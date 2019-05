Gittigidiyor İkinci Defa Türkiye’nin En İyi İşvereni Oldu!

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde geçen yılın ardından tekrar birincilik ödülünün sahibi oldu.

Her yıl 60’tan fazla ülkede 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019” listesini açıkladı.

Bu yıl 7’ncisi açıklanan, farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 179 şirketin katıldığı değerlendirmenin sonucunda, Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor 2018’in ardından üst üste ikinci kez 50-250 çalışan kategorisinde birinci oldu.

GittiGidiyor Diversity Özel Ödülü’nün de sahibi

Great Place to Work Enstitüsü, “En İyi İşverenler” listesinin yanı sıra 6 kategoride verilen özel ödüllerin sahiplerini açıkladı. “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçilen GittiGidiyor, iş yerinde çeşitlilik politikası ve başarılı uygulamalarıyla fark yaratarak son dört yılda üçüncü kez Diversity Özel Ödülü’nü kazandı. GittiGidiyor, aynı zamanda İşveren Markası Özel Ödülü’nde üçüncülük, Best Workplaces for Women Özel Ödülü’nde ikincilik elde ederken; sağladığı sürdürülebilir başarıyla beş yıl üst üste “En iyi İşverenler” listesinde yer alarak “5. Yıl Özel Başarı Ödülü”nü almaya da hak kazandı.

Eşitlik, çeşitlilik ve güven odaklılık

Elde ettikleri başarıyı değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Eşitlik, çeşitlilik ve güven kültürü kurumsal kimliğimizin temelini oluşturan değerler arasında yer alıyor. Biz her şeyden önce çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri hedefiyle destekleyici bir iş ortamı ve herkesin farklılıklarıyla eşit olabildiği bir çalışma kültürü yaratmak için bu değerleri rehberimiz olarak benimsiyoruz” dedi. Güven duygusu olmadan çalışanların kendilerini iyi hissettikleri, huzurlu bir ortam yaratmanın zor olduğunu belirten Kantarcı, şöyle devam etti: “GittiGidiyor’un sürdürülebilir başarısının temelinde daima en iyiyi hedefleyen, mutlu çalışanlar var. Her yıl, Great Place to Work Enstitüsü gibi prestijli bir kurum tarafından ödüllendirilmek bizlere gurur veriyor.”

eBay Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve GittiGidiyor Çalışan Deneyimi (İnsan Kaynakları) Direktörü Murat Yüksel ise şöyle konuştu: “Bizler için çalışanlarımızın memnuniyeti, başarımızın en önemli göstergesi. Çünkü biliyoruz ki kurumları başarılı kılan da çalışanlarının özverili emekleri. Bu bakış açısıyla GittiGidiyor’da attığımız her adımda, ‘insan odaklı’ bir yaklaşım sergiliyoruz.” GittiGidiyor’u başarıya ulaştıran yolda güven kültürünün olmazsa olmazlardan olduğunu vurgulayan Yüksel, “Yalnız yaptığımız işe değil, insana da değer veren yaklaşımımız en büyük güvencemiz. Kurumuna ve birbirine inanan bir ekip olarak her zaman bir adım önde olacağız” diye konuştu.