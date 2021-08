Mobil inovasyonda yeni dönem: Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G ile tanışın!

Samsung, katlanabilir cihaz inovasyonunda yeni bir dönem başlatan Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonlarını tanıttı. Güçlü ve üst düzey katlanabilir akıllı telefonlarıyla Samsung, mobil dünyada yeni standartları belirlemeye devam ediyor.

Samsung Electronics, yeni akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G ile katlanabilir cihaz inovasyonunda yeni bir dönem başlatıyor. Her iki amiral gemisi akıllı telefon da Samsung kullanıcılarının alıştığı ve beklediği ustalıkla geliştirilmiş üst seviye inovasyonlarla geliyor. Mobil dünyada yeni bir kategoriye öncülük eden cihazların üçüncü nesli, yapılan önemli iyileştirmeler sayesinde katlanabilir akıllı telefon kullanıcılarının talep ettiği en iyi deneyimleri daha yüksek sağlamlıkla sunuyor. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 ile ikonik tasarımlara, sürükleyici eğlenceye, yeni ve benzersiz çalışma, izleme ve oyun oynama deneyimlerine erişiyor.

Galaxy Z Fold3, sunduğu yeni nesil performansla verimlilik ve sürükleyici eğlence deneyimi açısından üst düzey cihaz arayanlar için çoklu görevleri güçlü bir biçimde yerine getiriyor. Kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekrana sahip olan Galaxy Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olarak S Pen desteği ile geliyor. Galaxy Z Flip3 ise, işlevselliğin yanı sıra stil arayanlar için kompakt ve katlandığında cebe kolayca sığabilen tasarımı, kamera özellikleri ve hareket halinde kullanımı kolaylaştıran daha geniş Kapak Ekranıyla şık bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Dayanıklılığı hedefleyen ileri seviye işçilik

Samsung kullanıcılara dayanıklı katlanabilir akıllı telefonlar sunabilmek için yeni nesil Galaxy Z cihazların üretiminde eşsiz bir işçilik kullandı. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, IPX8 seviyesi suya dayanıklılık özelliği ile katlanabilir akıllı telefonlarda bir ilke imza atıyor. Bu sayede kullanıcılar yağmura yakalandıklarında endişelenmek zorunda kalmıyor. Her iki telefon da Galaxy akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılan en güçlü alüminyum olan yeni Armor Aluminum malzemesi ve çizilme ve kazalara karşı en sağlam seçenek olan Corning® Gorilla® Glass Victus™ cam kullanılarak üretildi. Ayrıca her iki cihaz da esneyebilen Polietilen Tereftalat’tan (PET) üretilen yeni bir koruyucu filme sahip. Optimize edilmiş ekran panel katmanları sayesinde Galaxy Z Fold2’de kullanılan ekranlara kıyasla yüzde 80 oranında daha sağlam bir Ana Ekran geliştirildi.

İlk olarak Galaxy Z Flip ile hayatımıza giren devrim niteliğindeki Gizli Menteşe, Galaxy Z Flip3’ün Esnek Mod’da yenilikçi kullanıcı deneyimleri sunmak üzere tüm açılarda dik durmasını sağlıyor. Menteşenin içinde yer alan fırça kıllarının artık daha kısa olduğu Gelişmiş Süpürme teknolojisi sayesinde, toz ve diğer parçacıkların içeriye girmesi engelleniyor ve cihazların dayanıklılıkları korunarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunuluyor. Bureau Veritas tarafından doğrulanan katlama direnç testine tabi tutulan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün 200.000 katlamaya uygun olduğu saptandı.

Galaxy Z Fold3 5G: Üretkenliğin ve eğlencenin zirvesi

Galaxy Z Fold3 açık olarak kullanıldığında sürükleyici ve sinema salonu etkisi yaratan izleme deneyimi sunuyor. Yeni Ekran Altı Kamera teknolojisi sayesinde kullanıcılar en sevdikleri içerikleri kesintisiz 7,6 inç Sonsuz Esnek Ekran’da keyifle izleyebiliyor. Kamera deliğinin üzerinde bulunan minimum piksel uygulaması sayesinde Galaxy Z Fold3’ün genişletilen görüntülenebilir alanı ile kullanıcılar sevdikleri uygulamalar için kesintiye uğramayan bir görüntüleme alanına sahip oluyor. Ekran parlaklığı, yeni Eco² ekran teknolojisi sayesinde yüzde 29daha yüksek olmasına rağmen cihaz daha az enerji tüketiyor. Süper Akıcı 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı artık hem Ana Ekran’da hem de Kapak Ekranı’nda kullanılabiliyor ve daha akıcı bir gezinti ve hızlı cihaz etkileşimi sağlıyor.

S Pen, ilk kez Galaxy Z Fold3’te de kullanılabilecek

Samsung, Galaxy Z Serisi’nde bir ilke imza atarak sevilen Note Serisi’nin S Pen teknolojisini de Galaxy Z Fold3 için kullanılabilir hale getirdi. Kullanıcılar, hareket halinde birden çok görevi aynı anda yürütme konusunda mükemmel uyum sağlayan katlanabilir ekranlarında, artık tümüyle optimize S Pen özelliklerinden faydalanabilecek. S Pen ile Galaxy Z Fold3’ün devasa Ana Ekran’ında video görüşmeler esnasında her zamankinden daha kolay not alabilecek, e-posta okurken yapılacaklar listesini hazırlayabilecek ve yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırabilecekler. Galaxy Z Fold3 için S Pen Fold Edition ve S Pen Pro olmak üzere iki farklı S Pen seçeneği sunuluyor. Kullanıcıların gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri için her iki S Pen’de de Galaxy Z Fold3’ün Ana Ekran’ını koruyan kuvvet sınırlama teknolojisine sahip özel olarak tasarlanmış Otomatik Seviyeli Kalem Ucu bulunuyor. Gerçeğe yakın bir kompozisyonda daha da düşük gecikme süresiyle Samsung’un şimdiye kadar sunduğu en iyi S Pen deneyimi, kusursuz ve sezgisel not alma ve mesaj göndermeye olanak sağlıyor.

Üretkenlik arayan kullanıcılar, Galaxy Z Fold3’ün daha fazla görevi mümkün kılan yeni gelişmiş Esnek Mod özelliklerinden de keyif alacak. Akıllı telefonun üst ekranında video görüşmesi yapan bir kullanıcı, alt bölümde toplantı notlarını görüntüleyebilecek. Galaxy Z Fold3’ün güncellenmiş Çoklu Aktif Pencere özelliği sayesinde cihazın geniş ekranında akşam yemeği için notlarla planlama yaparken aynı anda takvimlerini kontrol edebilecek. Geliştirilmiş App Eşleşme (App Pair) sayesinde kısayol oluşturarak uygulamaları aynı şekilde daha sonra yeniden açabilecek. Ayrıca Galaxy Z Fold3’ün yeni Görev Çubuğu sayesinde Ana Ekran’a dönmek zorunda kalmadan uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

Galaxy Z Fold2 ile kıyaslandığında daha şık, daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olan Galaxy Z Fold3, zamansız üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor: Phantom Black, Phantom Green ve Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G: Stil, fonksiyon ve kesintisiz eğlencenin mükemmel dengesi

Galaxy Z Flip3; cesur renk seçenekleri, şık tasarımı ve üstün özellikleriyle kullanıcıların kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyor. Cream, Green, Lavender ve Phantom Black olmak üzere dört ayrı renk seçeneği ile gelen telefonun, yeni şık Yüzüklü Silikon Kılıf ve Kordonlu Silikon Kılıf seçenekleriyle kavranması ve katlanması daha kolay hale geliyor. Galaxy Z Flip3 bu sayede kullanıcıların kendilerini gerçek anlamda ifade etmeleri için en iyi olanağı sunuyor. Yaşam tarzları için farklı renk seçenekleri arayanlar için Samsung.com/tr üzerinde bu aksesuarların Gri, Pembe ve Beyaz gibi farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

Yeniden tasarlanan dört kat daha geniş Kapak Ekranı sayesinde artık bildirim ve mesajlar cihaz açık konuma getirilmeden görüntülenebiliyor. Kullanıcılar günlük planlarını, hava durumunu, günlük adım sayısını yeni Kapak Ekranı Widget’leri ile kontrol edebiliyor. Yeni Galaxy Watch4 veya Galaxy Watch4 Classic ile uyumlu bir görünüm için Kapak Ekranı duvar resmi, cihazın rengiyle eşleştirilebiliyor.

Galaxy Z Flip3 aynı zamanda anıları görüntüleyip paylaşmak için en iyi özellikleri kullanıcılara sunmak üzere tasarlandı. Samsung’un en gelişmiş kamera özelliklerini barındıran Galaxy Z Flip3 ile kullanıcılar Esnek Mod’da eller serbest olarak çok daha çarpıcı selfie’ler çekebiliyor. Hızlı fotoğraf çekmek için telefonun güç tuşuna iki kez basıp Hızlı Çekim özelliğini kullanarak cihazı açmadan anında çekim yapabiliyor, hatta video dahi çekebiliyor. Yeni 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sayesinde de kaydırma ve paylaşma artık süper akıcı bir şekilde yapılabiliyor.

Eller Serbest Esnek Mod sayesinde YouTube videoları veya TV izlemek için de ideal bir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip3’ün, yeni ve yükseltilmiş Dolby Atmos® özellikli Stereo hoparlörleri sayesinde kullanıcılar izledikleri veya dinledikleri her ne olursa olsun mükemmel netlik, derinlik ve mekânsal efektlerle sürükleyici bir ses deneyimi yaşayabiliyor. Uygulamaların daha iyi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan Yeni Esnek Mod Paneli özelliği de Galaxy Z Flip3 yarı açık konumdayken videoyu ekranın üst bölümüne, ses ve görüntü kontrol tuşlarını ise alt bölüme alarak daha rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Yeni imkânlara açılan daha iyi bir katlanabilir cihaz deneyimi

Galaxy Z Serisi ile kullanıcılar, katlanabilir ekranlar için daha fazla uygulamaya da erişebilecek. Google, Microsoft ve diğer birçok öncü şirketle iş birliklerinin kapsamını genişleten Samsung, kullanıcıların en sık kullandıkları uygulamalardan kendi ihtiyaçlarına göre tasarlanmış haliyle faydalanabilmesini sağlıyor. Microsoft Teams uygulaması ile verimli bir birliktelik sunuluyor. Galaxy Z Serisi’nin Esnek Mod’u, Office ve Teams’in bir araya gelmesi sonucu tamamen optimize toplantı deneyimleri mümkün kılıyor. En iyi iş verimliliği için Microsoft Outlook’un Çift Panel Modu, Samsung katlanabilir akıllı telefonlarda kullanıcılara e-postanın tamamını okurken diğer e-postaları tıpkı masaüstü uygulamasında olduğu gibi yan tarafta görüntüleme olanağı tanıyor. Samsung’un yeni Labs özelliği de kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak amacıyla ihtiyaç halinde katlanabilir ekrana daha fazla uygulama sığabilmesini sağlıyor.

Samsung ayrıca dünyanın her yerinde uygulama geliştiricilerin muhteşem kullanıcı deneyimleri ortaya koyabilmesi için yeni yollar üzerinde düşünmeye devam ediyor. Yüksek kaliteli optimizasyon sağlayarak geliştiricilere daha fazla seçenek sunmak amacıyla Samsung Remote Test Lab’i (RTL) destekleyerek geliştiricilere uygulamalarını her yerden gerçek zamanlı olarak yükleyerek test etme imkanı sunuyor.

Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Birimi Sorumlusu TM Roh, “Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile bugünün hızlı dünyasında kullanıcıları, ihtiyaç duydukları esneklik ve çok yönlülük konusunda destekleyen katlanabilir akıllı telefonların sunduğu imkânları yeniden tanımlıyoruz. Katlanabilir cihaz kategorisinin öncüsü olarak, inovasyon geleneğimizi Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile güçlendirmek bize gurur veriyor. Bu akıllı telefonlar sayesinde kullanıcılar, inovasyon temelli açık bir ekosistem ile her anın tadını çıkarmaları için kendilerine yeni yollar sunabilen teknolojileri kullanma imkânına sahip olacak.” dedi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Philip Choi ise “Samsung olarak katlanabilir cihaz inovasyonuna öncülük eden bir markayız. Sunduğumuz deneyimi geliştirmeye devam etmek için cihazlarımızı her zaman tüketici geri bildirimlerine dayalı olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza kulak vermek Samsung olarak daima temel felsefemiz. Bir kez daha kullanıcılarımızın beklentilerini dikkate alarak geliştirdiğimiz Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 ile tüm engelleri aşarak akıllı telefon deneyimini yeniden tasarlayan teknolojileri geliştirmemin gururunu yaşıyoruz. Katlanabilir akıllı telefon deneyiminde yeni bir dönemi başlatacak bu akıllı telefonlarımız sayesinde Türkiye’deki kullanıcılarımız da esneklik, işlevsellik ve eğlenceyi bir üst seviyeye çıkaran sonsuz imkânların kapısını aralayarak, yepyeni bir dünyaya adım atacak.” şeklinde konuştu.

Galaxy Buds2: Üst düzey ses ve rahatlık sağlayan, herkese uygun Buds kulaklıklar

Galaxy Z Serisi’ne dâhil olan Galaxy Buds2 kulaklık, gün boyu kullanım için rahatlık sağlayan bir tasarıma ve nerede olursanız olun anı yaşayabilmeniz için üstün bir ses kalitesine sahip. Galaxy Buds Serisi’nin en yeni üyesi Galaxy Buds2; Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds Pro ile birlikte kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun daha fazla seçenek sunuyor. Galaxy ekosisteminin bir parçası olan Galaxy Buds2; Galaxy akıllı telefonlar, tabletler veya akıllı saatler için mükemmel bir arkadaş.

İster müzik dinlemek ister görüntülü konuşma yapmak için kullansın, kullanıcılar kendi dünyaları için ihtiyaçları olan tüm özellikleri Galaxy Buds2’de ellerinin altında bulacak. Dinamik çift yönlü hoparlörler net, yüksek notalar ve derin bir bas sunarken Aktif Gürültü Önleme özelliği de istenmeyen gürültülerin engellenmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar dışarıdan gelen sesleri duymak istediklerinde, üç farklı ayarlanabilir ortam sesi seçeneğiyle yeniden ayarlama yapabiliyor. Kulaklığın dikkat dağıtan arka plan seslerini filtreleyen yeni, makine öğrenme temelli çözümü sayesinde de aramalarda sesler artık daha net duyuluyor.

Galaxy Buds2, Samsung’un ikonik kavisli biçime sahip, en küçük ve en hafif kulak içi kulaklıkları. Daha mükemmel bir uyum için Galaxy Wearables uygulamasında “Kulaklık Uyumu Testi” kullanılabiliyor. Kullanıcılar siyah, beyaz, yeşil ve lavanta olmak üzere dört modern renk seçeneği ve üçüncü taraf üreticilerin satışa sunduğu aksesuar kılıflarla kişisel tarzlarını tamamlayabiliyor.

Fiyat ve satış durumu

Galaxy Z Fold3 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı KDV dâhil 21.999 TL, Galaxy Z Flip3 için tavsiye edilen tüketici ise KDV dâhil 11.999 TL olarak belirlendi. Sürükleyici bir ses, tüm gün rahatlık sunan tasarım ve kusursuz bağlantı özellikleri ile gelen Galaxy Buds2 için tavsiye edilen tüketici satış fiyatı ise KDV dâhil 999 TL.

Türkiye’de 1 Eylül’den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, 22 Eylül’den itibaren de piyasaya sunulacak. Galaxy Z Fold3 veya Z Flip3 için verilen ön siparişlerde kullanıcılar Samsung’un premium destek hizmeti Samsung Care+’tan bir yıllık cihaz koruma hizmeti alabilecek. Bu hizmet kapsamında kullanıcıların akıllı telefonları, ekran değişimi, su hasarı ve arka kapak değişimi dâhil olmak üzere kaza kaynaklı oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanmış olacak. Samsung’un ön sipariş sürecinde, tüketicilere sürpriz hediyeleri de olacak.