Yemeksepeti, 01.01 Tarihini “Dünya Adana Günü” İlan Etti

Türkiye’de yemek denince ilk akla gelen marka olan Yemeksepeti, tarihler 01.01’i gösterdiğinde, Türkiye’nin en sevilen yemeklerinden biri olan Adana kebabı unutmadı ve tüm kebapseverlerle doyasıya kutlamak için 1 Ocak tarihini “Dünya Adana Günü” ilan etti.

Adana’nın simgelerinden biri olan 01 plaka kodunu, bir diğer önemli simgesi olan kebapla birleştiren Yemeksepeti, hazırladığı bu özel gün kampanyasıyla kullanıcılarına güzel bir avantaj sunarken, restoranların da kazançlarını artırmayı hedefliyor.

50+50 TL indirim kuponuyla kutlama

01.01 tarihini Dünya Adana Günü ilan eden Yemeksepeti, milyonlarca kullanıcısıyla bunu kutlamak için 1 Ocak’ta, KEBAP50 koduyla sipariş veren herkese 50 TL indirim veriyor. Bu kod ile sipariş veren Yemeksepeti kullanıcılarını 3-9 Ocak tarihleri arasında, ek olarak tanımlanacak bir 50 TL indirim daha bekliyor.

Kampanya Yemeksepeti Kreatif Ekibi imzasını taşıyor

01.01 Dünya Adana Günü kampanyasının fikir üretiminin, senaryo yaratımlarının, yapım ve prodüksiyon süreçlerinin tamamı Yemeksepeti Kreatif Ekibi tarafından hayata geçirildi.