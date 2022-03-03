E-ticaret hızla büyürken ödeme teknolojileri yeni nesil çözümlerle esnekleşiyor E-ticaret 2020’de yüzde 85 büyüdükten sonra 2021’de yüzde 60 büyüdü. 2022 yılında da sektörün yüzde 40 büyüyerek 560 milyar TL’lik hacme ulaşması bekleniyor. Bu süreçte e-ticaret yapan işletme sayısı da 6 kat artış göstererek 320 bine ulaştı. E-ticarette hem tüketim hem işletme tarafında yaşanan bu gelişmeler online ödemeler pazarında yeni ihtiyaçları karşılayacak, yenilikçi ve esnek çözümlerin hayata geçmesine neden oldu.

E-ticaret son 2 yıldır tarihinin en hızlı büyümesini yaşıyor. Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 yılında online alışveriş harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 85 büyürken 2021 yılında bu büyüme yüzde 60 oldu. Yılı 400 milyar TL’lik işlem hacmiyle kapatan sektörün 2022 hedefi ise yüzde 40 büyüme ile 560 milyar TL’ye ulaşmak.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-ticarette bu büyümeyi getiren tüm sektörlerin e-ticarette kaydettiği performans oldu. Bakanlık verilerine göre e-ticarette giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 39, elektronik eşyada yüzde 56, yeme-içmede yüzde 62, mobilya ve dekorasyonda yüzde 104, gıda-süpermarket harcamalarında yüzde 279’luk artış kaydedildi.

E-ticaret yapan şirket sayısı 6 kat arttı

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilen e-ticaret harcamaları da geçtiğimiz yılın üstüne çıktı. Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği, 1-14 Şubat’ta e-ticaret alışverişi sepet sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 arttığını açıkladı.

E-ticarette yaşanan bu canlanma bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısını da artırıyor. Elektronik Ticaret Derneği rakamlarıyla e-ticaret yapan işletme sayısı 6 kat artış gösterdi. Pandemi öncesinde 50 bin civarında e-ticaret yapan işletme varken bugün bu sayı 320 bine ulaştı. Bu süreçte daha önce online alışverişte kullanılmayan 5 milyon kredi kartı da online alışverişte kullanılmaya başlandı.

Yeni nesil ihtiyaçlara yanıt veriyor

E-ticarete hem tüketim hem işletme tarafında yaşanan bu gelişmeler online ödemeler pazarında yeni ihtiyaçları karşılayacak, yenilikçi ve esnek çözümlerin hayata geçmesine neden oldu. Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü şirketi Paynet de tüm kartlar ile ödeme alınmasını sağlayan Paynet sanal POS, Paynet API ve Paylink çözümleriyle hızla büyüyen e-ticaret pazarında işletmelerin ve tüketicilerin yeni nesil ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Paynet Sanal POS çözümü ile işletmeler fiziksel POS’a ihtiyaç duymadan tüm ödemeleri kolayca alabiliyor. Tüm banka ve kredi kartları ile uyumlu olan Paynet Sanal POS sayesinde regülasyonların izin verdiği ölçüde taksitli satış yapabiliyor. Ayrıca müşteriler, Paynet üye iş yerlerinde bankaların sunduğu puan gibi avantajlardan da yararlanabiliyor. Paynet üyeleri, müşterilerinin online alışverişe açık kartlarından diledikleri yerde ve saatte ödeme alıyor. Tüm bu süreçler de Paynet güvencesiyle korunuyor.

Sorunsuz ödeme deneyimi sağlıyor

Paynet, bir uygulamanın, servisin ya da platformun sahip olduğu yeteneklere izin verilen sınırlandırmalar dahilinde dışarıdan erişilebilmesini sağlayan bir arayüz olan API teknolojisini kullandığı Paynet API ile çözümlerini şirketlerin kendi e-ticaret sitelerine entegre edebiliyor.

Paynet birçok e-ticaret sitesi altyapı sağlayıcısıyla entegrasyona sahip olduğu için de Paynet üyeleri, bu altyapı sağlayan şirketlerle entegrasyon için ayrıca bir efor harcamadan çalışma imkanına sahip oluyor. Tüm platformlarla uyumlu esnek bir yapıya sahip olan Paynet API, süreçleri dijitalleştirirken sorunsuz bir deneyim sunma konusunda geliştiricilerin en büyük yardımcısı oluyor. Paynet üye iş yerleri, Paynet’in tüm ürünlerini Paynet API ile ihtiyaçlarına göre uyarlayıp müşterilerine sunabiliyor. Ayrıca üye işyerleri, tüm satış süreçlerini kendi iş modellerine göre esnek bir şekilde düzenleyebiliyor, Paynet API aracılığıyla Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümleriyle bağlantı kurabiliyorlar.

Linkle kolay tahsilat

Online ödemelerde en önemli çözümlerden biri de link aracılığıyla ödeme. E-ticaret siteniz olmasa dahi size gelen bir siparişe ait ödemeyi kart bilgisi istemeden güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğiniz Paynet, Paylink çözümüyle işletmeler, müşterileri nerede olursa olsun SMS veya e-posta yoluyla link gönderip ödeme alabilmelerini sağlıyor. Müşteriler, linkten ulaştıkları ödeme sayfasında bilgilerini doldurup onayladıktan sonra da tahsilat kolayca gerçekleşiyor. CepPOS, Paynet API ve PayPortal gibi Paynet çözümleri ile de Paylink üretilip gönderilerek ödeme alınabiliyor.