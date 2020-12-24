Türkiye’nin ilk metal kartı ile tanışın

Türkiye’nin lider fintech kuruluşu Papara yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk metal kartını kullanıma sundu. Papara Metal Card, kullanıcılarına Premium Cashback’ler, nitelikli hizmetler ve farklı birçok avantaj sunacak.

Türkiye’de ödeme teknolojilerini dönüştüren öncü kuruluş Papara bir yeniliğe daha imza attı ve dünyada prestij göstergesi olarak kabul edilen metal alaşımlardan üretilen kartları Türkiye’de kullanıcılarına sundu. Papara, çok sayıda avantajlarla donattığı Papara Metal Card programını kapalı beta olarak şimdilik yalnızca 1.000 kullanıcıyla sınırlandırdı.

Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Kullanıcılarımız bizim en değerli varlığımız. Papara ekibi olarak bu kez Türkiye’nin en değerli kartını üreterek kullanıcılarımıza sunmak ve onlara verdiğimiz değeri göstermek istedik. Değerli derken kullanılan malzemenin metal olduğu, çelikten üretilen kartlardan bahsediyoruz. Türkiye’de ilk defa plastik olmayan bir ödeme aracı kullanıma sunuluyor. Beta aşamasında olan Papara Metal Card’a şimdilik yalnızca 1.000 kişi sahip olabilecek. Kısa bir sürede tüm kullanıcılarımızın beğenisine sunacağız.” dedi.

Normal bir karttan fazlası, premium deneyim

Avantajlarla donatılan Papara Metal Card’a kapalı beta programı süresince herkes sahip olmayacak. Papara Metal Card için ücret talep edilmeyecek. Bu karta sahip olan kullanıcılar, Premium Cashback’lere erişebilecek. Kendilerine özel Papara asistanları finansal tüm ihtiyaçları için bir telefon uzakta olacak.

Paslanmaz çelik ile daha sağlam ve dayanıklı

18 gram paslanmaz çelikten üretilen Papara Metal Card, plastik kartlardan farklı olarak metal üzerine lazer kesim ile işlenen kusursuz ayrıntılara sahip. Diğer kartlara oranla çok daha ağır ve dayanıklı bir yapısı var. Özel tasarımı ve sağlam yapısı ile kullanım ömrü de plastik kartlara göre çok daha uzun.

Detayların güzelliği ve kusursuz tasarımı

Plastik kartlardan farklı benzersiz yapısı ile Papara Metal Card, minimalist bir tasarıma sahip. Kart üzerinde yer alan tüm bilgilerin lazer ile ayrıntılı olarak işlendiği Papara Metal Card, aynı zamanda temassız ödeme özelliğini de barındırıyor.

Şimdilik kapalı beta durumunda olan Papara Metal Card programı ilerleyen süreçte tüm Papara kullanıcılarına açılacak.