IFS Cloud Şirketleri Geleceğe Taşıyor Geleceğin teknolojisini günümüze getiren IFS Cloud, şirketlerin giderek daha da rekabetçi bir hale geldiği iş dünyasında başarıya ulaşmalarını ve fark yaratmalarını sağlıyor.

Şirketlerin ve hizmet verdikleri pazarların özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanan IFS Cloud, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Saha Servis Yönetimi (FSM) çözümlerini tek bir platformda bir araya getiriyor. İster bulut ortamında, ister şirketlerin kendi veri merkezlerinde sağladığı gelişmiş özeliklerle şirketleri geleceğe taşıyor ve küresel rekabet avantajı sağlıyor.

IFS Cloud, bir işletmenin müşterilerini, çalışanlarını ve varlıklarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu uçtan uca tüm özellikleri sunuyor ve IFS’in tüm ürünlerini tek bir platform altında topluyor. SaaS (Software as a Service) modeliyle şirketlere operasyonel esneklik ve çeviklik sunuyor.

IFS Cloud çözümleri, öncelikli olarak maliyetlerde düşüş ve her zaman en güncel teknolojileri kullanmak gibi müşterilerine birçok rekabet avantajı sunuyor.

İlk yatırım maliyetini ortadan kaldırıyor

IFS Cloud, nakit akışından ödün vermeden iş çözümlerinin finanse edilmesini sağlıyor. Bulut tabanlı abonelikler uygun fiyatlı aylık ödemelerle harcamaların öngörülebilir olmasını sağlıyor. Yazılım kiralama maliyetleri işletme gideri (OPEX) olduğundan aynı zamanda vergi avantajı sağlıyor. Ayrıca, donanım satın alınmasına, dağıtım veya test için bekleme sürecine ihtiyacı ortadan kaldırdığı için IFS çözümleri hızla kullanıma alınabiliyor ve en önemlisi ilk yatırım maliyetini ortadan kaldırıyor.

BT çalışanlarının daha önemli işlere odaklanmalarını sağlıyor

IFS Cloud, BT çalışanlarının yönetim, bakım ve güncellemeler gibi rutin işler yerine şirketlere değer katacak çalışmalara odaklanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, BT çalışanlarının işe alım, eğitim, çalışan sadakati gibi süreçlerini kolaylaştırırken maliyetleri azaltıyor ve şirketler IFS uzmanlarının bilgi birikiminden faydalanma fırsatı elde ediyor.

Maliyetleri azaltıyor ve stratejik avantajlar sunuyor

IFS Cloud ile şirketler, düzenli olarak optimize edilen ve yenilenen versiyonlardan faydalanıyor ve versiyonlarının eskimesi ve bu versiyonların elden çıkarılması gibi durumlardan etkilenmiyor ve ayrıca şirketler tarafından herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan sürekli güncel olması aynı zamanda güvenlikle ilgili endişeleri de ortadan kaldırıyor. İşletmeler, bulut ortamındaki yeni hizmetlere kolayca erişebiliyor ve yeni özellikleri hızla ve uygun maliyetlerle kullanmaya başlıyor. İşletmeler yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanabiliyor. Bu sayede robotik, üç boyutlu yazdırma ve otomasyon gibi yenilikçi teknolojileri hızla kullanmaya başlayabiliyor. Bu, şirketlere hem rekabet avantajı hem de stratejik avantaj sağlıyor.

Riskleri azaltırken verimliliği artırıyor

Üstün esneklik ve yedekleme sağlayan birinci sınıf kurumsal bulut altyapısı ve hizmetleriyle kesinti süresini minimuma indiriyor ve kesintilerden kaynaklanabilecek riskleri azaltıyor. Ölçeklenebilir ve çevik yapısıyla şirketlerin değişikliklere hızla uyum sağlamasına olanak tanıyor. IFS’in farklı endüstrilerdeki 40 yıllık uzmanlığı ile optimize edilen çözümler üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Karmaşık küresel operasyonların kolayca üstesinden gelinmesine olanak tanıyor ve iş süreçlerini daha şeffaf hale getiriyor.

Güçlü bulut altyapısı

IFS Cloud, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 95’i tarafından güvenilen ve kullanılan bir bulut platformu kullanıyor. IFS yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyonu sayesinde şirketler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor ve şirketlere üst düzey güvenlik, coğrafi olarak yedeklenebilirdik, küresel veri merkezi altyapısı ve yönetim olanağı tanıyor. Bulut altyapısının bakımı, güncellenmesi ve takibi IFS tarafından yapılıyor. Sunucu işletim sistemleri, veritabanları, ara yazılımlar ve IFS yazılımları IFS uzmanları tarafından 7/24 izleniyor.

IFS Cloud çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: https://www.ifs.com/tr/ifs-cloud/ifs-cloud-overview/