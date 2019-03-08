Hediye Rehberi: En Şık 8 Akıllı Saat

Hediye konusunda kararsızlık yaşayanlar için en ideal seçeneklerden biri akıllı saat! Peki hangisini almalıyım diyorsanız, sizler için seçtiğimiz en şık modellere göz atmanızı öneririz.

Giyilebilir teknolojinin kadın-erkek herkes için mutluluk garantili bir hediye kategorisi olduğunu unutmayın ve ona hem klasik saat görünümüyle şıklık katacak hem de tüm verilerini kol saatinden takip etmesini sağlayacak bu akıllı saat modellerinden armağan edin.

Emporio Armani

İşte karşınızda İtalyan markanın dokunmatik ekranlı akıllı saat koleksiyonunun teknolojiyle buluştuğu harika bir tasarım! Hem iOS hem Android telefonlarla uyumlu olan ve Wear OS ile desteklenen Armani akıllı saat mesajlar ve bildirimlerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda özelleştirilebilen saat yüzü ve değiştirilebilen kayışlar ile şıklığı zirveye taşıyor.

Michael Kors Access

Moda ve teknolojinin kusursuz birleşimini sunan Michael Kors Access saatleri, Android Wear tarafından geliştirilmiş. Birçok hareketli ekran yüzü, aktivite takipçisi, mesaj, sosyal medya güncellemeleri ve e-mail uyarıları gibi özelliklere sahip olan saat, altın rengi paslanmaz çelik tasarımı ile en şık akıllı saat modelleri arasında.

Fossil Connected FTW4002

ABD’nin en meşhur teknolojik saat markalarından biri olan Fossil, 1984 yılından bu yana şık tasarımlarını bizlere sunan bir marka. Markanın bu saat modeli ise Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth Smart Enabled / 4.1 Low Energy bağlantılarını kullanarak akıllı telefonlarla iletişime geçen saat, gün boyu süren şarjı ile kullanıcılara asistanlık yapıyor.

Lacoste

Önerilerimizden biri de Lacoste markasına ait. Akıllı telefonunuzla uyumlandıktan sonra adeta bir telefon gibi hizmet eden ve tüm bildirimleri, aramaları takip edebilme imkanı sağlayan Lacoste akıllı saat sağlığınızla ilgili verileri de takip eder. Adımsayar bunlardan biridir… Kordonu yeşil silikon, kadranı siyah olan saat aynı zamanda şıklığı ile hem kadın hem erkekler için harika bir hediye seçeneği.

Huawei

Dünyaca ünlü teknoloji markası Huawei’nin akıllı saat piyasasındaki ilk cihazı son derece şık bir tasarımlı sunulmuştu. Klasik saat görünümüne sahip cihazın küçük ekranında sunduğu yüksek çözünürlük 286ppi. Günlük kullanımımıza göre tasarlanan cihazda adım sayar, kalori hesaplama, uyku takibi ve telefon görüşmesi gibi özellikler bulunuyor. Aynı zamanda 1 adet kalp atış sensörü, 6 yönlü jiroskop ve akselerometre, barometre ve titreşim motoru da yer alıyor.

Samsung Galaxy

Zengin özelliklerle donatılmış Samsung Galaxy SM-R810NZDATUR günlük asistan modu ile kullanıcılarının tüm gününü detaylı bir şekilde organize edebiliyor. Paslanmaz çelik kadranı ve pembe /altın renkleri ile kusursuz bir tasarım sunan Samsung Galaxy akıllı saat nabız, kalp atış, kalori, mesafe ölçümü gibi kişisel antrenörlüklerin yanı sıra stres seviyesi ve uyku takibi de yapıyor. Teknik olarak Android 5.0, iOS 9.0 ve bu işletim sistemlerinin tüm üst sürümlerine sahip.

Garmin Vivomove

Akıllı saat markalarının en iyilerinden biri olan Garmin’in bu şık tasarıma sahip akıllı kol saatleri yakılan kalori miktarı, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi günlük aktivitelerini takip etmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gidilen mesafe, adımı sayısı, fitness seviyesi, yaş, stres düzeyi hesaplama görevlerini başarıyla yerine getiren akıllı saat, egzersiz, antrenman, kardiyo eğitimi gibi önceden yüklenmiş spor salonu aktivite profillerini içeriyor. Cihaz, elde ettiği verileri, uyumlu olduğu akıllı telefon uygulamalarına kablosuz olarak aktarabiliyor. Tüm gün stres izleme, gevşeme zamanlayıcısı, sağlık izleme araçları özellikleri sayesinde, stresini yönetmek isteyen kullanıcılara yardımcı oluyor.

Withings Nokia

316L paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek kaliteli akıllı saat, teknoloji markası Nokia ile saat markası Withings’in işbirliğinden doğmuş. 25 güne kadar dayanabilen şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan Nokia akıllı saat Health Mate uygulamamız ile hedefler koymanıza, ilerlemenizi görselleştirmenize ve kişisel bilgiler edinmenize izin veriyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen kol saati kalp atış hızı, adım sayısı, mesafe, yakılan kalori, alarm süresi, uyku takibi ve akıllı telefon uyarıları gibi özellikleri bir arada bulunduruyor.