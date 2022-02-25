Kırmızı Örümcek İlacı

Yaprakların altında tüm formları ile birlikte yaşayan kırmızı örümcekler, büyük oranda zararlı kabul edilmektedir. Ergin örümcekler 0,5 oranında olup gözle görülemeyecek kadar küçük türler olmaktadır. Kırmızı örümcek ilacı en iyi çözüm olarak ekim alanlarında kullanılmaktadır. Fasulye, hıyar, patlıcan ve biber gibi ekim maddeleri için son derece zararlı bir böcektir.

Alanların İlaçlanması

Kırmızı örümceklerin yoğunluğuna göre ilaçlama yapılması önemli olmaktadır. Sera kenarlarında meydana gelmesi durumunda yalnızca görünen yerlere ilaçlama yapılması oldukça önemli olmaktadır. Sera içinde yayılmış zararlılar, küçük yapraklı bitkilerin üzerinde 3 adet, büyük yapraklı bitkilerin üzerinde 5 adet gözlemlenmesi durumunda mutlaka komple bir ilaçlama yapılması gerekmektedir. Kaplama ilaç seçeneği yoğunluğa göre tercih edilmelidir.

Biyolojik Mücadele

Kırmızı örümcekler ile doğal olarak birçok canlı mücadele edebilir. Bu yararlılar, bitkilerin korunması için en ideal yoldur. Kültürel önlemler arasında bulaşık bitkilerin ortamlardan uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Toprak işlemesi yapılması da mücadele anlamında oldukça ideal olmaktadır. Kırmızı örümcek ilacı hakkında merak edilenler için detaylı bilgi sayfasında yer almaktadır. https://www.hortiturkey.com/zirai-mucadele/kirmiziorumcekler sayfasında bu ürünleri inceleyebilirsiniz!