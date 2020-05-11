Ticaret Bakanlığı’nın “KOBİ’lerin yanındayız” kampanyasına iyzico’dan destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın önderliğinde başlatışan “E-ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyası sektör tarafından ilgiyle karşılandı. Çok sayıda e-ticaret platformu, online market, yemek servisi, e-ticaret altyapı sağlayıcı ve ödeme şirketinin yer aldığı platformda iyzico tüm gücüyle yerini aldı.

“E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasının tanıtımı, Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret sektöründen üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

KOBİ’ler için dijitalleşme çok önemli

“E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyası için video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, çağın gereklerine göre Türkiye ekonomisinin dönüşümü için dijitalleşmenin önemine dikkat çekildi. Bakan Pekcan; KOBİ’lere sunulan devlet destekleri, idari hizmetler ve eğitim destek hizmetleriyle her alanda dijital teknolojileri en etkin şekilde kullandıklarını ifade etti.

Makine öğrenmesi ve Blockchain alanlarında proje ve uygulamalar geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Pekcan, “Birçok ülkenin aksine biz yeni nesil teknolojilerde bekle gör yaklaşımı yerine; proaktif bir şekilde, seçeneklerimizi özel sektörle beraber değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde, dijital ekonomiye uyum sağlayabilmenin önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden Pekcan, salgın sonrası dönem için yenilikçi yaklaşımların altyapısını şimdiden kurduklarını belirtti. Sanal Ticaret Akademisi platformuna da değinen ve 17.238 kişinin kayıt yaptırdığını ve 2.345 kişinin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını bildiren Pekcan, ”Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu” ile “Melek Yatırımcı Ağı” projeleri için de çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

“iyzico olarak daima KOBİ’lerin yanındayız”

Kampanyanın destekleyicileri arasında yer alan iyzico’nun CEO’su Barbaros Özbugutu, yola çıktıkları günden beri finansal hizmetlere erişmekte zorluk yaşayan küçük esnaf ve KOBİ’lerin e-ticarete katılımını artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Özbugutu, bugüne kadar önemli bir kısmı KOBİ’lerden oluşan 50.000’den fazla firmanın iyzico üzerinden e-ticarete başladığı bilgisini de verdi.

Covid-19 döneminde tüketicinin online alışverişe yönelmesinin, henüz dijital ortamda satış yapmaya başlamamış dükkan sahipleri için de dönüşümün önemli bir belirleyicisi olduğunu söyleyen iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, sözlerine şöyle devam etti: “iyzico olarak sadece online satıcıları değil, işini internete taşımamış esnafımızı da finans teknolojileriyle tanıştırmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu zor süreçte KOBİ’lerimizin en önemli ihtiyaçlarından birinin nakit akışlarını yönetebilmeleri olduğunun bilinciyle elimizi taşın altına koyduk ve ödeme blokaj süremizi 21 günden 2 güne düşürdük. Böylece 30.000 üye iş yerimiz toplam 45 milyon TL’lik satışının ödemelerini 19 gün erken alabildi. Bu girişimimizle üye iş yerlerimizin toplam 1.670.000 TL ekstra gelir elde etmesini sağladık. KOBİ’lere sunduğumuz desteğin sağladığı faydalardan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

“Amaç e-ticaretin nitelikli kullanımını teşvik etmek”

İnternet üzerinden düzenlenen tanıtım etkinliğinde iyzico’ya ve tüm katılımcı şirketlere teşekkür eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kampanyanın daha fazla KOBİ’yi e-ticaretle tanıştırmanın yanı sıra, internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Bakanlık olarak projenin takipçisi olacaklarını vurgulayan Pekcan,”Yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini ve katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz. KOBİ’lerimizi bu kampanyanın getirdiği imkanlardan faydalanmaya, her zaman e-ticaret olanaklarını irdelemeye, dijital teknolojileri takip etmeye davet ediyorum.” dedi.