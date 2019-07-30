Mastercard “Origins” İle Dünyada Turistin Nabzını Tutuyor

Mastercard “Origins” adında yepyeni bir araştırma raporu ile dünya genelindeki turistlerin hangi şehirlerden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, seyahat severler en çok ABD ve Çin’den çıkıyor ve bu ülkeleri Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor. Mastercard’ın bir diğer araştırmasına göre ise Türkiye’ye en çok turist “Origins” listesinde üçüncü sıradaki Almanya’dan ve dördüncü sıradaki Birleşik Krallık’tan geliyor. Türkiye Rus ve Hollandalı turistler için de cazip bir destinasyon konumunda.

Mastercard’ın, turizmin gelişimine katkıda bulunması için yapılan araştırmaları, Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistlerin tercih ettiğini ortaya koyuyor. 2019 yılının Türkiye’de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 USD olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 USD ile en çok harcayan turist grubu oldu. Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya’dan sonra geldi.

Mastercard’ın “Origins” raporu da yine ülke ve şehir yönetimlerine, seyahat ve turizm potansiyellerini artırmalarına yardımcı olacak bir kaynak niteliğinde. Global turizm sektörünün teknoloji ortağı olan Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan konuyla ilgili, “Turizmi büyümenin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. Bu raporlarımızın yanı sıra Turizm Verileri Platformumuz, dijital kimlik, ödeme ve güvenlik çözümlerimiz, ziyaretçi yönetimi ve altyapı danışmanlığımızla dünyanın dört bir yanından turistleri çekebilmeleri için yerel yönetimlere yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkeler tarafından en çok tercih edilen şehirler

SIRALAMA ÜLKELER 1. ŞEHİR 2. ŞEHİR 3. ŞEHİR 1 ABD Cancun, Meksika Toronto, Kanada Londra, İngiltere 2 Çin Bangkok, Tayland Seul, Kore Cumhuriyeti Tokyo, Japonya 3 Almanya Palma de Mallorca, İspanya Bolzano, İtalya Tiroler Unterland, Avusturya 4 İngiltere Palma de Mallorca, İspanya Paris, Fransa Dublin, İrlanda 5 Fransa Londra, İngiltere Marakeş, Fas Barselona, İspanya 6 Kore Cumhuriyeti Osaka, Japonya Hokkaido, Japonya Tokyo, Japonya 7 Japonya Taipei, Tayvan Seul, Kore Cumhuriyeti Bangkok, Tayland 8 Kanada Washington D.C., ABD Las Vegas, ABD New York, ABD 9 Rusya Antalya, Türkiye Pattaya, Tayland Phuket, Tayland 10 Tayvan Tokyo, Japonya Hokkaido, Japonya Okinawa, Japonya

Ülkelere göre en çok tercih edilen seyahat rotaları

SIRALAMA ÜLKELER 1. ROTA 2. ROTA 3. ROTA 1 ABD Meksika Kanada İtalya 2 Çin Tayland Japonya ABD 3 Almanya İtalya İspanya Avusturya 4 İngiltere İspanya ABD Hindistan 5 Fransa İspanya ABD İngiltere 6 Kore Cumhuriyeti Japonya Çin Vietnam 7 Japonya ABD Çin Tayvan 8 Kanada ABD Meksika Hindistan 9 Rusya Türkiye Tayland Tunus 10 Tayvan Japonya Kore Cumhuriyeti Tayland

Tablolara baktığımızda görüyoruz ki seyahat severlerin ilk tercihi kendi ülkelerine komşu olan ülkeler ve hemen hemen hepsi daha güneyde yer alıyor.

En çok turist ABD’den, Çin ise hızlı yükselişte

Origins raporuna göre dünyada en çok turist ABD’den çıktı. ABD’li turistler seyahat etmek için en çok Cancun ve Toronto gibi yakın şehirleri ya da Londra gibi yakın kültürleri tercih ediyor. Önceki yıl 7. sıradan bu yıl ikinci sıraya yükselen Çin ise yoğun olarak Bangkok, Seul ve Tokyo’ya yöneldi. Listede üçüncü sırada yer alan ve Türkiye’ye de yoğun olarak gelen Alman turistler ise en çok İspanya’da Palma de Mallorca, İtalya’da Bolzano, ve Avusturya’da Tiroler bölgesine ilgi gösterdi. Yine Türkiye’yi de tercih eden Birleşik Krallık’tan turistlerin öncelikli tercihi Palma de Mallorca, Paris ve Dublin’den yana oldu. Listede en çok turist çıkaran diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Rusya ve Tayvan.

Rusların vazgeçilmezi: Antalya

Listede 9. sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya’yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya’dan sonra en çok Tayland’ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

Mastercard’ın Paha Biçilemez Şehirler Platformu’na dahil olan İstanbul, Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre Avrupa’da 3.’lüğünü korudu ve dünyada 9. şehir olmayı başardı. Raporda en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4. sıradan giren Antalya, 20 şehirlik dünya sıralamasına 11. sıradan giriş yaptı.

Origins raporu Hedef Şehirler Endeksi’nin bir alt raporudur.