Martı, New York Borsası’na halka açılmak üzere resmi süreci tamamladı

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek.

Ulaşım Super App’i olma yolunda ilerleyişini sürdüren şirket; paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti.

Detaylı bilgi için: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005248/en/Marti-Turkey%E2%80%99s-Leading-Mobility-App-to-Go-Public-via-a-Merger-with-Galata-Acquisition-Corp