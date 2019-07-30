Yapay Zeka Teknolojileri İçin Netaş’tan Dünya Devi Nvidia İle İşbirliği

Netaş, yeni nesil ekonomiyi ve akıllı üretimi şekillendiren yapay zeka teknolojileri konusunda önemli bir işbirliğine imza atarak, dünyanın en büyük yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia’nın çözüm ortağı oldu. Netaş Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın, Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağının öngörüldüğünü belirterek, “Netaş olarak bu işbirliği ile Ndivia’nın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm mimarı Netaş, Türkiye’deki şirketleri yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmek ve dünya ile rekabete hazırlamak amacıyla stratejik bir adım attı. Netaş, dünyanın en büyük GPU tabanlı yapay zeka teknolojileri üreticisi Nvidia ile iş ortaklığına imza attı. Nvidia işbirliği sayesinde Netaş, şirketlere en yeni yapay zeka (AI), yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ve GPU destekli masaüstü sanallaştırma (GRID) çözümlerini sunmaya başladı.

Nvidia teknolojisi süper bilgisayarlarda da kullanılıyor

Günümüz bilgisayar grafiklerini yeniden tanımlayan ve paralel hesaplamada önemli açılımlar getiren Nvidia’nın geliştirdiği GPU teknolojisi, yapay zekada derinlemesine öğrenme imkanı sunuyor. Hızlı, ultra-yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli yeni nesil GPU mimarisi sayesinde, daha büyük ve yoğun veri kümelerinin daha kısa sürede işlenebilmesi mümkün. Bu sayede, çevresini algılayan ve anlayabilen droneların, robotların ve otonom arabaların yetenekleri her geçen gün artırılabiliyor. Nvidia, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı ile Avrupa ve Japonya’daki en gelişmiş sistemlere de güç sağlıyor. İşbirliği sayesinde Netaş, GPU mimarisiyle çalışan Nvidia’nın yapay zeka ve analitik taleplerini karşılamak için geliştirdiği DGX, yüksek performanslı hesaplama çözümü Tesla’nın yanı sıra masa üstü sanallaştırma çözümleri Grid Virtual PC ve Virtual Apps çözümlerini Türkiye’de sunacak.

Hedefte; finans, enerji, ulaşım ve perakende sektörü var

“Artık dünyadaki rekabetin şeklini yeni nesil teknolojiler belirliyor” diyen Netaş Kurumsal Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Selda Parın; “Şirketler, global pazarda rekabet edebilmek için yeni nesil teknolojilere olan yatırımlarını her yıl daha da artıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi’nde bir yıl içinde yapay zeka üzerine 207 milyon dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor. Netaş olarak biz de Türkiye’deki şirketleri, yapay zeka ile global rekabete hazırlamak için 45 yıllık ArGe birikimimiz ve güçlü sistem entegratörü kimliğimizle çalışıyoruz. Bu kapsamda yapay zeka teknolojilerindeki yetkinliklerimizi daha da güçlendirmek üzere 120’den fazla yerli ve global iş ortağımıza bir yenisini daha ekledik. Yapay zeka teknolojileri konusunda dünyada lider şirketlerden Ndivia ile işbirliği yaparak firmanın yapay zekadaki gücünü ekonomimizin dijital dönüşümü için kullandırmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz sektörlerin başında; finans, telekomünikasyon, üretim, enerji, ulaşım ve perakende geliyor. Kurum ve kuruluşlar için sağladığımız altyapı, çözüm ve danışmanlık hizmetini Nvidia’nın yapay zeka teknolojileri ile farklı bir boyuta taşıyacağız” diye konuştu.