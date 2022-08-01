Martı, New York Borsası’na halka açılmak üzere resmi süreci tamamladı

Türkiye’nin lider mikro mobilite şirketi Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılmak üzere en önemli resmi adımı attı. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 01 Ağustos 2022
Bir dakikadan az

Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek. 

Ulaşım Super App’i olma yolunda ilerleyişini sürdüren şirket; paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor. Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019’un Mart ayında faaliyete geçmişti. 

Detaylı bilgi için: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005248/en/Marti-Turkey%E2%80%99s-Leading-Mobility-App-to-Go-Public-via-a-Merger-with-Galata-Acquisition-Corp 

 

 

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 01 Ağustos 2022
Bir dakikadan az
Başa dön tuşu