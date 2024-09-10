Yemeksepeti, Yeni Marka Yaklaşımını ve Gelecek Planlarını Açıkladı

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, kullanıcılarına ve iş ortaklarına sunduğu hizmetlerdeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini 10 Eylül’de İstanbul’da düzenlediği basın buluşmasında paylaştı. Toplantıda, şirket yöneticileri Yemeksepeti’nin sektördeki konumunu pekiştiren güncel verileri ve hizmetlerdeki yenilikleri aktarırken, tüketici beklentileriyle ilgili araştırma sonuçlarına da yer verdi. Ipsos, Futurebright, ThinkNeuro gibi önde gelen araştırma şirketlerinin verileri üzerinden, kullanıcıların markaya dair algıları ve Yemeksepeti’nin tüketicilerin hayatına nasıl dokunduğu detaylı şekilde paylaşıldı.

Toplantının öne çıkan konularından biri, şirketin yeni sloganı “Keyfin Yerine Gelsin” etrafında şekillenen yenilenen marka stratejisi ile bu kapsamda başlattığı reklam kampanyası oldu. Bu yeni yaklaşım, Yemeksepeti’nin tüketicilere yalnızca hızlı ve pratik hizmetler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda stresli anlarda keyif katan deneyimler yaratma misyonunu da vurguluyor.

2024’ün ilk yarısında sipariş sayısı %25 arttı

Gazetecilerle bir araya gelen Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, IPSOS verilerine göre, Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 büyüdüğünü belirtti. Eve teslim siparişlerde ise %13’lük bir artış yaşandığını vurgulayan Baki, özellikle pandemi sonrası dönemde online yemek siparişi kategorisinde ciddi bir dönüşüm olduğunu söyledi. 2020 yılında eve teslim yemek siparişlerinin %14,3’ünün online platformlardan gelirken, bu oranın 2024’te %56,3’e yükseldiğini paylaştı. Ayrıca, bu değişimin Yemeksepeti’nin online platformdaki lider konumunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Yemeksepeti’nin, Türkiye’de yeme-içme sektörünün %4’ünü oluşturduğunu söyleyen Mert Baki, sözlerine şöyle devam etti: Yemeksepeti olarak tedarikçi ağımızı 100 binin üzerine çıkarmamız, sadece tüketici tarafında değil, iş ortağı restoran ve esnaf işletmeleriyle de geniş bir ekosistemde faaliyet gösterdiğimizi ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında sipariş sayımızı %25 artırarak sektördeki genel büyümenin üzerine çıktık. Özellikle hızlı ticarete adaptasyon gösteren kullanıcılarımız, sipariş frekanslarını ve işlem hacimlerini üç katına çıkararak platform ekosistemimize büyük katkıda bulunuyor.

Yemeksepeti, 2023’te 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sundu

Günümüzün zorlu ekonomik koşulları, tüketicilerin fiyat hassasiyetini artırırken, Yemeksepeti bu durumu göz önünde bulundurarak kullanıcılarına uygun fiyatlı seçenekler sunma misyonunu sürdürüyor. Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu-2024 Raporu’na göre, her 10 kişiden 7’si alım gücünün azaldığını belirtiyor. Bu doğrultuda Yemeksepeti, sektörde öncülüğünü sürdürerek yeni kampanyalar kurguluyor. 10 yıl önce başlatılan ve büyük ilgi gören Joker İndirimi, kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendirdi. 2023 yılında çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sunan Yemeksepeti, bu yıl başlattığı “Sepette TL” kampanyası ile kullanıcılarına seçili restoranlardan anında 100 TL veya 50 TL indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana devam eden kampanya, hem kullanıcılar hem de iş ortakları için büyük avantajlar sundu ve şu ana kadar 9 milyondan fazla kez kullanıldı.

Yeni ana sayfa tasarımıyla hızlı ve kolay erişim

Değişen tüketici davranışlarına ve restoran beklentilerine hızla uyum sağlamak amacıyla arayüzünde kapsamlı bir yeniliğe giden Yemeksepeti, kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yeni ana sayfa tasarımını hayata geçiriyor. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar kampanyalara daha hızlı ve kolay erişim sağlayacak, sevdikleri yerel işletmelere ve marketlere tek tıkla ulaşabilecekler. Geliştirilmiş alt gezinme çubuğu ile restoranlar, marketler ve sipariş geçmişi arasında hızlı geçiş imkânı sunulurken, tüm sipariş deneyimi daha kısa ve pratik hale getiriliyor.

Ekim ayı sonuna kadar tüm Yemeksepeti kullanıcılarının deneyimleyeceği bu yeniliklerle, restoran listeleme sayfası artık ana sayfa haline geliyor ve kullanıcı deneyimi daha pratik bir hale getiriliyor. Dikey giriş karoları kaldırılırken, yerine daha kullanışlı dikey kısayollar getiriliyor. Filtreleme ve sıralama seçenekleri, kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde kısayolların hemen altında yer alıyor.

Yemeksepeti, hızlı ticarette de çıtayı yükseltti

Yemeksepeti, e-ticaretin hızla gelişen bir alanı olan “hızlı ticaret” modelinde önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetleriyle, kullanıcılarına günlük ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşılama imkanı sunarken, aynı zamanda yerel esnafa da destek sağlıyor. Yemeksepeti, bugüne kadar 10 binden fazla yerel işletmenin dijital dönüşümüne katkıda bulundu ve bu sayede mahalle esnafının daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağladı. Yemeksepeti kullanıcılarının %15’inden fazlası Yemeksepeti Market ve Mahalle, yani hızlı ticaret platformumuzu kullanırken, bu alanda büyümeye yönelik güçlü hedefler belirlemiş durumdayız. Yemeksepeti Market hizmeti ile 2024 yılı kârlılık hedeflerine başarıyla ulaşan şirket, depo başına sipariş sayısında %35, ortalama sepet tutarında ise %44 büyüme kaydederek operasyonel verimliliği artırmayı sürdürüyor.

“Amacımız, her siparişle ‘günün rövanşı’ hissini vermek”

Basın toplantısında konuşan Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer ise markanın yeniden konumlanma yolculuğunda attıkları adımları ve bu süreçteki çalışmaları detaylandırarak, kullanıcı odaklı stratejilerinin nasıl şekillendiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer, “Keyfin Yerine Gelsin” sloganıyla, yalnızca hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı değil, aynı zamanda tüketicilerin zor anlarında onlara küçük keyif anları yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Selin Süzer, konuşmasında şunları söyledi: “Günlük hayatın stresi, koşturmacası ve belirsizlikleri hepimizin üzerine büyük bir yük bindiriyor. Biz de Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımıza sadece bir sipariş platformu değil, aynı zamanda nefes alabilecekleri bir rahatlama alanı yaratmak istiyoruz. Tüketicilerimiz sadece sipariş vermekle kalmıyor; bu siparişlerle günü daha kolay atlatabilme, kendilerine vakit ayırabilme ve stresten uzaklaşabilme şansı buluyor. Her bir siparişte, kullanıcılarımızın keyfini yerine getirmek en büyük hedefimiz. Bu yüzden, Yemeksepeti’ni sadece pratik bir çözüm aracı değil, insanların keyif alacağı, hayatlarına anlam katacak bir deneyim sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Bizim için önemli olan, kullanıcılarımızın yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değil, onlara duygusal bir bağ sunarak keyifli bir deneyim yaşatmak. Her siparişle onlara ‘günün rövanşı’ hissini vermek ve yüzlerinde küçük bir gülümseme yaratmak bizim en büyük motivasyonumuz.”