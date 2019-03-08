İlk Katlanabilir Ekranlı Telefon: Samsung Galaxy Fold

Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonu tanıtıldı. ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen lansmanda Galaxy Fold özellikleri ile etkinliğin gözdesi oldu.

Dokunmatik ekranlı telefonlara geçişten daha büyük öneme sahip bir gelişme yaşandı. Samsung’un geçen hafta San Francisco şehrinde düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıttığı ilk katlanabilir telefon Galaxy Fold büyük ilgiyle karşılandı.

Katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7,3 inç katlanabilir sonsuz ekranı ile sunulacak olan Galaxy Fold ile video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek oldukça eğlenceli olacak.

Hem telefon hem tablet

Akıllı telefon pazarında son yıllarda yaşanan yenilik sorununu yeni bir nesille aşmayı amaçlayan Samsung, Galaxy Fold ile kullanıcılara hem telefon hem de tablet deneyimini en iyi biçimde yaşatmayı hedefliyor.

Galaxy Fold, Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor.

Ekran için özel malzeme

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold’un esnek ve dayanıklı olmasını sağlıyor, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Menteşe mekanizması fark yarattı

Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Tasarımda da ezber bozdu

Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.

Yepyeni bir kullanıcı deneyimi

Galaxy Fold, dilediğiniz an ihtiyacınız olan ekrana dönüşüyor. Tek elle aramalar, mesajlar ve işlevselliğin öne çıktığı anlarda katlı halde kullanabiliyor; sunumlar, dijital içerikler, filmler ve AR içeriği gibi işlevsellik kadar görselliğin de öne çıktığı durumlarda ise açılarak yüksek kalitede büyük bir ekran deneyimi sunuyor.

Özellikle Galaxy Fold için oluşturulan benzersiz arayüz, akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını sunuyor:

Çoklu aktif pencere özelliği

Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV diziler arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.

Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.

Samsung, kullanıcıların popüler sosyal medya uygulama ve hizmetlerinin Galaxy Fold’un ara yüzünde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Google ve Android geliştirici topluluğu ile birlikte çalıştı.

Performansta da iddialı

Galaxy Fold tümü yüksek performans gerektiren en ağır ve yoğun işler için yaratıldı. Güçlü donanıma sahip olan Galaxy Fold, görevin üstesinden gelmeye hazır.

Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold’u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarladı. Sofistike çift batarya sistemi, sizin hızına ayak uydurmak için özel olarak geliştirildi. Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Zengin çoklu ortam deneyimi

Galaxy Fold eğlence için tasarlandı. Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen net ve kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor.

Samsung’un en yetenekli kamerası

Cihazı, açık veya kapalı, hangi yönde tutarsanız tutun, bir kamera daima çekim yapmaya hazır olacak, siz de hiçbir anı kaçırmayacaksınız. Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold’un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor. Galaxy Fold, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor.