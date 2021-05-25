Sılverlıne Muse Desıgn Award Yarışmasından 2 Önemli Ödülle Döndü

Farklı endüstriyel alanlardaki tasarımların mükemmelliğe ulaşması için 2015 yılında kurulan ödül organizasyonu Muse Design Awards’a bu yıl, dünyanın dört bir yanından 3 bin 942 tasarım katıldı. Ürün tasarımı alanında Platinium ödül alan Silverline Lightline ve Flow-in Pro; fütiristik tasarımları, davlumbaz teknolojisinde yarattığı inovatif yenilikler ve mükemmel kullanıcı deneyimi yaşatan fonksiyonlarıyla rakiplerini geride bıraktı. Üstelik bu ödüller Lightline ve Flow-in Pro’nun ilk ödülleri de değil. Bu iki mükemmel tasarım bu yıl IDA ve Plus X yarışmalarından da ödüller aldı.

2’si 1 arada pişirme deneyimi…

Çevre dostu teknolojisi ve kolay kurulum özelliği ile kullanım rahatlığına odaklanan Flow-in Pro indüksiyon ocak ile davlumbazı aynı yüzeyde birleştiriyor. Sunduğu 2’si 1 arada pişirme deneyimi sayesinde mutfaklarda maksimum yer tasarrufu sağlıyor. “Kusursuz mükemmellik” konseptinin mutfaktaki savunucusu Flow-in Pro, pişirme alanına fonksiyonel bir güç sağlarken, aynı zamanda mutfaklara estetik bir değer kazandırıyor. Flow-in Pro, pişirme sırasında buharın doğrudan tahliye edilmesini sağlayarak, tezgah üstünde maksimum kullanım alanı oluşturuyor. A enerji sınıfında olan çevre dostu bu ürünün açılı panelleri her iki göz için de çekiş performansını en üst seviyeye çıkarıyor.

Gün ışığı tonlarında ortam aydınlatması yapan davlumbaz…

Yüksek performansı ve özel olarak tasarlanmış aydınlatma fonksiyonuyla mutfakta şık ve ferah bir ortam yaratan ada davlumbaz Lightline, akıllı Hi+ teknolojisiyle hava akış hızı, aydınlatma, yukarı ve aşağı hareketleri kolaylıkla kontrol ediliyor. Ayarlanabilir renk seçenekleri ve renk tonları mobil uygulama üzerinden kontrol edilerek kullanım kolaylığı sunuyor. Lightline, gün ışığı tonlarındaki ortam aydınlatmasını mutfağınıza yansıtırken, aynı zamanda tavana yansıyan canlı renk seçenekleri ile de mutfak ambiyansınızı göz alıcı bir şekilde değiştiriyor. Yüksek verimli motor teknolojisi sayesinde çevre dostu ürün, kullanılmadığı zaman tam bir tavan armatürüne dönüşerek mutfağınızın şık bir parçası haline geliyor.