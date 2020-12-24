Zoom 50 bin kişilik yılbaşı kutlamasına hazırlanıyor

Dünyanın en büyük gökdeleni yılbaşına özel ışık gösterileriyle geceyi aydınlatacak.

Zoom ve EMAAR iş birliği sayesinde dünyanın dört bir yanından 50 bin kişi sanal olarak kutlamalara katılabilecek.

Video öncelikli tümleşik iletişimin lider şirketi Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), dünyanın en büyük gökdeleni Burj Khalifa’nın mimarı Emaar ile unutulmaz bir yılbaşı partisi için iş birliğine imza attı. Emaar’ın Downtown Dubai’de gerçekleştireceği yeni yıl kutlamaları, küresel ölçekte gerçekleştirilecek bir Zoom video görüşmesiyle canlı yayınlanacak. Görüşmeye davet edilecek dünyanın dört bir yanından 50 bini aşkın kişi, 2021’e Zoom üzerinden gerçekleştirilen ilk yılbaşı kutlamasında merhaba diyecek. Zoom üzerinden küresel olarak canlı yayınlanacak olan EMAAR NYE 2021 etkinliği, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak ve Downtown Dubai’de gerçekleştirilecek harika havai fişek ile ışık gösterilerine sahne olacak.

Emaar, Dubai’deki ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için unutulmaz deneyimler yaratmaktan gurur duyuyor. Emaar ve Zoom iş birliğiyle küresel çapa taşınacak Downtown Dubai’deki yılbaşı kutlamaları, çevrimiçi izleyiciler için daha önce görülmemiş yepyeni bir gösteri olacak.

Salgın esnasında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümleriyle başarılı bir yılı geride bırakan Zoom, kullanıcılarına normallik, birlik, beraberlik ve mutluluk hissi sağlama görevi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Emaar iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, tüm dünyadaki insanlara yeni yılı umutla birlikte karşılama imkânı tanıyacak.

“Zoom, Emaar ile dünyanın dört bir yanındaki insanların mutlulukla bir araya gelmesini sağlayacak bu etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyor” diyen Zoom Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Başkanı Abe Smith, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılında dünyanın dört bir yanından firmaların, okulların ve ailelerin COVID-19 salgını esnasında bağlantıda kalmalarına yardım etme şansı yakaladık. Umut ve beraberlik hissi getirmesini temenni ettiğimiz 2021 yılını karşılamak için sabırsızlanıyoruz.”

Canlı Zoom etkinliğine katılmak için bu bağlantı üzerinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.