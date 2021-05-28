Yenilikçi VIP hizmet anlayışı ile hizmet veren Platinum Garage’ın Kurucusu Buğra Kandemir’in özel röportajının yer aldığı MAG Business yayınlandı.

“Doğru zamanda doğru yatırım yapmanın ileriye dönük olarak iyi bir kâr sağlayacağını düşünüyorum”

“Özellikle iş dünyasındaki firmalara, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı finansal alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve nakit akışını sağlayabilecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz”

Uluslararası birçok markada profesyonel iş hayatına başlayan Buğra Kandemir, gelecek projelerini MAG Business’a anlattı. Bankacılık kariyerinin ardından özel sektöre geçiş yapan Kandemir, Platinum Garage’ın kuruluş hikayesini de paylaştı.

Ankara’daki tüm galerileri tek çatı altında toplayan Otonomi’de kurduğu Platinum Garage ile VIP hizmet almak isteyenleri buluşturan Kandemir, “VIP hizmet almak isteyen firmalara, şirketlere ve kişilere diledikleri her alanda finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ankara dışından gelen kişileri özel araçlarla ile karşılıyoruz. En uygun çözümleri sunarak gerekli tüm süreçlerle ilgileniyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinin yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşündüğünü belirten Kandemir, “ Şu an piyasalardaki durgunluk, fiyatların gerilemesine sebep oluyor. Doğru zamanda doğru yatırım yapmanın ileriye dönül olarak iyi bir kâr sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı kariyeri ile isminden söz ettiren Buğra Kandemir’in kapak olduğu MAG Business, iş dünyasının nabzını tutan içeriği, özel röportajları ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Türk Telekom ve DMAX’ de online olarak okurlarıyla buluşuyor. Trendyol ve n11.com siteleri üzerinden MAG Business’a ulaşmanız mümkün. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.