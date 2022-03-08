Ukrayna-Rusya savaşı turizmde dijital pazarlama savaşlarını da başlattı Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya ile üçüncü sırasındaki Ukrayna arasındaki savaş Türk turizmini derinden etkileyecek. Alternatif pazar arayışlarını sürdüren sektörün, salgın nedeniyle yapılamayan turizm fuarlarından olumsuz etkilendi. Digital Exchange’in turizm marketing konusundaki uzman ekibi, sektöre hayat verecek önerilerini sıraladı. Buna göre doğru Influencer’lar ile sosyal medyada yapılacak ‘Arkadaşını Türkiye’ye Getir’ kampanyası sektörü canlandıracak. Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “4.5 milyar insanın olduğu sosyal medyada, turisti Türkiye’ye yönlendirecek bir Influencer ordusu hazır bekliyor. Bizim de ülke olarak turizm konusunda tanıtım savaşı yapmamız gerekiyor” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı, yeni ekonomik modelde en çok döviz geliri hesaplanan turizm sektörünü derinden sarstı. 7 milyonu aşan Rus ve 2 milyonu geçen Ukraynalı turiste ev sahipliği yapan Türk turizm şirketleri, savaşın uzaması halinde Nisan’da başlayacak sezonu kaçırma endişesine kapıldı. Salgın nedeniyle 2020 yılını büyük ekonomik kayıplarla geçiren sektörü, tüm umudunu 2021’e bağlarken geçen yıl 24.4 milyar dolara ulaşan gelir ve 29.3 milyon ziyaretçi 2022 için yeni yatırımlar ve planları devreye aldı. Buna karşın Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı ile başlayan ve Ukrayna’nın direnişi ile savaşa dönüşen ortamda şimdi turizm sektörü birinci (Rus) ve üçüncü (Ukrayna) pazarının yerine arayışa girdi. Turizm şirketlerinin dijital marketing projelerini tasarlayıp hayata geçiren Digital Exchange’in uzman ekibi, sektörün sorunlarını çözecek önerilerini sıraladı. Daha önceki yıllarda da denenen ve başarılı sonuçlar veren ‘Arkadaşını getir’ kampanyası üzerine hızlı, etkili ve sonuç almaya dönük dijital kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini belirten, Digital Exchange’in uzman ekibi, turizm sektörüne şu önerilerde bulundu:

“Rusya ve Ukrayna pazarı, Türkiye için turizmde çok önemli bir noktada bulunuyor. Türkiye’nin Rusya ile sadece turizm değil enerjiden gıdaya, hammaddeden işlenmiş ürüne kadar pek çok alanda ekonomik iş birlikleri bulunuyor. Ukrayna ile de son dönemde artan bir ticaret hacmi söz konusuydu. İki ülke pazarı Türkiye’nin önemli yatırım yaptığı alanların başında geliyor fakat savaş her şeyi değiştiriyor. Bu ortamda yapılması gereken alternatif pazarlara hızlı bir şekilde yöneliş olmalıdır. Geçen yıl başta İngiliz turistler olmak üzere Avrupa genelinde Türkiye ziyaretlerinde salgın kaynaklı kimi endişeler ve kısıtlamalar nedeniyle düşüşler yaşandı. Buna karşın Avrupalı turistin tatil listesinde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bugün Türk turizm şirketleri Avrupa’da yaygın kullanılan Instagram, TikTok, Facebook ve LinkedIn üzerinden yapacakları ‘Arkadaşını Getir’ kampanyaları ile Rusya ve Ukrayna’dan olumsuz senaryo ile gelmemesi muhtemel turist açığını kapatabilir.”

Türk Lirası’nın Rekabetçi Yönüne Vurgu Şart

Savaş ortamlarından coğrafi olarak etkilenen insanların rahatlamaya, huzura ve sakinliğe ihtiyacı olduğu temalarını vurgulayacak dijital kampanyaların hayli önemli olduğunu belirten Digital Exchange’in turizm marketing ekibi, “Avrupa genelinde Türkiye otellerindeki hizmet kalitesi, sahillerin ve denizin kalitesi biliniyor. Bu bilgilere vurgu yapacak, otellerin, turizm tesislerinin niteliklerini anlatacak ve Türkiye’de tatil yapmanın Euro ve Sterlin karşısında Türk Lirası’nın rekabetçi kur pozisyonu nedeniyle daha avantajlı olduğunu vurgulayacak ‘Arkadaşını Getir’ kampanyaları hayli etkili olacaktır. Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk de bu kampanyaya destek verirse, büyük bir başarı elde edilir” denildi.

İsrail’den Türkmenistan’a Kadar Alternatif Var

Türkiye’nin Rus ve Ukraynalı turistin alternatifi olarak Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Arap coğrafyasına da hızlı bir şekilde dijital marketing yaparak ulaşması gerektiğini belirten Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk ise, “Avrupa için; Romanya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, İsviçre, Ortadoğu için; İsrail, Katar, Kuveyt, Lübnan, BAE, İran ve Kuzey Irak, BDT için; Kazakistan, Türkmenistan, Moldova, Azerbaycan’da hızlı, etkin ve sonuç almaya dönük Influencer marketing çalışmaları yapılmalı. Türkiye bu noktalarda

-Hedef kitleyi belirleyip

-İsteklerinin karşılanacağını anlatan

-Ekonomik avantaj yaratacağı vurgusu yapılan

-Yeniden gelmek isteyeceklerinin altı çizilen kampanyalara imza atarsa, 2022 yılında sadece Rusya ve Ukrayna pazarından yaşanması muhtemel kaybı telafi etmez, turizm hedeflerini de yukarı yönlü revize etme fırsatı yakalar” dedi.

Her Bölgeye Uygun Dil Seçilmeli

Salgından ötürü büyük turizm fuarlarının düzenlenemediğini hatırlatan Pamuk, “Burada en önemli tanıtım silahımızı dijital pazarlama oluşturuyor. Web sitesi ya da Call Center görüşmelerinde indirim sağlamak, kupon kodu vermek, arkadaşını getir kampanyası düzenlemek gibi birçok alternatif önümüzde bulunuyor. Bu gibi durumlarda turizm için dijital marketing yaparken çalışılacak Influencer,

-Hedef kitle tarafından tanınmalı

-Kampanya çağrısının karşılık bulacağı bilinmeli

-Her bölgeye uygun bir kampanya dili seçilmeli” diye konuştu.

4,5 Milyar Kişiye Erişim İmkanı Var

Bu tür kriz durumlarından çıkmanın en etkili yolunun sosyal medya ve dijital alanlardaki kampanyalara ağırlık vermek olduğunu belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk “4.5 milyar insanın olduğu sosyal medyada, turisti Türkiye’ye yönlendirecek bir Influencer ordusu hazır bekliyor. Bizim de ülke olarak turizm konusunda tanıtım savaşı yapmamız gerekiyor” dedi.