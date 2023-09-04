Yemeksepeti’nde Chief Marketing Officer Görevine Selin Süzer Atandı

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nde yeni bir üst düzey yönetici görevlendirmesi gerçekleştirildi. Selin Süzer, Yemeksepeti Chief Marketing Officer (CMO) olarak atandı.

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki’ye bağlı çalışacak olan Selin Süzer, markanın pazarlama vizyonunun ve stratejisinin belirlenmesi, uygulanması ve sürekli yenilenmesi konularında liderlik edecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management MBA mezunu olan Selin Süzer, çalışma hayatına P&G’de Assistant Brand Manager olarak başladı ve burada kozmetik markaları, alışverişçi pazarlama, Pantene, Head & Shoulders ve tüm saç bakım kategorisinde Türkiye, Kafkaslar ve İsrail Bölgesi sorumlusu olarak görev aldı.

Daha sonra Danone’da ve McDonald’s’ta Marketing Manager, BBVA Amerika’da Marketing Director olarak çalışmış olan Süzer, Türkiye’ye dönüşü sonrası önce Oriflame’de Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Regional Chief Marketing Officer olarak görev aldı ve daha sonra ise Letgo’da Chief Marketing Officer görevini üstlenerek Türkiye ve İspanya ekiplerini yöneterek Türkiye’de Otoplus markasının lansmanını gerçekleştirdi.

Selin Süzer, Yemeksepeti’nde CMO görevine 4 Eylül 2023 itibarıyla başladı.