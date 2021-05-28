Karşınızda Samsung Galaxy tablet serisinin en yeni üyeleri: Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE, 12,4 inç ekranıyla Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri sunarken Galaxy Tab A7 Lite da kompakt yapısıyla hareket halindeyken mükemmel bir yol arkadaşı olacak şekilde tasarlandı.

Samsung Electronics, tablet portföyüne en yeni üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite modellerini ekledi. Galaxy Tab S7 FE, eğlence ve üretkenlik özelliklerinin yanında birden fazla işi aynı anda yapmak için geniş bir ekran gibi Galaxy hayranlarının Galaxy Tab S7’de en sevdiği özellikleri bir araya getiriyor. Galaxy Tab A7 Lite modeli de daha kompakt ve pratik bir kullanım arayanlar için her yerde kullanabilecekleri bir tablet olarak dikkat çekiyor.

En sevilen özellikleri bir arada sunan tablet: Samsung Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE, tüketicilere en sevdikleri ve en fazla talep ettikleri özellikleri sunuyor. Eğlenceyi, üretkenliği ve yaratıcılığı bir adım öteye taşıyan geniş 12,4 inç ekranın tercih edildiği Galaxy Tab S7 FE, LTE bağlantısını da destekliyor.

Kullanıcılar yoğun bir gün geçirirken üretkenlik konusunda Galaxy Tab S7 FE’nin gücüne güvenebiliyor. Tabletle birlikte gelen S Pen ile geniş ekranı en verimli biçimde kullanarak birden çok görevi çok daha verimli bir biçimde daha kolay yerine getirmek mümkün. Samsung Notes uygulamasıyla birlikte kullanıcılar el yazısıyla ekran üzerinde yazdıklarını metne çevirebiliyor. Otomatik etiketlerle notlar artık daha kolay düzenlenebilirken Akıllı Arama özelliğiyle ister el yazısıyla ister metin olarak yazılmış bir nota anında erişmek mümkün oluyor.

Kullanıcılar herhangi bir araştırma yaparken veya proje üzerinde çalışırken bu içerikleri veya uygulamaları birden fazla sekmede tek seferde görüntülemek istediklerinde Galaxy Tab S7 FE bu çoklu görevi kolayca yerine getirebiliyor. Çoklu Aktif Pencere özelliğiyle, üç uygulamayı aynı anda ekranda görüntülemek mümkün olduğundan kullanıcılar ekran üzerinde aynı anda internette gezinebiliyor, not alabiliyor ve video görüntüleyebiliyor. App Pair özelliği sayesindeyse kullanıcılar Çoklu Aktif Pencere özelliğinde en çok bir arada kullandıkları uygulamaları kaydederek anında açabiliyor.

Üretkenliğini en üst düzeyde yaşamak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Galaxy Tab S7 FE birçok farklı özelliğe sahip. Samsung DeX ve Book Cover klavyesi sayesinde kullanıcılar tabletlerini dizüstü bilgisayar gibi kullanıp kullanıcı arayüzünü PC deneyimine çevirerek çalışmalarını sürdürebiliyor. İkinci ekran özelliği sayesinde ise Galaxy Tab S7 FE tableti PC için ek bir ekrana dönüştürülerek görüntüleme alanı genişletilebiliyor, böylece daha fazla işi halletmek mümkün hale geliyor.

Galaxy Tab S7 Serisi’nin şık ve zarif metal yüzeyi, Galaxy Tab S7 FE’de Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green ve Mystic Pink olmak üzere dört farklı muhteşem renk seçeneği ile kullanıcılara kişisel tarzını yansıtma olanağı veriyor. Galaxy Tab S7 FE, geniş ekranına rağmen ince ve hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Uzun saatler yeten pil gücü sayesinde priz aramadan video izlemek, çalışmak ve düzenlemek artık mümkün.

Her yerde yol arkadaşınız olacak bir tablet: Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite, kullanıcıların hareket halindeyken tüketebilecekleri içerikler için son derece uygun bir yol arkadaşı olmaya aday. 8,7 inç ekrana sahip Galaxy Tab A7 Lite, kompakt tasarımı, şık ve sağlam metal kasasıyla kolay taşınabilirlik sunuyor. Galaxy Tab A7 Lite’ın ekranını çevreleyen ince çerçeve ve güçlü Dolby Atmos Dual Hoparlör sayesinde kullanıcılar en sevdikleri filmleri, programları ve hikâyeleri zevkle seyredebiliyor, en sevdikleri oyunları keyifle oynayabiliyor.

32 GB dâhili hafıza ve 1 TB’ye kadar MicroSD kart hafızasıyla en sevilen özellikler için bol bol depolama alanı sunarken, dört çekirdekli işlemci de tüm içeriklerin kusursuz ve hızlı bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Uzun saatler yeten pil gücü, 15 W Uyarlanabilir Hızlı Şarj ve opsiyonel LTE kapasitesi, Galaxy Tab A7 Lite’ı hareket halindeyken yeni ve popüler bir diziyi izlemek ya da oyun oynamak için harika bir cihaz haline getiriyor. Sağlam metal kasa ve ince çerçevesiyle Galaxy Tab A7 Lite, Gri ve Gümüş renk seçeneklerine sahip.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Deneyim Planlama Ekibi Başkanı Woncheol Chai, şunları söyledi: “Tabletlere olan talep büyümeye devam ediyor. Uzaktan eğitim, arkadaşlarla bir araya gelmek veya kişisel eğlence gibi nedenlerle tabletleri kullanan tüketiciler, üretkenliklerini geliştirebilecek ve yoğun yaşam tarzlarına ayak uydurabilecek cihazlar arıyor. Biz de günün her anını en verimli şekilde geçirmeleri için kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği teknolojiyi onlara sunmaktan heyecan duyuyoruz. Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nefes kesici özelliklerle donatıldı.”