Robot süpürge ve kamp sandalyesinin ortak noktası: Pandemi

Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency, Pazar Yerleri Sektörü 2020 Üçüncü Çeyrek Raporu’nu yayınladı. Ziyaretçi sayısını artırmaya devam eden sektörde, pandemide değişen tüketim alışkanlıkları özellikle robot süpürge, kamp sandalyesi gibi aranma hacmi artan kelimelerde ortaya çıkıyor.

Pandemiyle birlikte online alışverişte yaşanan yükseliş, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geniş bir ürün gamı sunan pazar yerlerinde de hissedilebilir etkilere neden oldu. Kullanıcı sayılarındaki artışlar hem web sitesi trafiklerinde hem de mobil aplikasyon indirmelerinde kendini gösterirken, kullanıcıların bu mecralarda en çok yaptığı aramalar özellikle karantina koşullarında öne çıkan ürünlere dair çarpıcı veriler sağlıyor.

Zeo Agency’nin 2019 ve 2020 yıllarının 3. çeyrek dönemlerini kıyaslayan Pazar Yerleri Dijital Pazarlama raporuna göre, sektöre gelen toplam ziyaretçi ortalaması %28,54 artarak pandemi başından beri görülen yükselişi devam ettiriyor. Rakamlar ay bazında incelendiğinde ise artış oranları geçen yıla göre Temmuz ayında %21,8, Ağustos ayında %32,69 ve Eylül ayında %31,1 olarak karşımıza çıkıyor.

En çok aranan ürünler

Sektörde bulunan 15 web sitesinin hepsinin ortak sıralandığı ve en fazla aranma hacmine sahip 10.000 kelime incelendiğinde, 2019 üçüncü çeyrekte 20,9 milyon olan aylık ortalama arama sayısının 2020 yılında 32,2 milyona yükseldiği görülüyor.

2020 ikinci çeyrekte de en çok yapılan arama olan ‘akıllı saatler’ üçüncü çeyrekte de zirveye yerleşti. Yaz aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte, açık hava aktivitelerinin önem kazanması ve kullanıcıların yeni hobilere olan ilgisiyle en çok yapılan ikinci ve üçüncü aramalar sırasıyla ‘elektrikli bisiklet’ ve ‘kamp sandalyesi’ oldu. 4. sıraya yerleşen ‘kaykaylar’ araması hacmindeki %75’lik artışla dikkat çekti.

Elektronik aletlere olan ilgi hem evde geçirilen sürelerin artması hem de Türkiye pazarında daha aktif çalışmalar yapmaya başlayan markaların etkisiyle ‘robot süpürge’ aramalarına da yansımış durumda. ‘Robot süpürge’ araması 2020 üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %89,3 arttı.