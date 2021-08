Oyunsever Gençlerin Tercihi: OPPO A Serisi

OPPO’nun A Serisi’nde yer alan A54 ve A74 modelleri mobil oyunlarda akıcılıktan ödün vermeyen üstün performansı, geniş ekranları ve hızlı şarj özellikleri ile oyunsever gençlerin yeni tercihi olacak.

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO’nun A Serisi modelleri A54 ve A74 oyunsever gençlerin tercihi olarak öne çıkıyor. A54 modeli 6.5 inç genişliğindeki ekranıyla dikkat çekerken A74 modeli ise 6.43 inç genişliğinde bir ekranla geliyor. Her iki model de sunduğu güçlü pil performansıyla oyun oynarken sizi yarı yolda bırakmıyor. 5000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu yalnızca 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13’e kadar şarj imkanı sunuyor. 5000mAh pil ve 33W hızlı şarj ile birlikte gelen A74’ün ise pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz.

A54 ile kesintisiz deneyim

Mediatek Helio P35 sekiz çekirdekli işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, mobil oyunlarda kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Ayrıca Çift Kanal Hızlandırma desteği ile her zaman bağlantıda kalabilirsiniz. Bu destek, oyun oynanırken A54’ün bir mobil ağ ile Wi-Fi arasında sorunsuz ve kesintisiz geçişler yapmasını sağlıyor. Ayrıca A54’ün geliştirilmiş hoparlörünün belirgin şekilde daha yüksek ses vermesinin keyfini de çıkarabilirsiniz. A54’ün Optimum Isı Yayımı özelliği, 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına stratejik olarak yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanıyor, böylece tüm hıza rağmen telefonunuz her zaman serin kalıyor.

A74 ile rekabette bir adım öne geçin

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A74, mobil oyunlarda hızlı performansıyla dikkat çekiyor. Yüksek düzeyde performans sunan işlemci, oyun ilerledikçe akıllı telefonun yavaşlamasına izin vermiyor. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ise daha temiz bir görüntü sunarken, ekrandaki bütün ayrıntıları yakalayarak hiçbir aksiyonu kaçırmamanıza olanak sağlıyor. Oyunların performansını ve akıcılığını artıran HyperBoost özelliği ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Böylece refleksleriniz daha çabuk sonuç veriyor ve rekabetlerde bir adım öne geçiyorsunuz. Dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemeyi tercih edenlerdenseniz, Oyun Odak Modu’na sahip olan OPPO A74 duyuruları ve gelen çağrıları filtreden geçirerek sizin tamamen oyuna odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Ya da önemli bir mesaj bekliyorsanız Hızlı Kullanıcı Bildirimleri özelliği seçilmiş uygulamalardan gelen kritik duyuruları oyun ekranınızdan geçiriyor.