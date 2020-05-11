Fabrikadaki makine ve sistemleri güç kaynağı arızalarından koruyan teknoloji

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümler ile sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, “Power Management” adını verdiği güç kaynakları ürün grubu ile üretim hatlarındaki makineler ve sistemlerin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor. PROtop, PROmax, PROeco, INSTA POWER ve PRO-E modelleri ile birbirinden farklı uygulamalara ideal çözüm sunan Weidmüller kesintisiz güç kaynakları; yüksek performans, maksimum enerji verimliliği, yer tasarrufu ve maliyet avantajıyla öne çıkıyor.

Güç kaynakları endüstriyel uygulamalarda iş süreçlerinin devamlılığı için kritik önem taşıyor. Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu inovatif teknolojilerle dikkat çeken Weidmüller, bu noktada “Power Management” adını verdiği güç kaynakları ürün grubu ile üretim hatlarındaki makineleri ve sistemleri güç arızasına karşı koruyarak, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyor. Her türlü ihtiyaca uygun ürün modelleriyle birbirinden farklı uygulamalarda maksimum verimlilik ve yer tasarrufu sağlayan Weidmüller güç kaynakları, maliyet avantajıyla da dikkat çekiyor. Yüksek güvenilirlikte olan Weidmüller güç kaynakları ürün grubunda 5 farklı model bulunuyor. PROtop, PROmax, PROeco, INSTA POWER ve PRO-E modelleri ile farklı uygulamalara ideal çözümler sunan Weidmüller kesintisiz güç kaynakları, redundancy, diyot ve kapasitör modülleri ve DC/DC dönüştürücüler ile makineler ve sistemlerdeki en zorlu gereksinimleri karşılamak için tasarlandı.

Verimli ve sürekli üretim sağlıyor

Günümüzün üretim tesislerinde performansın yanı sıra enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin önemi giderek artıyor. Bu nedenle üretim süreçlerinin sürekli olarak daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada devreye giren Weidmüller, mükemmel performans verilerini sürdürülebilirlikle birleştiren PROtop güç kaynakları sayesinde tüm üretim tesisinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyor. Güvenilir, güçlü, verimli ve iletişim yeteneğine sahip olan PROtop güç kaynakları, DCL (Dynamic Current Limitation) teknolojisi ile DC motorlar gibi demenaj akımı yüksek olan zorlu yüklerin kolaylıkla sürülmesine imkan tanıyor. Yüksek verimlilik ile enerji maliyetlerinin kalıcı olarak azaltılmasına olanak tanıyan PROtop güç kaynakları, uzun hizmet ömrü ve yüksek MTBF değerleri (>1.000.000 saat) sayesinde ise tesis kullanılabilirliğinde artış sağlıyor. Ayrıca mininal tasarımı ile yerden tasarruf sağlayarak fonksiyonel bir kullanım olanağı sunuyor.

Üretim tesislerinin karbon ayak izini azaltıyor

CANopen ve IO-Link haberleşme protokollerini destekleyen PROtop; akım, gerilim, sıcaklık, hata, anahtarlama sayısı gibi anlık durum ve proses parametrelerini izleme yeteneği sayesinde Endüstri 4.0 prosesleri için ideal bir teknoloji olarak öne çıkıyor. PROtop, orta ölçekli bir üretim tesisinde günde ortalama 50 kWh tasarruf sağlıyor. Örneğin, üç vardiyalı çalışan ve 100 PROtop güç kaynağının bulunduğu bir tesis ele alındığında, yıllık enerji tasarrufu 15 bin kWh’i aşıyor ve tesisin karbon ayak izinde iyileşme sağlanıyor. Ayrıca PROtop’un standart güç kaynaklarının iki katı uzunluğundaki hizmet ömrü değişim maliyetlerini de sürdürülebilir bir şekilde azaltıyor. Sürdürülebilir ve yenilikçi cihaz konseptiyle dikkat çeken PROtop, yüzde 95.3’e varan optimum verimlilik seviyelerine sahip.

Tüm dünyada geçerli evrensel uygulama çözümleri

Cihaz arızalarından kaynaklanan sorunlar tüm üretim hattını etkileyebiliyor ve yüksek maliyetlere neden olabiliyor. Weidmüller’in güç kaynakları ürün portföyünde yer alan yüksek performanslı ve dayanıklı ürünü PROmax, bu soruna çözüm olarak makineler ve sistemler için zorlu gereksinimleri karşılamak için tasarlandı. PROmax +45 ° C’ye kadar sıcaklıklarda yüzde 120’ye varan sürekli aşırı yük veya yüzde 300’lük geçici pik yüklerde bile güvenli bir şekilde çalışabiliyor. PROmax anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri; yüksek önyükleme kabiliyeti, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve geniş sıcaklık çalışma aralığı sayesinde dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. Küçük boyutları ile PROmax en dar alanlara bile sığabiliyor. Tek fazlı cihazlarda 277 V’a kadar AC giriş gerilimi ve SEMI F47 ile son derece sağlam bir yapıya sahip olan PROmax; ayrıca 3A ila 40A aralığındaki çıkış akımı, 5V ila 48V DC çıkış gerilimi ve sahip olduğu çok sayıda uluslararası onay belgesi (GL, UL, Class I, Div. 2) ile tüm dünyada evrensel uygulama çözümleri sağlıyor.

Kabin içinde yüzde 50 yer tasarrufu sağlayan kompakt tasarım

Weidmüller’in güç kaynakları ürün portföyünde yer alan bir başka ürünü olan PROeco, tüm temel fonksiyonları kompakt bir tasarımda birleştiriyor. Kompakt tasarımları, yüksek verimlilikleri ve hizmet sürecinin son derece kolay olması ile ön plana çıkan PROeco anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri; aşırı sıcaklık koruması, kısa devre ve aşırı yük koruması sayesinde evrensel olarak tüm uygulamalarda kullanılabiliyor. PROeco içeren çözümler diyot modülleri, kapasite modülleri ve UPS bileşenleri ile uyumluluk da sağlıyor. Temel işlevselliğe ve yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip PROeco güç kaynakları, tek ve üç fazlı anahtarlamalı güç kaynağı ünitelerinden oluşuyor. –25 °C ila 70 °C arasında geniş sıcaklık aralığında çalışabilen, potansiyometre ile hassas bir şekilde çıkış gerilimi ayarlanabilen ve entegre durum rölesi ile uzaktan izleme yapılabilen PROeco, ayrıca üç renkli LED göstergeler ile hata tespiti yapabiliyor ve yüzde 90 nominal çıkış akımında görsel uyarılar sağlayabiliyor. 100 mm derinliğe sahip PROeco güç kaynakları, küçük kabinlere bile sığabilen kompakt tasarımı sayesinde kabin içinde yüzde 50’ye kadar yer tasarrufu sağlıyor.

Yüzde 91 verimlilik ile enerji maliyetlerini minimuma indiriyor

Özellikle bina otomasyonunda sayaç kabinleri ve elektrik dağıtımı için yüksek güç yoğunluğuna ve yüksek verimliliğe sahip güç kaynağı çözümleri talep ediliyor. Weidmüller tarafından geliştirilen ve geniş bir güç spektrumuna, kompakt tasarıma ve iyi bir fiyat-performans dengesine sahip olan tek fazlı INSTA POWER, 25°C ila +70°C sıcaklık aralığında çalışabiliyor. 96W’a kadar düşük güç gereksinimleri olan sinyal ve telekomünikasyon sistemleri ile otomasyon sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun olan INSTA POWER; ince tasarımı, kanıtlanmış PUSH IN bağlantı teknolojisi ve yüksek maliyet verimliliği gibi belirleyici avantajlarıyla öne çıkıyor. Sadece 60 mm derinliğe sahip olan INSTA POWER, en küçük kontrol kabinlerine bile sığabiliyor. Yüzde 91’e kadar ulaşan yüksek verimlilik ve maksimum 0,5 W’lık aşırı düşük/yüksüz güç kaybı, enerji maliyetlerini minimuma indirmeye de imkan tanıyor.

İddialı fiyat-performans dengesi

Weidmüller’in çok amaçlı kullanım için tasarlanan ve plakaya monte edilmiş PRO-E güç kaynakları, iddialı bir fiyat-performans avantajı sunuyor. 5 V, 12 V, 24 V ve 48 V çıkış gerilimlerine sahip PRO-E, çok çeşitli modeller ve kapsamlı uluslararası onay belgeleri sayesinde birçok uygulamada kullanıma uygun. 25 W ila 350 W arasında tek fazlı güç çözümü sunan PRO-E, duvara monte edilebilir bir yapıya sahip. PRO-E güç kaynakları; aşırı yük koruması, kısa devre koruması, aşırı gerilim koruması ve ters polarite koruması sayesinde kararlı çalışmayı garanti ediyor.

Kesintisiz güç kaynakları

Kesintisiz güç kaynakları, sistem enerjisiz kaldığında devreye girerek kritik yüklerin belirli bir süre daha çalışmasını sağlıyor ve bu sayede operasyonel sürekliliğe imkan tanıyor. Weidmüller’in kesintisiz güç kaynakları da şebeke arızalarından kaynaklanabilecek gerilim düşmelerine karşı güvenilir bir şekilde koruma sağlayarak sistem kullanılabilirliğini artırmada önemli bir rol oynuyor. Kesintisiz güç kaynakları; batarya, UPS ve Buffer Modülü olmak üzere 3 modülden oluşuyor.

Otomasyon uygulamaları için güvenilir güç kaynakları

Birçok otomasyon uygulamasında güvenilir bir şekilde çalışan güç kaynağı sistemleri gerekiyor. Weidmüller ise optimum şekilde koordine edilmiş tamamlayıcı modülleri ile kalıcı bir besleme konsepti oluşturuyor. Weidmüller’in diyotları ve redundancy modülleri, bir cihazın arızasını kompanse etmek için iki güç kaynağının birbirine bağlanmasını sağlıyor. Güç kaynağı sistemlerinin 20 A veya 40 A çıkış akımına izin vererek güvenliği sağlayan Diyot modülleri, sistemlerin kurulumunun sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlarken, küçük sistemler için de uygun bir çözüm sunuyor. Sistem kullanılabilirliğini artırmada belirleyici olan redundancy modülleri, güç kaynağı arızası durumunda 24V kontrol geriliminde sabit kalıyor. Redundancy modüllerinde MOSFET kullanımı ise optimum verimlilik sağlıyor. Giriş gerilimini izlemek için entegre alarm rölesi ve kırmızı/yeşil LED’ler ile optik durum izleme özelliklerine sahip olan Weidmüller kapasitör modülleri, motora start verme gibi durumlar için yeterli enerji rezervini ve kısa devre durumunda seçili sigortanın açılmasını sağlıyor.

Uzun kablolu sistemlerde bile güvenli DC gerilimi sağlıyor

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirerek gerilimi yeniden oluşturuyor ve uygulamalar için düzenli bir DC gerilimi sağlıyor. DC/DC dönüştürücüler ile gerilim dalgalanmaları dengeleniyor ve böylelikle uzun kablolu sistemlerde bile güvenli DC gerilim sağlanıyor. Ortalamanın üzerinde performans özelliklerine sahip olmasının yanı sıra ince tasarımı, servis kolaylığı ve yüzde 94’e varan yüksek verimliliği ile öne çıkan Weidmüller DC/DC dönüştürücüler, çok çeşitli güvenlik fonksiyonlarının yanı sıra PROtop, PROeco veya PROmax güç kaynakları ile birleştirilebiliyor. Yedekli bir güç kaynağı oluşturmak için UPS bileşenlerini, diyot ve redundancy modüllerini DC/DC dönüştürücüyle birleştirmek de mümkün. Tüm bu özellikler 24 V DC besleme gerilimleri söz konusu olduğunda DC dönüştürücüyü çok yönlü hale getiriyor. Güvenilir ve güçlü yapıya sahip Weidmüller DC/DC dönüştürücüler, kompakt tasarım ile kontrol kabininde yüzde 30’a kadar yer tasarrufu da sağlıyor. Yüzde 93’e kadar yüksek verimliliği ile enerji maliyetlerini azaltan Weidmüller DC/DC dönüştürücüler; 5A, 10A ve 20A modelleri ve uluslararası onay belgeleri sayesinde çok amaçlı kullanım olanağı sunuyor. Aynı zamanda –25 ° C ile +70 ° C arasında geniş bir sıcaklık aralığında ve 1 milyon saatin üzerinde yüksek MTBF değeri ile güvenilir bir şekilde çalışıyor.