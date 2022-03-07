Türkiye’nin mobil oyun markası Libra’nın ilham veren hikayesi

Oyun girişimleri Türk start up ekosistemini yukarı taşımaya devam ediyor. 2021 yılı sona ermeden Türk oyun stüdyosu Libra Softworks, yatırımcılardan 30 milyon dolar yatırım almayı başardı. İstanbul merkezli Libra Softworks, bu yatırımla Türkiye’nin en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Enes Dişli, Teknolog’un sorularını yanıtladı.

Kısaca Libra’yı tanıyabilir miyiz?

Ben çocukluğumdan beri tam bir oyun tutkunuyum. İlk oyunumu henüz öğrenciyken geliştirdim. Mezun olduktan sonra 2,5 yıl bir b2b oyun şirketinde çalıştıktan sonra Libra’yı kurmaya karar verdim. Bir mobil oyun firması olan Libra Softworks’ün yolculuğu 2017 yılında benim liderliğimde bir araya gelen dört kişilik bir ekiple başladı. 2020’nin başına kadar ekibimiz 5 kişiydi. Joy Blast oyunun büyümesiyle birlikte biz de hızla büyüdük.

Şu ana dek piyasaya sürdüğünüz oyunlar neler?

Libra olarak şu ana dek altı oyun geliştirdik. Bu oyunlar: Joy Blast: match-three puzzle!, Spell Heroes – Tower Defense, Word Universe – Kelime Oyunu, Chickz, Quizbie – Bilgi Yarışması ve Gizli Kelime – Kelime Avı.

Son dönemde birçok başarılı girişim çıkaran Türkiye oyun pazarının son durumunu değerlendirir misiniz?

Türkiye oyun sektörü son yıllarda hızlı büyümesini sürdürüyor. Pek çok başarılı yerli oyun girişimini küresel rekabete dahil eden sektörümüzde 2021 yılı yatırımlar açısından birçok heyecanlı gelişmeye sahne oldu. Unicorn sahnesine çıkan Türk oyun girişimleri hepimizin göğsünü kabarttı. Bununla birlikte Game Factory ve Startup Centrum’un raporuna göre 2021 yılında oyun sektörü, Türkiye’nin en çok yatırım alan sektörü oldu. 2020 yılında Türkiye’deki 10 tane oyun girişimi yatırım alırken bu sayı geçtiğimiz yıl 54’e yükseldi. Biz de 2021 yılında en yüksek yatırım alan 2. oyun stüdyosu olduk.

Başarılı bir yerli oyun girişimi olarak büyüme yolculuğunuzdaki dönüm noktaları neler oldu? Bu noktada aldığınız yatırımlardan bahsedebilir misiniz?

Biz yolun başından beri hep doğru insanları aramıza katmaya çalıştık ve o insanların da hikâyenin bir parçası olabilmelerinin önünü açtık. Herkes kendi yeteneğini ve fikirlerini burada özgürce kullanabileceği bir alan buldu. Libra bugün bulunduğu yeri her biri birer yıldız olan Libranlara borçlu. Bu yolda JoyBlast ile yakaladığımız başarı bizim için dönüm noktası oldu diyebilirim. Bu başarının ardında ekibimiz kısa sürede büyüdü ve 25 kişiye ulaştık. 2021 ise Libra’nın altın yılı oldu. Yılın son döneminde Actera liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 30 milyon dolar büyüklüğünde bir yatırım aldık.

Yetenek yönetimi konusunda sektördeki rakiplerinize göre hangi açılardan farklılaşıyorsunuz?

İsmimizi aldığımız Libra takım yıldızlarına yakışır şekilde, “Her bir yeteneğin, alanında bir yıldız olduğu” mottosuyla çalışan deneyimine fazlasıyla önem veriyoruz. Biz rakiplerimize kıyasla özel hayata, iş-özel hayat dengesine önem veren bir şirketiz. Ekibimizin mutlu olması bizim için önemli. Oyun şirketlerinde maaşlar yüksektir, fakat sektördeki birçok arkadaşımızdan ve görüşme yaptığımız yeni adaylardan duyduğumuz şirketlerin hızlı büyümeyle içeride yoğun baskı oluşması ve bunun toksik bir kültür ortaya çıkarması. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmak için çabaladığı, birlikte olmaktan keyif aldığı, iş çıkışında birlikte planların yapıldığı güzel bir ortamımız ve iç motivasyonu yüksek, oyun oynamayı, oyun geliştirmeyi çok seven ve birbirini çok seven genç bir ekibimiz var.

Oyun sektöründe çalışmak isteyenlerin genel olarak beklentileri neler oluyor? Libra çalışan adaylarına neler vadediyor?

Oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen herkes hem yetkinlik hem de psikolojik anlamda hikayenin parçası olarak, kendilerini ileriye götürecek, yarınlarının bugünden daha iyi olmasını sağlayacak şirketlerde çalışmak istiyorlar. Libra’nin çalışanlar açısından en sivrilen yönü içeride oluşmuş kültürü. Aramıza birini katarken en az mesleki yetkinliği kadar kültürümüze uyum sağlayıp sağlayamayacağını sorguluyoruz. Biz bir takım yıldızıyız, zaten ismimiz de buradan geliyor. Takım yıldızını her biri kendi alanında yıldız olan Libranlar oluşturuyor, dolayısıyla birlikte çalışabilmeye, gerçek bir takım olabilmeye ve bu birlikteliğin ortaya çıkardığı ışıltılı sonuçlara çok inanıyoruz, bundan motive oluyoruz. Sanırım oyun sektöründe çalışan herkesin de arzu ettiği bu ortam ve kültür birliği.

Libra olarak globale açılma hedeflerinizden bahseder misiniz? Bu konuda ne gibi adımlar attınız?

Yaz aylarında Joy Blast’ın global lansmanını yapmayı planlıyoruz. Oyunu başta ABD olmak üzere bu tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Lansman sonrasında ise ilk olarak yeni bir oyuna başlayacağız. Önümüzdeki iki sene içerisinde ilk yurt dışı ofisimizi açmak istiyoruz. Yeni yeteneklere ulaşabilmek adına ise önceliğimiz Londra ve Amsterdam.