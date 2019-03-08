Renkler ve desenleri ile sevdiğinizin hayatına eğlenceli bir dokunuş yapacak bu teknolojik ürünler, sevdiklerine hediye alma konusunda kararsız kalanlar için!

Hediye almayı düşündüğünüz sevgiliniz, eşiniz, dostunuz teknolojiye meraklı olsa da olmasa da bu teknolojik hediyeler onu mutlu etme garantisine sahip! Eğer hala ne alacağınıza karar vermediyseniz sizin için kurtarıcı ve rengarenk bir liste hazırladık.

Bilgisayar başındaki rutinine renk katacak mouse’lardan rengarenk taşınabilir hoparlörlere ve kulaklıklara, eğlenceli fotoğraf makinelerinden desenli powerbank tasarımlarına; en renkli teknolojik hediyeler bu yazımızda.

Renkli Mause

Hediye almayı düşündüğünüz kişinin teknolojik hayatına renkli bir dokunuş yapmak istiyorsanız minik ama sevimli bir detay ile karşınızdayız. Gün boyunca bilgisayar başında vakit geçirenler için için renkli ve desenli mouse’lar en eğlenceli sevgililer günü hediyeleri arasında. Logitech markasında bulabileceğiniz birbirinden canlı renkler ve eğlenceli çizimlerle tasarlanmış mouse modelleri onun yüzünü güldürecek bir hediye olacak.

Taşınabilir şarj aletleri

Sırada teknolojik hediyeler arasında en renkli seçeneklerden biri var. Marie Wolt taşınabilir şarj aleti 10 W’a kadar hızlı şarj etmeyi destekliyor ve tüm Qi özellikli cihazlarla uyum sağlıyor. Etnik deseni ile de şıklık sunuyor. Sezon trendi ananas desenli Sonix iPhone bataryası da 16 saatlik ek pil ömrü ile kullanışlı ve şık bir hediye seçeneği… Nillkin marka disk şeklindeki kırmızı şarj da normal kablosuz şarj cihazlarına göre uyumlu cihazlara 1,4 kat hızlı şarj sağlıyor.

Bluetooth hoparlörler

En renkli teknolojik hediye seçeneklerinden biri de taşınabilir hoparlörler.

Sevdiğiniz kişi, müziği hayatından eksik etmiyorsa bu hediyenin onu nasıl mutlu edebileceğini hepimiz az çok tahmin edebiliriz. JBL, Libratone, Mikado, Kawai, Philips, Logitech, Bose, Sony, Bang & Olufsen, Everton, LG, Goldmaster, Harman Kardon gibi onlarca markanın renkli taşınabilir hoparlör modellerinden bulabilirsiniz.

Kulaklıklar

Renkli teknolojik hediyeler almak istiyorsanız sizin için bir diğer önerimiz de kulaklıklar olacaktır. Yine müzik tutkunu sevdikleriniz için en güzel hediye seçenekleri arasında olan bu kulaklık modelleri hem yüksek teknolojik özellikleri hem de capcanlı renkleri ile yanından hiç ayırmayacağı bir hediye olacak. Renkli kulaklıklar; yastıklı kafa bantları, kulaklık yastıkları, katlanır tasarımları, kaliteli sesleri ile kullanışlı ve ses getirecek bir hediye olacaktır.

Filmli fotoğraf makineleri

Son olarak listemizin son sırasında filmli fotoğraf makineleri var. Bunlardan biri elbette ki Fuji’nin Instax Mini polaroid kameraları… Daha da nostaljik bir stil için Lomography’nin analog kameraları ya da pratik bir model olarak Kodak’ın mini şipşak fotoğraf makineleri harika hediye seçenekleri arasında. Herkesi mutlu edecek cinsten bir hediye olan bu kameraları alınabilecek hediyeler listenizde mutlaka bulundurun!