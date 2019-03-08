Samsung Yeni Ürün Lansmanında Göze Çarpanlar

Mobil cihaz pazarının lideri konumunda olan Samsung, ilk katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold ve Galaxy S10 ailesi telefonları ile yeni tablet, saat ve bileklik modellerini ABD’nin San Francisco şehrinde tanıttı. Ürünlerle ilgili genel bilgileri bu yazımızda paylaşıyoruz.

Şüphesiz lansmanın en öne çıkan ürünü, Samsung’un devrim yaratmaya aday ilk katlanabilir telefon ürünü Galaxy Fold oldu. En az dokunmatik ekrana geçiş kadar önemli bir dönüşüm sağlaması beklenen katlanabilir telefonlar konusunda ilk adımı Güney Koreli elektronik devi Samsung attı. Bu yeni telefon tasarımının, yakın dönemde rekabetle birlikte yaygınlık kazanması bekleniyor. Samsung, katlanabilir telefon işletim sistemi için Google’la özel bir işbirliği yaptı. Ayrıca Twitter, Facebook ve YouTube gibi yaygın kullanılan uygulamaların geliştirilmesi için de uzun süredir çalışılıyordu. Büyük ekranlı bu cihazda, ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz.

Çift ekranlı cihazda 6 kamera var

Galaxy Fold adı verilen katlanabilir telefon, açıldığında 7,3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Samsung’un büyük ekranlı telefonu Note 9 6,4 inç ekran boyutunda. Telefon kapalıyken de 4,6 inçlik bir ekran üzerinden temel telefon işlevlerini sunuyor. Arama, mesajlaşma, web sitesi dolaşma ve mobil ödeme için telefonun kanatlarını açmak gerekmeden ön yüzdeki ekranla yapmak mümkün oluyor.

Telefon, ekranları kadar kameralarıyla da ilgi çekiyor. Cihazın ön ve arkasında üçer adet olmak üzere toplam 6 kamerası bulunuyor. Galaxy Fold’un arka bölümünde biri geniş, diğeri zum olmak üzere iki tane 12 megapiksellik lens ve buna ek olarak 16 megapiksellik ultra geniş ekranlı kamera bulunuyor. Ön bölümde ise iki adet 10 megapikselli ve bir adet de 8 megapikselli lens yer alıyor.

Özel malzemeden üretildi

Telefon ekranının katlanabilir olması için standart cam değil, özel bir polimer malzeme kullanıldı. Özel katlanır yapısı sayesinde kullanıcılar kapağı açıp kapatırken herhangi bir sorun yaşamıyor. Kapalı durumdayken standart bir telefondan daha az yer kaplıyor.

Çok yönlü kullanım sunacak Galaxy Fold, kullanıcılara hem büyük bir ekran deneyimi, hem de kolay taşıma imkanı sunuyor. Telefonda 12 GB’lık bellek ve 512 GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. Parmak izi okuyucu ise telefonun yan kısmında bulunuyor. Böylesine büyük ve performanslı bir telefonun pili de büyük olmalıydı elbette. 4.389 miliamperlik bataryaya sahip olan Galaxy Fold, 17 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye’de satışta olacak. Cihazın fiyatı henüz açıklanmamış olsa da 9 bin TL civarı bir etiketle satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy S10 ailesi 3 modelle geldi

San Francisco’da düzenlenen Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde, Samsung’un en önemli serisinin yeni modelleri de tanıtıldı. Galaxy S10 ailesi üç modelden oluşuyor. S9’un devamı niteliğindeki telefon Galaxy S10 olurken, büyük ekranlı versiyon Galaxy S10+ ve uygun fiyatlı model Galaxy S10e olarak tanıtıldı.

Galaxy S10’un ekran boyutu 6,1 inç, Galaxy S10+’ın 6,4 inç ve Galaxy S10 E’de 5,8 inç olarak açıklandı. Telefon modellerinin kamera sayısı, depolama kapasitesi, bataryası ve performansları da farklılık gösteriyor. Telefonlar hızlı kablosuz şarj desteğine sahip ve IP68 sertifikası ile su ve toza dayanıklı.

Kablosuz şarj transferi yapıyor

Yeni Galaxy S10 ailesinin dikkat çeken özelliklerinden biri de kablosuz şarj destekli diğer cihazları şarj edebilmesi. Şarjı alan bir başka cihazı S10 telefonun üzerine koyarak şarj etmek mümkün oluyor.

Yapay zekayı da kullanan S10 ailesi telefonlar, kullanıcı alışkanlıklarına göre performansı ayarlıyor, en sık kullanılan uygulamaları daha hızlı açıyor. Ayrıca akıllı Wi-Fi özelliğiyle güvenli olmayan kablosuz ağlar hakkında kullanıcıyı uyarıyor.

Yeni giyilebilir ürünler

Lansmanda Samsung’un yeni giyilebilir ürünleri de tanıtıldı. Şirketin yeni akıllı saati Galaxy Watch Active, yeni bileklik Galaxy Fit ve kablosuz kulaklık Galaxy Buds ilk defa gösterildi. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung’un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.