Uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition, TurkNet’in desteğiyle İzmir’de TurkNet, eğitim, bilim ve teknolojide dünyada lider sekiz ülkede gerçekleştirilen FIRST Robotics Competition Liseler Arası robotik yarışmasının STEM alanındaki çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşması için organizasyonun iletişim destekçisi oldu.

30 yılı aşkın süredir ABD’de devam eden liselerarası global robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) etkinliği, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere düzenleniyor. Sekiz yıldır ülkemizdeki liseli gençlerin STEM (Science, Techx Eng, Mat) alanında liderlik yeteneklerini, geliştirmelerine destek olan yarışma artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle bu sezon Türkiye’de üç etkinlik olarak düzenlenecek. Sezonun ilk etkinliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzelman A.Ş desteğiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fikret Yüksel Vakfı tarafından gerçekleştirilecek. 04 – 06 Mart 2022’de Fuar İzmir’de Türkiye, Polonya ve Kazakistan’dan 35 takımla düzenlenecek etkinlik İzmir için de bir ilk olacak.

Etkinliğin İstanbul ayağı ise VW Arena’da gençlerle, öğretmenleri ve destekleyicileri ile bilim insanlarını, teknoloji şirketlerini, öğrenci ve girişimcileri bir araya getirecek. Yarışmayı kazananlar Houston’da büyük finale gitmeye, pek çok üniversite de bursa ve Google ve Facebook gibi şirketlerin ana merkezlerinde staj yapmaya hak kazanacaklar. Gençlere bilim, fen, teknoloji ve sanatı sevdirerek, onları çevre konusunda daha bilinçli hale getirmek için düzenlenen bu global organizasyonun, ortaokul ayağında Lego, liseler ayağında Disney+ gibi global sponsorlar var. İstanbul’da FIRST’in stratejik ortağı olan Disney+ ‘in geleceğin dostu ünvanını da taşımaktadır.

TurkNet’ten eğitime bilimsel destek

Bilimsel platformlarda yaratıcılığı, eğlenceyi ve tutkuyu kutlamayı esas alan etkinliğin Türkiye ayağının iletişim destekçisi ise TurkNet. Bilim ve teknoloji tutkunu gençlerin daha iyi bir dünya için gelecek düşlerini gerçekleştirmeleri konusundaki projeleri uzun yıllardır öncelikleri arasında ilk sıraya koyan TurkNet, ülkemizdeki gençlerin yeni nesil teknolojiler ile buluşmasına öncülük eden bilişim şirketlerinin başında geliyor. Türkiye’deki 129 üniversiteye ve 17 teknoparka internet alt yapısı desteği veren şirket, bilim, teknoloji, yazılım ve iletişim mühendisliği, teknolojik fiber optik internet ağı geliştirme yatırımları sayesinde Türkiye’nin en hızlı fiber internetini sunuyor.

“Ülkemizi dünya liginde hak ettiği sıralara bilim ve teknoloji tutkunu gençlerimiz çıkacak”

TurkNet CEO’su Cem Celebiler, iletişim sponsorluğunu üstlendikleri uluslararası robotik yarışması FIRST Robotics Competitions hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “TurkNet olarak eğitimli genç ve çalışkan nüfusumuz ile yaratıcı ve üretici potansiyelimizin farkındayız. Ancak yüksek hedeflere ulaşmak için giderilmesi gereken eksiklerimizin farkında olmamız da çok önemli. Acı gerçek şu ki, Türkiye sabit internet hızında dünyada 103. Sırada. Biz TurkNet olarak bunu değiştirmek ve iyileştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bize bu değişimin parçası olarak katılan müşterilerimiz güç katıyor, değişime olan inancımızı ve gücümüzü onlardan alıyoruz. Bununla birlikte bizi dünya liginde, hemen her alanda hak ettiğimiz çok daha üst sıralara çıkarabilecek olan ise bilim ve teknoloji tutkunu gençlerimiz. Bilim, teknoloji ve sanat dünyasını İzmir’de bir araya getirecek, bizim de destekçileri arasında yer aldığımız FIRST Robotics Competition etkinliği gençlerin gelecek düşlerinin hayata geçmesi açısından çok önemli bir rol üstleniyor. Lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı öğrenmesine değerli katkılar yapan bu etkinliğin bir parçası olmak şirket olarak bize gurur veriyor.”