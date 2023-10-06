MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, MediaMarkt İspanya’nın başına geçiyor

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye organizasyonundan MediaMarkt Global organizasyonuna üst düzey atama gerçekleşti. 2023 yılının başından beri MediaMarkt Türkiye CEO’su olan Faruk Kocabaş, MediaMarkt İspanya CEO’su olarak atandı. Kocabaş, yeni görevine 1 Kasım itibarı ile başlayacak.

MediaMarkt Türkiye’ye 2016 yılında Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan, ardından da görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş 2023 yılının başından beri MediaMarkt Türkiye CEO’su olarak görev yapmaktaydı.

Markanın pazar liderliği yolculuğuna büyük katkılarda bulunan, MediaMarkt Türkiye’nin grupta en yüksek büyümeye sahip ülke olmasına liderlik eden, strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlama gibi alanlarda uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken Faruk Kocabaş, Türkiye’deki başarılı kariyerinin ardından şimdi de görevine MediaMarkt İspanya CEO’su olarak devam edecek.

Uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca her zaman başarılı işlere imza atan ve Türkiye’de Türk Philips Ticaret A.Ş. ve TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş.’de, Hollanda’da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV’de üst düzey görevler üstlenen Faruk Kocabaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, evli ve bir çocuk babasıdır. Faruk Kocabaş ayrıca Zincir Mağazalar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesidir.