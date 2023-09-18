Yemeksepeti, Masterchef Türkiye Sponsorluğunu Çiğ Köfte Etabıyla Yeniledi

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, efsanevi yemek yarışması Masterchef Türkiye ile sponsorluk anlaşmasını yenileyerek ekranlarda tekrar yer alıyor. Geçmiş yıllarda Masterchef ile yaptığı entegrasyonlarla iş ortağı restoranların satışlarına önemli katkılarda bulunan Yemeksepeti, Masterchef’in bu yılki Allstar sezonunu ve reyting başarısını değerlendirerek yeni sponsorluk paketiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Masterchef, heyecan ve rekabet dolu iştah açan bir yemek yarışması olarak Türk mutfağı ve çeşitli ülkelerin mutfaklarından lezzetleri her bölümde milyonlarca izleyicinin karşısına çıkarıyor.

Çiğ köfte etabına özel entegrasyon çalışması

Hayata geçirilen işbirliği kapsamında, 18 Eylül’de yayımlanacak olan Masterchef Türkiye’nin çiğ köfte etabı, Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleşecek. Bu etapla birlikte platformundaki çeşitli ve indirimli çiğ köfte seçeneklerini izleyicilere tanıtacak olan Yemeksepeti, tüketicilere kolay ve uygun fiyatlı yemek siparişi imkanı sunacak.

Masterchef Türkiye ile olan entegrasyonunu televizyon ekranlarıyla sınırlı tutmayan Yemeksepeti, iletişim faaliyetlerini sosyal medya ve müşteri ilişkileri ekipleri tarafından da destekleyecek.