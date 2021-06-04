Platin Bilişim’den Ses Getiren Etkinlik: “Etkili Tespit ve Müdahale”

Platin Bilişim, IBM ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği “Etkili Tespit ve Müdahale” etkinliğinde en yeni siber güvenlik çözümlerini aktardı.

IBM Türk ve Platin Bilişim’den alanında uzman konuşmacıların yer aldığı “Etkili Tespit ve Müdahale” etkinliğinde en yeni siber güvenlik teknolojileri ve savunma yöntemleri ile ilgili iş dünyası profesyonelleri bilgilendirildi. Ali İhsan Varol’un kelime bulmaca oyunu ile renk kattığı ve 100’ü aşkın profesyonelin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte; 10 yıla yakın bir süredir Platin Bilişim iş ortağı olan IBM’in Qradar çözümü; lisanslama tiplerinden yapay zeka destekli Watson’a, flow yeteneklerinden SIEM, SOAR ve SOC kullanımına kadar uzanan özellikleri ile farklı açılardan ele alındı.

Siber Güvenlik Yol Haritasının Önemi Artıyor

Kurumların güvenlik altyapı ve sorunlarının irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı etkinliğin ana gündeminde yine siber saldırılar vardı. Bu kapsamda siber güvenlik yol haritasının önemine ve takip edilmesi gereken adımlara dikkat çeken Platin Bilişim CEO’su Ayhan Bamyacı, IBM ile birlikte siber savunmada etkili tespit ve müdahale yöntemlerini katılımcılara aktardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ayhan Bamyacı; “20 yıldır müşterilerimizin güvenilir teknoloji çözüm ortağı olmamızda; güçlü bir teknik kadro, kaliteli hizmet anlayışı, farklı sektörlerde ve lider markalar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çok sayıda güvenlik projesi var. Hiçbir zaman değişmeyecek olan bu önceliklerimizi de yanımıza alarak Platin Bilişim’de yeni bir çağı başlattık. Bu yeni dünya düzeni ile birlikte öncelikliklerimize dinamizmi, inovatifliği ve adaptasyonu da kattık” dedi.

Artan siber saldırılara karşı yapay zeka destekli güvenlik çözümleri ile korunmanın önemine dikkat çeken ve teknoloji geliştikçe siber saldırılardaki yöntemlerin de arttığını belirten Bamyacı sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde artık ses ve yüzü kopyalayarak da çeşitli saldırılara imza atılıyor. Son dönemde kimlik avı ile fidye yazılım saldırıları arttı. Fabrika otomasyonlarına yönelik siber tehditler ve e-ticarette ödemeleri sabote etmeyi amaçlayan ataklar yükselişe geçti.

Dünya genelinde hacker’ların tespit edilmeden bir kurumun içinde kalma süresi ortalama 11 gün. Saldırganlar, ağa sızdıktan sonra içerde 11 gün boyunca keşif, yatay hareket, kimlik bilgisi dökümü, veri hırsızlığı ve benzer kötü niyetli faaliyetleri serbestçe gerçekleştirebiliyorlar. Bu faaliyetlerden bazılarının yalnızca birkaç dakika veya birkaç saatte tamamlanabildiği düşünüldüğünde, 11 günün oldukça uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Maalesef kurumlar ortalama 11 gün boyunca siber saldırganların ağlarına sızdığını anlayamıyor. Özellikle finans, sağlık, eğitim gibi verilerin çok daha önemli olduğu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların, bu tür ataklardan korunmak amacı ile destek alması önemli.”

Yapay zeka destekli güvenlik teknolojilerine yatırım çağrısında bulunan Bamyacı, şöyle konuştu:

“Evden çalışma sürecinde kişisel ve kurumsal verilerin korunması hayati önem taşıyor. Hızla dijitalleşen dünyada hacmi artan verinin korunabilmesi ve yönetilebilmesi için klasik veri güvenliği ve yönetimi bakış açısında dönüşüm yapmamız gerekiyor. Blockchain mantığının veri yönetiminde ve güvenliğinde daha fazla konumlandırılması ile daha güvende olabileceğimize inanıyorum.”

IBM Türkiye Bulut ve Kognitif Ülke Lideri Arzu Sözen ise IBM’in QRadar çözümü ile zekayı otomatikleştirmenin, bilinen ve bilinmeyen tehditleri saptamada kurumlara sağladıklarını aktardı.

Yapay Zeka Destekli Etkin Koruma

Platin Bilişim güvencesiyle sunulan IBM QRadar çözümü, kurumların kendi yapılarına göre özelleştirmek için önemli ölçüde bir çaba harcamaya gerek kalmaksızın, en acil güvenlik kullanım senaryolarını ele almalarına yardımcı olmak üzere; kullanıma hazır analitik, ilişkilendirme kuralları ve gösterge panoları içeriyor. Böylece kurumlar, kolaylıkla eyleme dönüştürülebilir içgörürler elde edebiliyor ve en önemli tehditleri hızla belirleyip ve siber saldırılara karşı önlem alabiliyorlar.

Tek bir pencereden, kurum içi ve bulut tabanlı ortamlardan kurumsal verilere ilişkin kapsamlı görünürlük elde etmeye imkan tanıyan çözüm, siber atakları saptamayı sürekli olarak iyileştirmek için kapalı döngü geri bildirimler elde edebiliyor. Yapay zeka teknolojilerinden faydalanan QRadar, siber saldırıların kontrol altına alma süreçlerini otomatikleştirmek ve tehditleri proaktif bir biçimde tespit etmek için otomatik güvenlik zekası ile zamandan tasarruf imkanı sunuyor.

Ayrıca kurum genelinde dağıtılmış binlerce aygıt, uç nokta ve uygulamadan günlük olay ve ağ akışı verilerini birleştirerek tüm bu farklı bilgileri ilişkilendirebiliyor. Olayların analiz edilmesini ve düzeltilmesini hızlandırmak için ilgili vakaları tek uyarıda birleştirebilen QRadar SIEM, iş yerinde ya da bir bulut ortamında barındırılabiliyor.

Başarı hikayesi ve canlı demolar ile IBM Qradar çözümünün farklı açılardan ele alındığı “Etkili Tespit ve Müdahale” etkinliğinin moderatörlüğünü gerçekleştiren Ali İhsan Varol ise, kelime bulmaca oyunu ile etkinliğe renk kattı.