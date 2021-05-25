Yapay zeka ile finansal dolandırıcılık tespitini sağlayan Formica Fraud ürününün tanıtımı yapıldı

Yapay zeka destekli altyapısı ile dolandırıcılık faaliyetlerini tespit eden Formica Fraud, firmaları ve müşterilerini gerçek zamanlı olarak koruyor.

Trlogic Bilgi Teknolojileri’nin sunduğu gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ürünü olan Formica Fraud, şirketlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilip özelleştirilebiliyor. Ürün müşterilerin davranışlarını ve çevrim içi etkinliklerini analiz ederek kendi kendine öğrenme becerisine sahip olan yapay zeka altyapısı ile çalışanların ve risk ekiplerinin üzerindeki stresli iş yükünü hafifletiyor.

Makine öğrenimi ile sahtekarlık ve dolandırıcılık hareketlerini algılayarak gerçek zamanlı aksiyonlar alabilen ürün, fraud ve risk ekiplerine sürükle-bırak özelliği ile daha kolay bir kural akışı oluşturma imkanı sağlıyor. Şirketler kendi dolandırıcılık tespit akışlarını belirleyerek Formica Fraud tarafından sunulan basit arayüz sayesinde sistemlerine kolayca tanımlayabiliyor ve kullanıcıların hareketlerini risk durumlarına göre sınıflandırarak şirketlerini ve ürünlerini korumaya yönelik anlık aksiyon gösterebilecek önlemler tanımlayabiliyorlar.

Formica Fraud, şirketlerin farklı kaynaklardan gelen verilerini ve milyonlarca işlemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, kod yazmadan oluşturulan karmaşık kural akışları ile filtreden geçiriyor. Yakalanan şüpheli işlemler anında kullanıcılara bildirilerek, yapa zeka destekli iç görüler ile birlikte incelemeye sunuluyor. Detaylı incelemeler sonrası kart engelleme, işlem iptali, para iadesi ve IP engelleme gibi farklı aksiyonlar alınarak, olası para kayıpları hızlı bir şekilde engelleniyor.

Trlogic Bilgi Teknolojileri şirketi kurucusu ve CEO’su Özgür Oktan, “Fraud tespiti ürünümüzün, yıllardır sektöre hükmeden yabancı ürünlerin yerini alabileceğine inanıyoruz. Türk yazılımcı ve mühendis ekibimiz tarafından geliştirilen bu ürünü, Birleşik Ödeme Sistemleri de dahil çalıştığımız firmalardan gelen geri bildirimler doğrultusunda sektörün ihtiyacını karşılayacak ve çalışanların yükünü azaltacak şekilde geliştirdik. Yapay zeka altyapısı ile milyonlarca veri ve işlemi analiz ederek, şirketleri, çalışanlarını ve müşterilerini gerçek zamanlı olarak koruyabiliyoruz.” dedi.

Trlogic Bilgi Teknolojileri, teknoloji ve yapay zeka alanında yaptığı yenilikler ve araştırmalar ile dijitalde işlem yapan herkesi şüpheli işlemlere karşı koruyor. Firmaların, fraud ekiplerinin ve risk yöneticilerinin geri bildirimleriyle ürünü geliştiren şirket, çalışanların üzerindeki iş yükünü azaltarak ve müşterileri koruyarak firmaların tasarruf etmesini ve dolandırıcılık kaynaklı kayıplarının önüne geçilmesini sağlıyor.

2016 yılında kurulan Trlogic Bilgi Teknolojileri, kurumların ve şirketlerin yazılım ve ürün geliştirme verimliliğini arttırmak için profesyonel DevOps danışmanlıkları sağlamanın yanı sıra cloud-native uygulamalar geliştirmektedir. Şirketin sunduğu ürünler arasında Formica markası veri işleme, Big Data, dolandırıcılık tespiti, iş etkinliği izleme ve sadakat yönetimi gibi alanlarda yazılım olarak hizmet sağlamaktadır. Bu yıl 5. yaşını kutlayan şirketin referansları arasında Akbank, THY Teknik, Netaş ve Birleşik Ödeme gibi sektörün öncüsü firmalar yer almaktadır. Kurucusu Özgür Oktan 2003 yılından beri yazılım ve bilgi teknolojileri alanında farklı kurumlarda çalışmış ve yenilikçi fikirleri ile pazarda güçlü bir oyuncu olarak girişimciliğe adım atmıştır.