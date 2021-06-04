Otuz yıllık sermaye piyasaları deneyimine sahip yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Yatırım Holding; sürdürülebilir bir gelecek için şehirlerde karbon ayak izini azaltan çevreci paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, Inveo liderliğinde 25.9 milyon TL’lık finansman aldı.

INVEO Yatırım Holding; sürdürülebilirliğe önem veren ve geleceğin şehirlerinde ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen paylaşımlı elektrikli mobilite platformu HOP!’a ortak oldu. Paylaşımlı mobilite platformu HOP!, yatırım turunda Inveo Yatırım Holding’den 24.2 milyon TL, toplamda ise 25.9 milyon TL’lık finansman aldı. Sağlanacak finansmanın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için şirketin büyümesini hızlandırmakta ve elektrikli skuter alımında kullanılacağı belirtildi. Inveo liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda, Inveo’nun yanı sıra HiVC GSYO, Koray Gültekin Bahar, Ahmet Bilgen ve İzzet Halyo da pay sahipleri arasında yerini aldı.

HOP!, mobil uygulamalar üzerinden kısa mesafeli yolculuklar için paylaşımlı elektrikli araçları kullanıma sunuyor. Kısa mesafe yolculuklarda fosil yakıtlı arabaların kullanımını azaltan paylaşımlı elektrikli araçlar, şehirlerdeki trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğini düşürüyor, şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geliyor. İlk aşamada paylaşımlı elektrikli skuterlar sunan HOP!, kısa zamanda elektrikli bisiklet, elektrikli moped, hafif elektrikli araba gibi alternatif elektrikli araçları da platformuna entegre etmeyi hedefliyor. Öncelikli olarak resmi otoritelerce tanınan yasal altyapısı oluşan paylaşımlı elektrikli skuter sektörünün ilk lisanslı şirketlerinden biri olan paylaşımlı mobilite platformu HOP! aldığı bu finansman ile mevcut şehirlerdeki araç sayısını arttırarak hizmet ağını kontrollü şekilde genişletecek. Mevcutta hizmet verdiği il ve ilçelere ek olarak önümüzdeki dönemde hizmet vermeye başlayacağı yeni bölgeler ile ülke geneline yayılacak. Alınan finansman ile bölgesel genişlemenin yanı sıra, kullanıcılara en iyi sürüş deneyimini sağlayabilmek adına AR-GE yatırımlarında kullanılacak.

Dünyanın lider operatörleri tarafından tercih edilen, Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sürdürülebilir skuterlarını kullanıcılarına sunan HOP!, müşterilerine en üst sınıf sürüş performansı ve deneyimini yaşatıyor. Araçların paylaşım yazılım ve donanımları ise Türkiye’de kendi ekibi tarafından yerli ve milli olarak geliştiriliyor.

Yıkıcı teknolojiler tüm sektörler gibi global mobilite ekosisteminin de DNA’sına da sızdı. Geleneksel iş modellerinin hızlı dönüşümü yanı sıra, bu teknolojiler müşteri odaklı yeni pazarlar yaratıyor ve HOP! gibi yeni oyuncuları piyasaya sürüyor. Ekosistemde ayak izleri uzun süredir duyulan köklü değişimlerin, müşteriye direkt yansıyan ilk halkalarını temsil eden paylaşımlı mobilite girişimlerinin, dünyada ulaşım alanında faaliyet gösteren firmaları da kullanılan yolları da şehirleri de günümüzden çok farklı bir noktaya taşıması ve şehirlerin taşımacılık ve buna bağlı çevre, trafik gibi sorunlarını çözmede de devrim yaratması öngörülüyor.

INVEO Yatırım Holding’in HOP!’a yapılan yatırımını da, paylaşımlı mobilite alanına attığı ilk adım, zamanlama ve sürdürülebilir büyüme finansmanı kapsamında geniş çerçevede gözlemlemek ve değerlendirmek gerekiyor.

“Çevreci girişimleri desteklemekten mutluyuz”

Inveo Yatırım Holding’in teknoloji ve yenilikçi iş modellerine destek verdiğini belirten CEO Onur Topaç, yaptıkları yatırım hakkında şunları söyledi: “Inveo Yatırım Holding, sermaye piyasalarına ve geleceği parlak şirketlere yatırım yapan yeni nesil bir değer yatırımcısı. 2020 yılında öz sermayemizi yüzde 310 büyüterek 148 Milyon TL’den 606 Milyon TL’ye yükselterek güçlendirdik. Inveo olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da büyümeyi planlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz strateji doğrultusunda büyüme potansiyeli yüksek olan teknolojik ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak, onları daha verimli, katma değer üreten, daha karlı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız finansal ve entelektüel sermaye koyarak desteklediğimiz şirketleri uluslararası piyasalarda rekabet edecek düzeye ulaştırmak. Belirlediğimiz büyüme stratejimiz kapsamında son olarak elektrikli mobilite platformu HOP!’a 24 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık. Sağladığımız finansman ile hedefimiz HOP!’un değerini ve pazar payını arttırarak alanında lider şirket konumuna yükseltmek. Inveo olarak çevreye duyarlı, gürültü kirliliğine yol açmayan, sessiz ve ekonomik bir yolculuk vadeden bu girişimin yatırımcısı olmaktan son derece mutluyuz.”

“Inveo’nun desteği bizim için çok değerli”

HOP Teknoloji A.Ş. CEO’su Yiğit Kipman, Inveo Yatırım Holding’in yatırımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Inveo Yatırım Holding’in deneyiminden yararlanarak, sağladığımız iş birliği ile markamızın değerini ve pazar payını arttırarak alanımızda lider olmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların ve büyümemizin sürdürülebilir olması için Inveo’nun desteği bizim için çok değerli. Sunduğumuz araçlar, kısa mesafe yolculuklar için şehirlerin mevcut ulaşım ağına yeni bir ulaşım modu olarak entegre oluyor. Şehirlerde “ilk mil son mil sorunu” olarak bilinen problemi çözerek, geleceğin şehirlerini daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getiriyor. Şu anda 3 büyük şehirde hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi mevcut çevre ve kamu düzenini en üst seviyede gözeterek, çizilen kurallar çerçevesinde özenle sunuyoruz. Bu işi uzun dönem sürdürülebilirlik hedefiyle, maliyet efektif yöntemler üzerine kurgulanmış şekilde yürüten dünyadaki sayılı firmalardanız. Aldığımız finansman desteği ile öncelikli olarak Türkiye’nin birçok iline yayılacağız. Devam eden dönemlerde ise bölgedeki diğer ülkelerde hizmet vermeyi planlıyoruz.”