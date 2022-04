En İyi İşverenler ödülü Ingage’e verildi Tüm dünyada iş yeri kültürü konusunda yaptığı çalışmalarla otorite olarak kabul edilen Great Place To Work’ün yaptığı değerlendirmeler sonucu, Ingage, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl yine aynı kurumdan “Harika İş Yeri” Sertifikası’nı almaya hak kazanan ajans, bu yıl da “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödülüyle başarısını tescillemiş oldu.

Çalışan deneyimi hakkında her sene sertifikasyon ve ödül programları gerçekleştiren Great Place To Work Enstitüsü, 30 Mart’ta düzenlediği ödül töreniyle 2022’de ödül almaya hak kazanan şirketleri duyurdu. Bir önceki yılın güven endeksinin ve bu yılın kültür denetimi kriterlerinin incelenerek baz alındığı Great Place To Work metodolojisinde, ödül sahipleri kendi kategorilerindeki “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” unvanına sahip oldu. Yeni nesil dijital pazarlama danışmanlığı ve çözümleri ajansı Ingage, geçtiğimiz yıl güven endeksi ile almaya hak kazandığı sertifika sonrasında, bu yılın kültür denetimi kriterlerini tamamlayarak 100-249 çalışan kategorisinde “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödülüne layık görüldü.

“Odağımızda Önce İnsan Geliyor”

Ingage CEO’su Pınar Ercan Tursun, Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında seçilmelerinden ötürü tüm ekip olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. İnsan kaynakları stratejilerini “Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen ajansı olma hedefini” besleyecek şekilde kurguladıklarını söyleyen Ercan Tursun, Ingage’in yönetim stratejisini şöyle anlattı: “Bizim için iyi işveren olmanın birkaç farklı boyutta açıklanabilecek anlamları var. Elbette odağımızda önce insan geliyor. Çalışanlarımızın birey olduğunu ve insana özgü olan her şeyin ekip arkadaşlarımız için de geçerli olduğunu bilmek başta geliyor. Ingage’in kilometre taşlarından birini de “Varlık Amacımız” oluşturuyor. İşveren perspektifindeki amacımız; çalışanlarımızın düşünce, duygu ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek, ilham vermek, motive etmek, mutluluklarını sağlamak, özgürlüklerini hissettirmek gibi temel motiflerdir.”

Medya, veri-teknoloji ve e-ticaret odaklı, 360 derece dijital pazarlama çözümleri ve hizmetleriyle markalarına dijital ekosistemde küresel olarak rekabet etme ve sınırlarını genişletme fırsatı sunan Ingage, e-ihracat yapmak isteyen Türk markalarına 360 derece hizmet veren ilk ve tek ajans olarak öne çıkıyor.

Markalarının stratejik çözüm ortağı olma misyonuyla, dijital pazarlama ekosisteminde uçtan uca servis ve çözümler sunan Ingage, müşteri sesine en duyarlı, en çok çalışılmak istenen küresel pazarlama danışmanlığı ajansı olma hedefiyle markalarını, “potansiyeli gerçeğe dönüştürme vizyonuyla besliyor.