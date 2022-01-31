Geçtiğimiz günlerde Zoom platformu için birçok yenilik duyurdunuz. Bu yeni özelliklerin sağlayacağı faydaların ortak noktası nedir?

2021’in son döneminde tanıttığımız ve kısa süre önce sunduğumuz bu yeniliklerle iş akışlarını birbirine bağlayarak ve düzenleyerek süreçleri basitleştirirken daha verimli, iş birliğine dayalı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı hedefliyoruz.

Son duyurduğunuz yenilikler arasında yer alan Huddle View, Zoom Beyaz Tahta ve Zoom Widget dağıtık ekiplerin uyum içinde çalışmasını sağlayarak hibrit çalışmaya geçişi kolaylaştırıyor. Kısaca bu özellikleri anlatır mısınız?

Bu üç özellik de bir yandan uzaktan çalışan profesyonellerin bağlanmasını kolaylaştırırken diğer yandan üretkenliğe katkı vererek kullanıcılarının yeni çalışma ortamlarında başarılı olmalarını sağlıyor.

Huddle View, sanal olarak çalışırken ekiplere bağlantıda olma hissi vermek için potansiyel olarak görsel bir kanal düzeni sağlayan bir özellik. Bu sayede, kanal üyeleri kendilerine özel benzersiz bir sanal arka plan seçebiliyor, sohbet edebiliyor, kanalda kimlerin olduğunu kolayca görebiliyor ve meşgul veya müsait olup olmadıklarını hızlı bir şekilde belirleyerek ekipleri bir araya getirebiliyor.

Tamamen yenilemiş Zoom Beyaz Tahta, ofisten ya da uzaktan çalışan katılımcıların dijital beyaz tahta üzerinde gerçek zamanlı olarak, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda toplantı kurgulamadan bir araya gelmelerine imkan sağlıyor. Bu yeni özellik, dizüstü bilgisayarda, konferans odasında, mobil cihazda veya Zoom for Home cihazında kısaca Zoom Meetings’in çalıştığı her yerde kullanılabiliyor.

Ekiplerle bağlantı kurmak ve iş akışlarını düzene koymak için geliştirilen Zoom Widget, toplantılardaki kişilerin zamanı ve beklentileri yönetmelerine ve takım arkadaşlarını haberdar etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcıların toplantıda kimlerin olduğunu görmelerine ve geç kalıyorlarsa Zoom Chat’i kullanarak toplantı sahibini bilgilendirmelerine olanak tanıyor.

Hibrit çalışma ile sadece çalışma ortamları değil etkinlikler de sanal ortama taşındı. Sanal etkinlikler ve kurum içi eğitimlerde deneyimi iyileştirme konusundaki yenilikleriniz neler?

Zoom toplantıları, etkinlikler ve eğitimler konusunda bahsedebileceğim ve işletmelerin hayatını kolaylaştıran üç yeni özelliğimiz var. İlki olan Zoom Events Sahne Arkası ile yeşil odayı sanal ortama taşıyoruz. Bu özellik ile canlı yayın öncesinde konuşmacılara, panelistlere ve prodüksiyon ekibine, aralarında konuşabilecekleri, etkinliği izleyebilecekleri veya kaynaşabilecekleri bir alan sağlıyoruz. Bir diğer yeniliğimiz Zoom Video Katılım Merkezi ile kurumlar, yapılandırılmış ve kapsamlı bir sanal ortamda, uzmanlarını kendi müşterileri ile video üzerinde bir araya getirerek güven odaklı etkileşimler geliştirebilecekleri ilgi çekici deneyimler oluşturabiliyorlar. Bu çözüm ile kurumlara bulut öncelikli ölçeklenebilirliği ve güvenilir video mimarisini sunuyoruz. Son olarak gelişmiş çeviri ve deşifre özelliği ile Zoom toplantıları, gerçek zamanlı ve otomatik çeviri hizmetinin yanı sıra canlı deşifre yeteneği ile daha kapsayıcı hale geliyor. Ayrıca platformun çeviri yeteneği birden fazla dil desteği ile daha da gelişmiş durumda.

Son yeniliklerden bir diğeri Zoom Apps’in mobil ve web seminerlere gelmesi. Bu özellik kullanıcıya ne gibi artılar getiriyor?

2021’in başlarında Zoom Masaüstü toplantı deneyimine eklenen Zoom Apps, şimdi mobil ve web seminerlere de geldi. Bu sayede çalışırken kullandığınız favori uygulamalarınızı mobil cihazınızda gerçekleştirdiğiniz toplantılarda veya web seminerlerinde kullanabiliyorsunuz. Bu yenilik, oyunlar ve diğer uygulamalar ile etkileşim için size daha fazla fırsat getiriyor. Ayrıca hem siz hem de katılımcılarınız için özelleştirilmiş “Sürükleyici Görünümler” oluşturmanıza olanak tanıyan “Sürükleyici Uygulamaları” kullanıma sunuyoruz.

Zoom için geliştiriciler de en az kullanıcılar ve iş ortakları kadar önemli, bunu biliyoruz. Son olarak bu kapsamda sunduğunuz Zoom Jumpstart özelliğinden bahsedebilir misiniz?

Zoom Geliştiriciler Platformu aracılığıyla inovasyonu teşvik etme ve etkinleştirme konusundaki misyonumuzun bir parçası olarak, geliştiricilerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olan yeni bir uygulama oluşturma aracı Jumpstart’ı pazara sunduk. Bu yetenekli araç, temel yapılandırmaları, önceden tasarlanmış bazı özellikleri, markalaşma için bazı girdileri ve platform seçeneklerini belirledikten sonra Video SDK işlevselliğini sorunsuz bir şekilde mevcut uygulamaya getiren bir kod üretiyor.