Hepsiburada, Deprem Bölgesinde 6 ayda 1700 Yeni Girişimci ve 1,9 Milyar TL’lik Ticaret Hacmi Oluşturdu    

Programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilirken, 2980 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin 6 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 124 milyon TL’ye ulaştı. Program ile bölgedeki 10 bin’e yakın KOBİ ve esnaf Hepsiburada’nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenirken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratılması hedefleniyor.

Hepsiburada, 6 Şubat 2023 ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programının Mart-Eylül 2023 dönemini kapsayan ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı.

KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların Hepsiburada üzerinden ulaştığı net ciro 1,9 milyar TL oldu. Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı altı ay sonunda 15 bin’i, toplam ürün satışı 4,7 milyon adedi, net sipariş sayısı ise 2,8 milyonu geçti.

2017’den itibaren yürüttüğü “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle destekleyen Hepsiburada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de destek vermeye devam ediyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 2980 girişimci kadın ve kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 6 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 124 milyon TL’ye ulaştı.

E-ticaret İhtisas Merkezi Adana’da hizmete girerken, Hatay için çalışmalar başladı

Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nin ilki Temmuz ayında Adana’da açıldı. İkinci merkezin ise Hatay’da açılması üzere çalışmalara başlandı.

Hepsiburada Adana’da açılan E-Ticaret İhtisas Merkezi’nde mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerine 1000’den fazla satıcı katıldı.

Hepsiburada, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Hepsiburada ,”Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 3500’den fazla çocuğa ulaştı.

Hepsiburada’dan Deprem Bölgesi satıcılarına dijital pazarlama desteği

Hepsiburada “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında ayrıca bölgede faaliyet gösteren satıcıların satış gelirlerini yukarıya çekebilmek için dijital pazarlama desteği de gerçekleştirdi. Bölgedeki satıcılar için sağlanan bu desteğin operasyonu Hepsiburada ekibi tarafından yürütülüyor.

Bu destek ile beraber deprem bölgesindeki Hepsiburada satıcılarının ürünleri internette reklam olarak kullanıcılara gösterilerek, bölgedeki satıcıların ürünleri ön plana çıkarılıyor. Bu sayede satıcıların satışlarının artmasını sağlanıyor. Yapılan internet reklamları aracılığıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren 552 satıcının sayfasına ek 635 bin trafik yönlendirme gerçekleştirilirken reklamlardan önceki döneme kıyasla deprem bölgesinde trafik yönlendirilen satıcıların ürün satış adedinde yüzde 28, siparişlerinde ise yüzde 27’lik yükseliş gözlemlenirken, satıcıların gelirlerinde ek 6,6 milyon TL’lik artış yaşandı.