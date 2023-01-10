Türkiye’nin ilk yazılım unicorn’u Insider, MindBehind’ı satın aldı

Türkiye’nin ilk yazılım unicornu Insider, bugün Conversational Messaging (Diyalog Bazlı Mesajlaşma) girişimi MindBehind’ı satın aldığını duyurdu. Insider, MindBehind ekibinin geliştirdiği yenilikçi WhatsApp Business ürünlerini bünyesine katarak, Türkiye’de “ürün odaklı” satın alma gerçekleştiren ilk yazılım şirketi oldu.

Geniş ürün gamı ve yapay zeka tabanlı teknolojileri sayesinde müşterilerin tercih ettikleri bir sonraki dijital kanalı tahminleyerek pazarlama uzmanlarının en yüksek geri dönüşlü müşteri deneyimleri tasarlamasını sağlayan Insider, bünyesine kattığı Mindbehind CEO’su Oğuzhan Başeğmez ve Chief Growth Officer, Anıl Kiper liderliğindeki 70 kişilik MindBehind ekibi ile WhatsApp Business başta olmak üzere, Conversational Commerce & Messaging (Diyalog Bazlı Mesajlaşma) alanındaki çalışmalarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

E-ticaret sektörü için devrim niteliği taşıyan WhatsApp Business ürünleri

Bu stratejik satın alım ile birlikte Insider resmi WhatsApp İşletme Çözüm Sağlayıcısı (BSP – Business Service Provider) yeteneği kazanarak, Meta ürün ekipleri ile birlikte markaların müşterileri ile olan diyaloğunu kuvvetlendirecek ve e-ticaret satışlarına ivme kazandıracak WhatsApp Business ürünleri geliştirmeye hazırlanıyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in bir paylaşımında bahsettiği gibi WhatsApp Business yakın gelecekte markalar ve müşterilerinin iletişim alışkanlığı olarak hayatımıza girecek. Bu alanda dünyadaki ilk oyunculardan biri olan Insider, Meta ile devrim niteliği taşıyan WhatsApp ürünlerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Markalara web, app ve WhatsApp başta olmak üzere pek çok dijital kanal üzerinden müşterileri ile etkin diyalog kurma imkanı sağlayan MindBehind teknolojisi, Insider’ın çapraz kanallı müşteri deneyimi platformu ile entegre çalışacak.

Son üç seneden beri müşterilerine kişiselleştirilmiş WhatsApp mesajları gönderebilen Insider kullanıcıları artık WhatsApp üzerinden müşterileri ile kişiselleştirilmiş diyaloglar kurarak satışlarını daha da artırabilecek. Son kullanıcılar, ilgilendikleri ürünleri WhatsApp üzerinden görüntüleyebilecek, sepete ekleme ve ödeme aksiyonlarını uygulamayı terk etmeden aynı ekranda tamamlayabilecek.

Kullanıcı WhatsApp üzerinden sevdiği bir markaya mesaj atar. (Ya da marka kullanıcıyla sohbeti başlatabilir. Ancak bunun için kullanıcının önceden iletişim izni vermesi gerekir.) Kullanıcı ilgilendiği kategorideki ürün seçeneklerini diyalog bazlı mesajlaşma deneyimiyle WhatsApp üzerinden görüntüler. Kullanıcı seçmiş olduğu ürünü bir mobil alışveriş uygulamasındaki gibi sepetine ekler. Adres bilgileri alındıktan sonra kullanıcı ödeme adımına yönlendirilir. Kullanıcı ödemeyi tamamladığında, WhatsApp üzerinden siparişin tamamlandığına dair mesaj alır.

Insider Kurucu Ortak ve Chief Product Officer, Muharrem Derinkök: “MindBehind’ın geliştirdiği Conversational Messaging yetenekleri, Insider ürün setinin vazgeçilmez bir parçası olarak, müşterilerimizin kendi müşterileri ile kişiselleştirilmiş, anlamlı ve hedefli bir iletişim kurmasına katkı sağlayacak. Insider’ın günümüz dijital pazarlama ekiplerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan (varsayılan) çözüm pozisyonunu güçlendiren bu satın alımın, gelecekte ürünlerimiz arasında yaratacagı sinerji ve bir Türk teknolojisini daha globale taşıyacak olmak bizi cok heyecanlandırıyor.”

MindBehind’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Oğuzhan Başeğmez: “MindBehind serüvenini Insider ile birlikte globale taşıdığımız için heyecanlıyız. MindBehind’ın Conversational Messaging ürünleri Insider’ın çapraz kanallı müşteri deneyimi platformu ile daha da değerli hale gelcek. Bu satın alma Türk girişim ekosistemi için de oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. İki Türk girişimin birleşiminden doğan başarı hikayesinin, ekosistemdeki büyük oyuncuları buna benzer yeni satın almalar için cesaretlendireceğine inanıyoruz.”

Modanisa’ın, WhatsApp Business ürünlerini kullanarak sağladığı müşteri desteği ve e-ticaret deneyimlerinin yer aldığı Meta başarı hikayesine buradan ulaşabilirsiniz. Modanisa İş Geliştirme Yöneticisi, Şevval İlter: “Müşterilerimizin yoğun insanlar olduğunu biliyoruz. WhatsApp üzerinden alışveriş imkanı sunmaya başladığımızda müşterilerimizin %10’unun arama yapmaktan satın almaya yöneldiğini gözlemledik.”

Insider Kurucu Ortak ve CEO’su Hande Cilingir: “Insider’ı ilk kurduğumuz yıllardan bu yana Türkiye’de yazılım sektörünü geliştirmenin önemine ve bunun ekonomimize olan katkısına inandık. Bu nedenle, pek çok ülkede stratejik şirket alımlarını değerlendirirken 10 sene önce bir Türk teknolojisi olan Insider’a güvenen partnerlerimiz gibi biz de bir Türk girişimi ile yolumuza devam etme kararı aldık. 2023 yılında, müşteri deneyimlerine yön veren yenilikçi teknolojiler geliştirmeye ve ülkemizden daha fazla yazılım şirketi çıkması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Forrester, Gartner, G2 ve IDC gibi dünya’nın dünyanın köklü bağımsız danışmanlık ve araştırma şirketlerinin değerlendirmelerinde son 2 yılda zirvede yer alan Insider, global açılımlarına hızla devam ederken, önümüzdeki iki sene içerisinde 500’ü aşkın işe alım yapmayı hedefliyor.

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