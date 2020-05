Çalışanların sağlığı ve güvenliği için anlık takip teknolojisi

Dijital dönüşümün temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ürün ailesinde yer alan Wipelot ISG sistemi ile iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli veya geniş çalışma ortamlarında çalışanların durumlarından anlık olarak haberdar olma ve müdahale sürelerini kısaltma imkânı tanıyor. Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok; İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle maden ocakları, tersaneler ya da şantiyeler gibi riskli işlerde görev alanlar ve yalnız çalışanların gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesinin önemini vurguladı. Pandemi sürecinde kurumlarda çalışan sağlığını korumak adına alınan önlemlere katkıda bulunmak amacıyla Wipelot SDS adıyla Sosyal Mesafe Takip ve İhlal Uyarı Sistemi geliştirdiklerini de açıklayan Ok, bu teknolojinin insan yoğun işletmelerde birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşan çalışanları uyararak farkındalık sağladığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en temel konuları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği’nin resmi istatistik ofisi Eurostat ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, Türkiye iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler sıralamasında birinci. SGK verileri doğrultusunda 2018 yılında ülkemizde 431 bin 276 iş kazası meydana geldiğini hatırlatan Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok; İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle çalışanların her türlü koşul ve alanda güvenle çalışabilmelerinin önemini vurguladı. Ok, Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan Wipelot ISG sistemi ile iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ya da ulaşılması zor ortamlarda çalışanların durumlarından anlık olarak haberdar olabilmeyi ve müdahale sürelerini kısaltmayı sağladıklarını belirtti.

Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi

Endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi Okyanus Teknoloji olarak, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ürün ailesinde yer alan Wipelot ISG ile iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağladıklarını belirten Rifat Ok, sistemin özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı; “Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemine sahip olan Wipelot, kilometrelerce kare büyüklükteki maden ocakları ve şantiyeler başta olmak üzere geniş alanlarda güvenle çalışabilme olanağı tanıyor. Nesnelerin konum bilgilerinin anlık olarak toplanıp yönetilmesini sağlayan Wipelot sistemi; ISG, SafeZone ve OTX gibi yan modülleriyle ekstra güvenlik ve verimlilik sunuyor. Wipelot’un ISG modülü çalışan güvenliğine odaklanırken, SafeZone modülü iş makinaları, işçiler veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemek için çalışıyor. OTX modülü ise çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçerek değerlendirme imkânı sunuyor.”

7/24 kesintisiz ve gerçek zamanlı takip

Telsiz ve telefon iletişimi gerektirmeyen elektronik iş güvenliği ürünü Wipelot ISG’nin çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabildiğini söyleyen Rifat Ok, ürünün 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışarak işgücü ve zaman kaybını önlediğinin de altını çizdi.

Olası bir tehlike anında acil durum çağrısı

Takip edilmek istenilen bölgelere yerleştirilen aktif RFID radyo alıcı – vericileri ile tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı küçük elektronik cihazlar sayesinde tesislerde çalışanların takip edilebildiğini söyleyen Rifat Ok, şu açıklamalarda bulundu; “Wipelot ISG, olası bir tehlike veya kaza anında hareketsizlik, darbe veya düşmeyi algılıyor, alarm sistemi devreye girerek çalışanın yeri belirleniyor ve acil duruma hızla müdahale edilebiliyor. Ayrıca çalışan, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabiliyor.”

Sosyal mesafe için çalışanları sesli alarmla uyaran yeni teknoloji

Okyanus Teknoloji olarak gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile işletmecilere ve tesislere “sosyal mesafe” konusunda farkındalık sağlayacak yeni bir çözüm sunduklarını da anlatan Ok, “Wipelot SDS adını verdiğimiz Sosyal Mesafe Takip ve İhlal Uyarı Sistemi; sanayi tesisleri, madenler, şantiyeler gibi kalabalık alanlar başta olmak üzere işletmelerde çalışanların birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için onları sesli olarak uyarıyor. Bu yeni teknolojimiz ile oluşturulan farkındalık sayesinde çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemlere katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Wipelot SDS’nin aktif RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı Wipelot cihazlarla entegre şekilde kullanılabildiğini bildiren Rifat Ok, uygulama kapsamında işletmeler için farklı parametreler doğrultusunda güvenli mesafenin ayarlanabildiğini sözlerine ekledi.

Dijital iş süreçlerinde güvenlik, hız artışı ve verimlilik sağlıyor

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlayan gerçek zamanlı konum belirleme teknolojileri markası Wipelot ile öne çıkan Okyanus Teknoloji; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Ham petrol ve doğal gaz sektörü için de sunmuş olduğu teknolojilerle iş süreçlerine yüksek verim ve güvenlik getiren Wipelot, maliyetleri minimuma indirirken üretim hacmini, hızını ve verimliliğini maksimuma çıkarıyor.