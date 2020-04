Casper Vıa cep telefonlarında bahar kampanyası

Türkiye’nin güçlü teknoloji markası Casper, bilgisayar çözümleri konusundaki uzmanlığını akıllı telefon pazarında da sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayında piyasaya çıkaracağı yeni telefonları ile ürün gamını genişletecek olan Casper VIA, günümüz koşullarında iletişimin daha çok güçlenmesi ve devamlılığı adına bir Bahar Kampanyası başlattı.

Teknolojik ve dijital çözümleri en yüksek ve ulaşabilir düzeyde yaşamak isteyen tüm kullanıcılar için birçok seçenek sunan Casper, Bahar Kampanyasını başlatarak, tüm telefonlarında %25’e varan indirimler sunuyor. Birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Casper VIA, her ihtiyaca ve bütçeye uygun telefonları ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Casper, güçlü işlemcileri, güncel ekran trendleri, yüksek depolama alanları ve yapay zekâ uyumlu telefonlarını tüketicilere özel fiyat fırsatlarıyla sunuyor.

Günümüz koşullarında tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara hızla devam eden Casper, bu zorlu süreçte ar-ge ve üretim çalışmalarına hızla devam ediyor. Mayıs ayında yeni telefonlarını da tüketici ile buluşturmayı hedefleyen Casper, kesintisiz iletişim için tüm mevcut modellerinde %25’e varan indirim uyguluyor. Kullanıcıların teknolojik donanım ihtiyaçlarının arttığı bu günlerde Casper VIA telefonlarının satışı online olarak kesintisiz devam ediyor.

Her ihtiyaca ve bütçeye uygun seçenekler

Performanslı bir işlemciye sahip Casper VIA S, yapay zekâ destekli, yüksek batarya kapasitesi ve etkileyici tasarımlarıyla 13MP ön kamera ve geniş ekran imkânı sunuyor. Cam tasarımı ve renkleriyle ön plana çıkan Casper VIA A4 ise, yapay zekâ teknolojili kameralardan FHD+ geniş ekrana, uzun süre kullanım imkânı sunan yüksek batarya kapasitesinden geniş depolama alanı seçeneklerine kadar güçlü performans özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kullanıcılara daha büyük ekran deneyimi sunan Casper VIA G4 ise, üstün performanslı “Opta Core” işlemcisiyle fark yaratırken, uygun fiyatıyla sınırları zorlayan bir deneyim sunmayı vaat ediyor. İnce ve hafif tasarım arayanlara ise ailenin genç üyelerinden Casper VIA P3’ü tercih ederken, güçlü performanstan, yapay zekâ teknolojisinden ve 256 GB’a kadar artırılabilen depolama alanından vazgeçmiyor.