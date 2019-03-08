Çok Güçlü İkisi Bir Arada Çözümü: HP Spectre x360 15 Teknik özellikler

Çok Güçlü İkisi Bir Arada Çözümü: HP Spectre x360 15

Tüm gün dayanan bir pile sahip, günübirlik oyunculuk için yeterince güçlü olan ve bir servete mal olmayan bir aygıt arıyorsanız HP Spectre x360 15 incelememiz altında.

HP‘nin Spectre ailesindeki Ultrabook‘lar ve ikisi-bir-arada dizüstü bilgisayarlar geleneksel olarak güç ve taşınabilirlik arasında bir noktada bir performans sergilediler. HP Spectre x360 15 (2018) ise, esnek menteşesi, stylus desteği ve parmak izi tarayıcısıyla bu denge arasında ilkine daha yakın tutuma sahip. Üstelik bu bilgisayarın sahip olduğu tazelenmiş Kaby Lake işlemcileri 2019’da bile hala güçlüler.

Fevkalade 4K dokunmatik ekran ve beraber gelen stylus’la, HP Spectre x360 15 yılın en iyi ikisi-bir-arada dizüstülerinden biri. Aygıt ayrıca uzun bir pil ömrü sunarak ofiste ve sınıfta da iddialı olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler

HP Spectre x360 15 modelinin teknik özellikleri şöyle:

İşlemci: 1.8GHz Intel Core i7-8550U (dört çekirdek, 8MB önbellek, 4.0GHz’e çıkaran Turbo Boost)

Grafik: Nvidia GeForce MX150 (2GB GDDR5 RAM); Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB DDR4

Ekran: 15,6 inç 4K UHD (3.840 x 2.160) IPS WLED arka aydınlatma

Depolama: 512GB SSD (PCIe NVMe M.2)

Girişler: 1 x Thunderbolt 3, 1 x USB-C 3.1, 1 x USB 3.1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x 3,5mm kulaklık girişi, 1 x SD kart okuyucu

Bağlantılar: Intel 802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2×2), Bluetooth 4.2

Kamera: FHD web kamerası

Ağırlık: 2,14kg

Boyut: 14,13 x 9,84 x 0,76 inç (35,9 x 25 x 1,94 cm)

Tasarım ve ekran

HP Spectre x360 15, şık ve zarif bir çekiciliğe sahip. Koyu gri bir muhafazanın rengi, sadece dokunmatik fareyi ve menteşelerini çevreleyen kenarlardaki parlak altın rengiyle zıtlaşıyor. Kapağı açtıktan sonra capcanlı bir 15,6 inç 4K dokunmatik ekranla karşılaşıyorsunuz. Web kamerasına ve Windows Hello teknolojisine yer açmak için dikey kenarlarda ince bir çerçeve ve üst kısım boyunca daha kalın bir çerçeve tercih edilmiş.

Toplam 14,13 x 9,84 x 0,76 inç (35,9 x 25 x 1,94 cm) ölçüleriyle ve 2,14kg ağırlığıyla bu makineyi taşımaya hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Kuşkusuz, incelediğimiz en ağır dizüstü bilgisayarlardan biri değil fakat katlanabilir bir cihaz için biraz fazla ağır diyebiliriz. Başka bir deyişle, bilgisayarı tablet modunda uzun süre kullanmakta zorlanabilirsiniz.

HP Spectre x360 15’in sol yanına baktığınızda bir şarj girişi, tam boyutlu bir USB 3.1 girişi, bir hoparlör panjuru, bir 3,5mm kulaklık girişi, bir USB-C giriş ve bir de HDMI girişi görüyorsunuz. Sağ yanında ise bir Thunderbolt 3 girişi, bir USB-C girişi ve bir HDMI girişi bulunuyor. Burada ayrıca bir başka hoparlör panjuru, bir parmak izi tarayıcısı ve ses ayarlama tutuşları da yer alıyor.

HP; parmak izi tarayıcısını, güç ve ses düğmelerini kasanın yan taraflarına yerleştirerek, tablet modu için ekranı çevirdiğinizde bunları rahatça kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca esneyen ekran menteşeleri, klavye işle tuşlama yaparken veya ekrana dokunurken sallanmaya neden olmayacak kadar da güçlüler.

HP Spectre x360 15’in ekranı, biraz fazla doygun görünse de güzel ve keskin. Metinler, ekranın 4K çözünürlüğü sayesinde pikselleşme belirtisi göstermiyor ve yumuşak bir görünüm sergiliyor. Resimler de son derece net görünüyor. Ne yaparsanız yapın; ister film izlemek ya da basit bir şekilde web’de dolaşmak olsun, bu ekran hakkında şikayet edilebilecek bir sorun bulmakta zorlanacaksınız.

Biyometri

Spectre x360’ın parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma teknolojileriyle Windows Hello kullanmak son derece pürüzsüz bir deneyim veriyor. İki oturum açma tekniğini de test ettik ve yüz tarayıcısının daha hızlı ve kullanımı daha kolay olduğunu fark ettik.

Bilgisayarı açtığınızda, ekranın tepesindeki kamera hemen yüzünüzü taramaya başlıyor ve daha siz gözlerinizi kırpmadan bilgisayara hemen oturum açabiliyorsunuz.

Bilgisayarın sağ yanında, ses ayarının hemen önünde yer alan parmak izi tarayıcısı beklendiği gibi çalışıyor. Fakat bilgisayarın muhafazası nedeniyle bir içeride kalan tarayıcıdan her zaman doğru bir tespit elde edemiyorsunuz.

Stylus ve kalem girdisi

Kutudan bilgisayarla beraber bir adet stylus ve bir AAAA pil çıkıyor. Evet, doğru okudunuz, dört A. Açıkçası, bunu doğru gördüğümüzden emin olmak için iki kez baktık. HP Spectre x360 15’in kalemi üzerinde iki düğme yer alıyor. Bunlardan biri yazım ve çizimlerinizden bazı yerleri silmek için, diğeri de bir öge seçmek ya da bir şeyin üzerine sağ tıklamak için kullanılıyor.

Bu yüzden de kalem pile ihtiyaç duyuyor olsa da, en azından Bluetooth eşleşmesi ya da bir kurulum süreci gerektirmiyor. Kalemi ilk kez çalıştırdığınızda HP Spectre x360 15 hemen bunu fark ediyor ve kullanıma hazır hale getiriyor.

Bu stylus’u tutarken, tıpkı normal kalemlerde olduğu gibi aşina olduğunuz bir konfor hissediyorsunuz. Stylus’u etkin hale getirmek için ise sadece ucunu bir yüzeye dokunduruyor ve hafifçe kaydırıyorsunuz.

HP Spectre x360 15’in stylus’unu ekran üzerinde dolaştırdığınızda doğal bir karalama hissi çıkarıyor ve hiçbir gecikme yaşanmazken ekran üzerinde de iz kalmıyor.

Son birkaç haftada HP Spectre x360’ı dolu dolu kullandık. Boyutuna rağmen gene de sıkışık olan klavyeye biraz alışmak gerektiğini fark ettik. Dokunmatik ekranı ise son derece başarılı bulduk ama aynı şeyi dokunmatik fare için de söylemek isterdik.

Kısacası bu makine genelde son derece etkileyici bir performansa sahip.

Testler

İşte HP Spectre x360 15 modelinin test ortamında verdiği sonuçlar:

3DMark Sky Diver: 10.529; Fire Strike: 3.179; Time Spy: 1.143

Cinebench CPU: 555 puan; Grafik: 89 FPS

GeekBench 4: 4.815 (tek çekirdek); 14.446 (çok çekirdek)

PCMark 8 (Home Test): 2.917 puan

PCMark 8 Battery Life: 6 saat 6 dakika

Pil Ömrü (Film testi): 7 saat 55 dakika

Spectre, Surface Book 2 ile aynı sınıfta bir grafik yongasına sahip olmamasına rağmen iyi sonuç verdi. Mesela, Spectre neredeyse Surface Book’un tek çekirdek Geekbench 4 testinde verdiği sonucu (4.815’e karşı 5.024) neredeyse yakaladı ve çok çekirdekli testte ise Microsoft’un dizüstü bilgisayarını rahatlıkla geçti (14.446’ya karşı 13.896).

Spectre’ın performansını XPS 15 ile karşılaştırınca gene aşağı yukarı aynı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Spectre, günlük kullanımda son derece akıcı olan ve takılmaya mahal vermeyen bir deneyim sağlıyor. Bilgisayarın içindeki GeForce MX150 grafik yongası ile talepkar oyunların güç ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz ama sıradan oyunları oynarken performans hakkında endişe duymanıza gerek kalmıyor.

Pil ömrü

HP Spectre x360’ın pil ömrü bizim için gayet yeterli. PCMark 8 pil testinde 6 saat 6 dakika dayanan Spectre, kendi film testimizde ise 7 saat 55 dakika dayandı. Bu bilgisayarla uzun süren uçak yolculuklarında sıkıntı yaşamayacaksınız.

Yazılım ve özellikler

Bazen son derece sıkıntı çıkarabilen fabrika çıkışı gereksiz yazılımlar hala baş ağrıtabiliyor. Bunlardan birine örnek olarak McAfee’nin LiveSafe yazılım paketi gösterilebilir. Sürekli üyelik başvurusu yapmanız için dırdır eden bu yazılımın Windows 10’un sistem uyarılarından az kalır bir yanı yok. Bu uyarılar ayrıca yanıltıcı bir üsluba da sahip.

Son fikrimiz

Spectre 360 oldukça etkileyici bir donanı parçası ve sunduğu performansın da hiç şakası yok. Bunun üstüne 4K ekranı ve istikrarlı pil ömrünü de kattığınızda daha da çekici oluyor. Eğer çoğu işin altından kalkabilen ikisi-bir-arada bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız HP Spectre x360’ı mutlaka seçenekler arasında tutun. Biraz daha az para harcamak ve bir parça daha iyi bir oyun deneyimi elde etmek isteyenler için ise XPS 15 daha iyi bir seçenek olabilir.

Artıları

– Keskin ekran

– Uzun pil ömrü

– Hızlı biyometri

Eksileri

– Biraz ağır sayılır

– Dokunmatik fare biraz huysuz