HONOR 8S Gençlerle HONOR Fan Buluşması #3 Etkinliğinde Buluştu

Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler geliştiren HONOR, fiyat performans oranıyla bütçe dostu yeni HONOR 8S akıllı telefonun Türkiye’de piyasaya sürülmesini takipçileriyle birlikte kutladı.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, bütçe dostu fiyat performans modeli HONOR 8S akıllı telefonun Türkiye’deki teknoloji tutkunu gençlerle buluşmasını özel bir etkinlikle kutladı. 5 Temmuz Cuma günü Vatan Bilgisayar Topkapı mağazasında düzenlenen HONOR Fan Buluşması #3 etkinliğine katılanlar, geniş açılı 13 MP kamera, çift SIM desteği, yüz ile kilit açma gibi gelişmiş özelliklere sahip fiyat performans telefonu HONOR 8S’yi birinci elden deneyimleme fırsatı yakaladı. Bluetooth hoparlör hediyesiyle birlikte 1.399 TL’den online ön siparişe açılan HONOR 8S’nin Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarındaki satışı 8 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Teknoloji tutkunları Honor 8s ile tanıştı

Türkiye’deki HONOR hayranlarını üçüncü kez bir araya getiren etkinlik, mini oyunlar ve sürpriz hediyelerle eğlenceli anlara sahne oldu. HONOR Türkiye ekibinin hazırladığı çeşitli yarışmalara katılan gençler, günün sonunda özel ödüller kazandı. Katılımcılar, HONOR’un en yeni modeliyle bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

HONOR 8S kullanıcıya neler sunuyor

HONOR 8S’nin gelişmiş özellikleri arasında 5,71 inç büyüklüğünde damla çentikli FullView ekran, çift SIM kart desteği, yüz ile kilit açma teknolojisi ve yüksek kalitede çekim yapabilen 13 MP çözünürlüklü kamerası ön plana çıkıyor.

1.024 ayrı yüz özelliğini tanımlıyor

HONOR 8S’nin ince bir çerçeveli 5,71 inç FullView ekranı, damla çentikli tasarımla birleştiğinde yüzde 84 ekran-gövde oranı sunuyor. Her türlü ışık koşulunda 1.024 farklı yüz özelliğini tanımlayabilen ön kamera, sadece 1,5 saniye içinde yüz ile kilit açma özelliğini devreye alarak parola ve parmak izinden daha verimli bir güvenlik sağlıyor. Geniş diyafram açıklığına sahip olan 13 MP arka kamera, düşük ışık koşulları dahil olmak üzere her senaryoda yüksek kaliteli ve net fotoğraflar çekiyor. Portre çekimleri, popüler “bokeh” efektiyle zenginleşiyor. Cihazın 5 MP çözünürlüklü özçekim kamerası, akıllı güzelleştirme özelliğiyle her pozda istenen sonucu veriyor.

Tek şarjla gün boyu kullanım

Gün boyu kesintisiz kullanım sağlayan 3.020 mAh piliyle beklentileri karşılayan HONOR 8S, bu enerjiyi daha verimli kullanmak için ise 12 nm işlemci ve EMUI kullanıcı arayüzünün akıllı güç tasarruf özelliklerinden faydalanıyor. Yüksek frekanslı dört çekirdekli işlemciden güç alan telefon, EMUI 9.0’ın akıllı arkaplan uygulama yönetimi algoritmalarıyla günlük kullanımı pürüzsüz hale getiriyor.

Tüm ihtiyaçları karşılayan 2 SIM Kart ve 1 Micro SD yuvası

HONOR 8S’nin 32 GB dahili depolama alanı bulunurken, microSD yuvası üzerinden bu kapasite 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Ayrıca iki ayrı nano SIM yuvası, farklı SIM kartları üzerinden haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Üç yuvanın da eşzamanlı çalışması, zahmetsiz iletişimi garanti altına alıyor.

HONOR 8S için 24 saatte servis hizmeti

HONOR, Türkiye’nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. HONOR 8S kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili teknik arızaları İstanbul, Ankara ve İzmir’deki merkez servis noktalarında ortalama 1 saatte çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki HONOR kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.