Hepsiburada’nın Hepsipay hizmeti, 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Hepsiburada’nın yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay, finansal teknoloji imkânlarını kullanıcılar için geliştirmeye ve alışveriş deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Hepsipay, tüketicilere ihtiyaçlarına gecikmeden sahip olma fırsatı sunan “Hemen Al Sonra Öde” hizmetine ek olarak tek tıkla ödeme yapma, iptal ve iadelerde hızlı ücret iadesi ve “Hepsipay Papel” kazanma avantajlarıyla da öne çıkıyor.

Gelişmiş müşteri doğrulama ve e-cüzdan yetenekleriyle alışveriş deneyimini zenginleştiren Hepsipay, 10 milyon kullanıcıyı aşarken Hepsipay kullanıcıları, mevcut kredi veya banka kartlarından para transferi yapabilme olanağına ek olarak, kart kullanmaya gerek kalmadan banka hesaplarından da e-cüzdanlarına havale yapabiliyor.

Hepsipay’in sunduğu “Hemen Al Sonra Öde” uygulaması ise kullanıcılara duyurulduğu 2022 yılı Ocak ayından itibaren 150 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.

İşlem hacminde 3,2 kat artış

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Hepsiburada platformundan yapılan toplam satışların %45’i Hepsipay aracılığıyla yapıldı. Hepsipay’in toplam işlem hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 kat artış göstererek yaklaşık 4,7 milyar TL oldu.

Hepsipay en çok mobil ve teknoloji ürünlerinde kullanıldı

Hepsipay üzerinden 3. çeyrekte en fazla harcama yapılan kategoriler mobil, teknoloji ve süpermarket kategorileri olurken, alışverişin yoğun olduğu kasım ayında en çok alışveriş yapılan günler 11 Kasım ve 25 Kasım’a denk gelen Efsane Cuma olarak gerçekleşti.

“Hemen Al Sonra Öde” müşterilerin tercih sebebi

Adet bazında ise 3. çeyrekte “Hemen Al Sonra Öde” hizmeti kullanılarak yapılan toplam ürün satışlarının yarısı en çok süpermarket kategorisinden geldi. Süpermarket kategorisinde taksit uygulaması olmadığı için, “Hemen Al Sonra Öde” hizmetinin kullanılabiliyor olması müşterilerin de tercih sebebi oldu. Hepsipay’in sunduğu “Hemen Al Sonra Öde” çözümünün 3. çeyrekteki cirosu %62’si telefon ve telefon aksesuarlarından oluştu.

“Alışveriş deneyimini uçtan uca kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerini aktaran Hepsi Finansal CEO’su Erkin Aydın, şu şekilde konuştu: “Hepsipay, ödeme geçidi hizmetlerine ek olarak, “Hemen Al Sonra Öde”, alışveriş kredisi ve çoklu kredi kartı ile ödeme gibi sağladığı özelliklerle fayda sağlıyor. 2023’te de finansal teknolojilerin imkânlarını kullanıcılarımızın faydası için geliştirmeye ve alışveriş deneyimini uçtan uca kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte ödeme çözümlerimizi Türkiye’nin önde gelen perakendecilerinin kullanımına da sunmayı planlıyoruz. Müşterilerin, sadece ödemeler için kullandıkları bir platform olarak kalmayı değil, hem kısa vadede satın alma güçlerini artırabilecekleri bir aracı, hem de orta ve uzun vadede tasarruf ve yatırım ihtiyaçları için faydalanabilecekleri, çok yönlü bir platform olmayı hedefliyoruz.”