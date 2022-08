Anasayfa/HABER/ Martı, New York Borsası’na halka açılmak üzere resmi süreci tamamladı

Martı, New York Borsası’na halka açılmak üzere resmi süreci tamamladı Türkiye’nin lider mikro mobilite şirketi Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılmak üzere en önemli resmi adımı attı. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.