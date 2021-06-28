AkışındaYaşa’yan Gençlerin Tercihi: OPPO A Serisi

Eksiksiz bir eğlence deneyimi sunmak için tasarlanan OPPO’nun A54 ve A74 modelleri şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, hızlı şarj özellikleri ve mobil oyunlarda akıcılıktan ödün vermeyen üstün performansı ile #AkışındaYaşa’yan gençlerin yeni tercihi olacak.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO’nun A Serisi modelleri A54 ve A74 #AkışındaYaşa’yan gençlerin tercihi olarak öne çıkıyor. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A54, hızlı şarj özelliğiyle gençleri gün boyunca yarı yolda bırakmazken sekiz çekirdekli işlemcisi, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.5 inç genişliğindeki ekranıyla eğlencenin tadını çıkarmalarını sağlıyor. Rahat bir tutuş sağlamak için 3D eğimli arka kapağa sahip şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74 ise, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle gençleri gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla daima güvenilir, daima rahat bir kullanım vaat ediyor.

5000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ediyor. Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.

Mediatek Helio P35 sekiz çekirdekli işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, mobil oyunlarda da kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz.

OPPO A74 ise, günümüzün hızlı yaşam temposunda bütün gün yetecek bir enerjiyle birlikte geliyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W hızlı şarjı zamanınızdan keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz.

Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A74, mobil oyunlarda da kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Yüksek düzeyde performans sunan işlemci, oyun ilerledikçe akıllı telefonun yavaşlamasına izin vermiyor. Oyunların akıcılığını artıran HyperBoost özelliği ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Böylece refleksleriniz daha çabuk sonuç veriyor ve rekabetlerde bir adım öne geçiyorsunuz.

Dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemeyi tercih edenlerdenseniz, Oyun Odak Modu’na sahip olan OPPO A74 duyuruları ve gelen çağrıları filtreden geçirerek sizin tamamen oyuna odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Ya da önemli bir mesaj bekliyorsanız Hızlı Kullanıcı Bildirimleri özelliği seçilmiş uygulamalardan gelen kritik duyuruları oyun ekranınızdan geçiriyor.

Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.