25 Yıldır Ödüller Canon’a

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden olan iF Design Awards 2019 etkinliğinde 9 farklı ürünü ile 25’inci kez ödül almaya hak kazandı. 1953’ten beri düzenlenen iF Design Awards, dünyanın dört bir yanından en dikkat çekici tasarımları ödüllendiriyor.

Dünya çapında 50 farklı ülkeden, 7 farklı kategoride, 6 bin 400’den fazla ürünün değerlendirildiği iF Design Awards, her yıl global tasarım trendlerine yön vermesiyle öne çıkıyor. 25 yıldır üst üste iF Design Awards almaya hak kazanan Canon, bu yıl 9 farklı ürünü ile ödül almayı sürdürüyor. Bu yıl 66’ncısı düzenlenen ve dünyanın en önemli tasarım ödüllerinden biri olan iF Design Awards’un kazananları, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen bir törenle ödüllerini aldı.

Tasarım alanında uzmanlardan oluşturulan dünyaca ünlü jüri üyeleri, ödülleri yedi farklı kategori altında değerlendirdi: ürün, ambalajlama, iletişim, iç mimari, profesyonel konsept, servis tasarımı/UX ve mimari. Kazandığı ödüllerden güç alan Canon, performans ve tasarımı hedeflediği çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Ödül alan 9 Canon ürünü