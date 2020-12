Perakendecilerin yaklaşık 5’te 1’i pandemide temassız ödemeye yatırım yapacak

POS AŞ, iştiraki olduğu Toshiba Global Commerce Solution’ın perakende sektöründeki yöneticilerle gerçekleştirdiği Retail In 2021: The impact of COVID-19 on Retail Technology araştırmasının bulgularını yayınladı. Araştırmaya göre pandemi sırasında yapılan yatırımların yeni normalin bir parçası olacağını belirten perakendecilerin yüzde 18’i, temassız ödemeye öncelik verecek.

27 yılı aşkın süredir farklı segmentlerdeki perakendecilere müşteri deneyimi çözümlerinin yanı sıra POS yazarkasa donanım ve yazılım ürünleri sağlayan POS AŞ, iştiraki olduğu Toshiba Global Commerce Solution’ın (GCS) perakende sektörünün geleceğine yönelik Retail In 2021: The impact of COVID-19 on Retail Technology araştırmasının bulgularını paylaştı. Araştırma, 2020’nin bahar aylarında 148, yaz aylarında da 118 olmak üzere toplam 266 perakende yöneticisi ile yapılan anket sonucu oluşturuldu.

Retail In 2021: The impact of COVID-19 on Retail Technology araştırması; “COVID-19 öncesinde ve sırasında perakende teknolojilerinin durumu”, “Günümüzde önem verilen teknolojiler” ve “2020’de yaşanan olayların 2021 bütçe ve planlaması üzerindeki etkisi” olmak üzere 3 başlıktan oluşuyor.

COVID-19’un etkisi

Pandeminin büyük değişimlere neden olduğu perakende sektörü yöneticilerinin yüzde 90’ı teknoloji stratejilerinin ve yatırımlarının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Perakendecilerin bu noktada pandeminin beraberinde getirdiği değişimlerden sonra gelirlerini artırmak için en fazla kar getirecek teknolojiyi, kullanmaya devam edeceği teknolojileri ve artık kullanması şart olmayan teknolojiyi belirlemesi gerekiyor.

Kesintisiz alışverişe öncelik veriliyor

2020’nin yazında yapılan ankette perakende yöneticilerinin yarısından fazlası (yüzde 53), kesintisiz alışveriş teknolojilerine yapılacak yatırımın toplam teknoloji bütçesinde yüzde 11 ile 30 arasında bir paya sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu noktada perakendecilerin yapay zeka (AI) ve bilgisayar görüntülemesi (CV) dışında kendi operasyonlarını ve süreçlerini de daha verimli hale getirecek yatırımlar yapması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Perakendeciler, müşterilerini merkeze yerleştirmek için veriyi kullanıyor. On perakendeciden yedi tanesi müşteri bağlılığını artırmak (yüzde 76), müşteri deneyimini iyileştirmek (yüzde 75) ve yeni müşterileri mağazasına çekmek için (yüzde 70) elindeki veriyi kullanıyor.

Anketi 2020’nin bahar aylarında cevaplayan perakendeciler, 2021’de markalarını ileriye taşımak için en çok ilgi gösterdikleri teknolojileri yüzde 63 ile veri analitiği, yüzde 54 ile yapay zeka ve makine öğrenmesi, yüzde 41 ile alternatif ödeme yöntemleri ve yine yüzde 41 ile mobilite ve self-checkout gibi self-servis olarak sıraladı.

Aynı soruyu 2020’nin yaz aylarında cevaplayanların yüzde 68’i temassız gibi alternatif ödeme yöntemlerini, yüzde 65’i alternatif sipariş tamamlama yöntemlerini, yüzde 60’ı veri analitiğini ve yüzde 57’si de mobilite ve self-checkout gibi self-servisi öne çıkarıyor.

2021 bütçeleri ve planları

Pandemi döneminde tüketici satın almak alışkanlıkları değişmesi teknoloji perakendecilerinin de en iyi alışveriş deneyimini sunma yöntemlerini değiştirmesine neden oluyor. Bu yüzden teknoloji için ayrılan bütçenin ve yapılan planların da yeniden oluşturulması gerekiyor. Anketi 2020’nin yaz aylarında cevaplayan yöneticilerin yüzde 20’si işletme maliyetlerini ve giderlerini azaltacağını, yüzde 10’u da daha online bir yapıya sahip olacak değişiklikler yapacağını belirtiyor.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan POS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gülümhan Akalın ise şunları söyledi: “Perakende, pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Tüm dünyada yaşanan değişimlere uyum sağlamak için perakende yöneticilerinin de kullandıkları teknolojilerden süreçlerin işleyişlerine ve envanter yönetimine kadar birçok alanda titizlikle adım atması gerekti. Birçok perakendeci, bu dönemde başka bir değişiklik yaşanması ihtimaline karşı bütçelerinde daha çevik bir yapıya geçti ve 12 ay yerine 6 ay gibi daha kısa süreli planlar yapmaya başladı. 2020’de perakende sektöründe yaşanan değişimler, 2021’e de yön verecek. Bunun bilincinde olan perakendeciler de önceliklerini bu duruma göre belirliyor ve birçok perakende devinde gördüğümüz kesintisiz alışveriş trendini kendi mağazalarında oluşturmayı planlıyor.”