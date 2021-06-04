Global E-Ticaret Raporu Açıklandı: Gelişen Pazarların Yıldızı Türkiye!

PayU’nun hizmet sunduğu 4 kıtadan 19 ülkenin e-ticaret verilerinin incelendiği “The Next Frontier: 2021 ve sonrasında ortaya çıkan e-ticaret liderleri için en çok umut vadeden pazarlar” raporu açıklandı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen iyzico-PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu ve CMO’su Murat Büyükkucak, rapora dair dikkat çeken veriler paylaştı.

Küresel finans teknolojileri şirketi PayU, 50’den fazla ülkede yüz binlerce müşterisine sunduğu ödeme hizmetleriyle elde ettiği verileri içeren “The Next Frontier: 2021 ve Gelecekte E-Ticaret Dünyasının Umut Vadeden Pazarları” raporunu yayımladı. Rapor Türkiye’nin de yer aldığı 4 kıtaya yayılmış 19 ülkenin e-ticaret verileri hakkında önemli içgörüler içeriyor.

Rapora dair gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen iyzico-PayU CEO’su Barbaros Özbuğutu: “The Next Frontier raporunda Türkiye’nin %44’lük e-ticaret penetrasyonuyla gelişmekte olan pazarlar içerisindeki liderliğini net bir şekilde görebiliyoruz. Sıradaki hedef ise Amerika, İngiltere, Almanya gibi e-ticaret penetrasyonun %80’in üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alabilmek. 2. ligin şampiyonuyuz, artık amacımız 1. ligde kendimize yer edinebilmek. Bu yolda atılması gereken en önemli adımlardan biri, banka ve kredi kartı bulunmayan nüfusu, alternatif ödeme yöntemleri ve dijital cüzdan uygulamaları aracılığıyla dijital ticaretin bir parçası haline getirmek.” dedi.

Yaşam tarzında dijitalleşme

Türkiye 83.4 milyon nüfuslu bir ülke ve nüfusun %92’sinden fazlası mobil cihaz kullanıyor. Ortalama bir kişi günde 7,5 saati online geçiriyor. 83.4 milyon nüfuslu ülkede 37 milyon kişi çevrimiçi alışveriş yapıyor. E-ticarette 2020’nin ilk 6 ayında 2019’un 6 ayına göre %64 artış oldu.

Dijital ürünlere eğilim

Yaşam tarzındaki değişim, e-ticaret harcamalarının dijital ürünlere yönelmesi olasılığını artırıyor. Rapora göre dijital mallar üzerindeki toplam e-ticaret harcamaları %52 oranında büyüme potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte önceki yıl %30 büyüyen sektörde bu yıl büyüme oranı %17 oldu.

Kozmetik ve moda sektörü yükselişte

iyzico platformlarında tüketici harcamalarında önceki yıla göre en yüksek artışı sağlayan sektör %229 oranla güzellik ve kozmetik sektörü oldu. 2020’nin 2. çeyreğinde kaydedilen %392 oranındaki artış, altı EMEA pazarının en yükseği oldu. Güzellik ve kozmetik sektörüne yapılan harcamaların çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi ve %80 oranında artması bekleniyor.

Moda sektörü dijitalleşiyor

Türkiye’de moda ve aksesuar ürünleri e-ticaret harcamaları 2019 yılında 3,3 milyar dolarken 2020 yılında 4,7 milyar dolara ulaştı. Sektör 2020’de %65’lik artış gösterdi. Sektördeki üye iş yerleri 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla %110 daha fazla kazandı. Moda sektöründe e-ticaret kanalları aracılığıyla gerçekleşen 6 milyar doların üzerindeki yıllık tüketici harcamasının artması bekleniyor.

Türkiye eğitime odaklandı

2020 yılında tüketiciler, PayU ve iyzico platformlarını kullanan eğitim perakendecilerinden 2019’a kıyasla %28 daha fazla harcama yaptı. Eğitim sektöründe 2020 yılındaki ortalama işlem değeri, 2019 yılındaki değerden 100 dolar daha yüksek oldu.