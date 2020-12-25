TV+ 2020’yi doludizgin tamamladı

Türkiye’nin en sevilen televizyon platformu TV+, koronavirüs salgını sebebiyle büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 2020 yılında da ekran tutkunlarının tercihi oldu. İzleyiciler bu yıl da binlerce dizi, film, belgesel, spor programına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en sevilen dijital televizyon platformu TV+, 2020 yılını televizyonseverlerin büyük ilgisi ile tamamladı. Binlerce dizi ve filmin yanı sıra spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin yapımlarıyla yoğun bir izlenme dönemi geçiren TV+’ı en çok kullanan illerin başında İstanbul yer alırken, onu İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

‘Partisan’ 2020’ye damgasını vurdu

Dünyaca ünlü platformlarda yayınlanan dizileri bünyesine alarak diziseverlerin buluşma noktası olan TV+’ta 2020 yılının en çok izlenen yapımı Cannes’da en iyi dizi ödülüne layık görülen İsveç yapımı ‘Partisan’ oldu. Dışarıya kapalı bir topluluğun işlettiği organik çiftlikte çalışmaya başlayan yabancı bir adamın karşılaştığı değişik kuralları, rutinleri ve sırları konu alan dizinin başrolünde Fares Fares Johan Rheborg ve Emelie Garbers yer alıyor. 2020’de en çok izlenen bir diğer dizi ise yaşadığımız salgın sürecine benzer hikayesi ile ilgi çeken ‘Sloborn’ oldu. Aynı zamanda Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi ‘Narcos’ ve korku başta olmak birçok türün etkileri barındıran 15 yıllık geçmişi olan ‘Supernatural’ da en çok ilgi gören diziler arasına girdi. 2020’nin en çok izlenen diğer dizileri arasında ise ünlü aktör Pierce Brosnan’ın başrolde olduğu ‘The Son’, ‘Wild District’, ‘Taboo’, ‘Spides’, ‘Godfather of Harlem’ ve ‘Victor Lessard’ yer aldı.

2020’de Türk komedi filmlerine büyük ilgi

Yılın en çok ilgi gören filmleri arasında koronavirüs sürecine benzer senaryoları ile dikkat çeken 2011 yılı yapımı ‘Salgın’ ve Güney Kore’de ortaya çıkan bir virüs ile halkın yaşadıklarını konu alan ‘Dünya Savaşı Z’ yer aldı. 2020 yılında komedi filmleri de oldukça ilgi gördü. Özellikle Türk komedi filmleri arasında en beğenilen yapımlardan olan Gupse Özay’ın yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği ‘Deliha 2’ ve ‘Ölümlü Dünya’ da en çok izlenen yapımlardan oldu. 2020 yılının en çok izlenen diğer filmleri arasında ise Transformers serisinin beşincisi ‘Transformers 5: Son Şövalye’, ‘Sahil Güvenlik’, ‘Jumanji: Vahşi Orman’, ‘Başlat: Ready Player One’, ‘Fokus’ ve Görevimiz Tehlike altıncısı olan ‘Mission: Impossible Yansımalar’ yer aldı.

Belgeselseverler için dopdolu bir yıl

Merak uyandırıcı belgeselleri kataloğuna ekleyerek izleyicilerle sunan TV+’ta 2020 yılında en çok izlenen yapımlar arasında pandemi sürecini anlatan ‘Pandemic: Covid-19’ yer aldı. Dünyaca ünlü belgesel kanalı Nat Geo Wild’da yayınlanan belgeselleri de gösterime sokan TV+’ta ‘Afrika’nın Ölümcül Avcıları’ ve ‘Columbus’un Sırları’ isimli belgeseller de büyük ilgi gördü. Ayrıca ‘Cristiano Ronaldo Anlatıyor’, ‘Piers Morgan ile Seri Katiller’, ‘Escobar’ın Kayıp Milyonları’ ve ‘Hurda Avcıları’ da en çok izlenen belgeseller arasında sıralandı.

Minik izleyicileri için de dünyaca ünlü animasyon şirketlerinin eğlenceli ve öğretici yapımlarını gösterime sokan TV+’ta 2020 yılının en fazla izlenen çocuk programları ‘Madagaskar Serisi’, ‘Şirinler 3: Kayıp Köy’, ‘Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor’, ‘Tom ve Jerry: Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası’ ve ‘Buz Devri’ serileri oldu. Bu filmlerin yanı sıra ‘Otel Transilvanya’ serisi, ‘Emoji Filmi’, ‘Lego DC Adalet’, Türk çizgi dizisi olan ‘Pepee’ de en çok izlenen yapımlar arasında sıralamaya girdi.

Yılın en heyecanlı spor anları TV+’taydı

Sporseveler için birbirinden heyecanlı maçları ve yarışlarını ekranlara getiren TV+’ta 2020 yılında da birçok mücadele izlendi. Yerli ve yabancı ligleri gösterime alan TV+’ta Türkiye Milli Maçları haricinde Premier Lig ve Bundesliga maçları seyredildi. Ayrıca tüm dünyanın soluksuz izlediği NBA Play-Off maçları ve Formula 1 de en çok izlenenler arasında yer aldı.

500 milyon dakikadan fazla EBA TV izlendi

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçiş yapılan 2020 yılında, çocuklar derslerini TV+’ta yer alan EBA TV kanalından takip etti. İlkokuldan liseye kadar olan tüm kanallar 500 milyon dakikadan fazla izlendi.