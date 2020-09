KT Portföy Teknogirişim GSYF’den SaaS araştırma platformu Pollective’e yatırım

Şirketlerin ve son kullanıcıların karar almak için ihtiyaç duyduğu tüketici içgörülerini en hızlı ve detaylı şekilde sunan SaaS araştırma platformu Pollective, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım tarafından yatırımcı olarak desteklenen KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL yatırım aldı.

Aldığı yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı ve ödeme sistemi entegrasyonunu tamamlamayı planlayan Pollective, markalarla paylaştığı içgörüsü, ilgisi ve zamanı karşılığında son kullanıcıya mikro gelirler elde etme imkânı sunmayı hedefliyor.

Markaların, mikro hedeflemelerle tüketici geri bildirimi almasını sağlayan yeni nesil SaaS araştırma ve pazarlama platformu Pollective, Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım tarafından yatırımcı olarak desteklenen Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL yatırım aldı. Girişimciler Hatice Kulak, Enes Keskin ve Onur Şahindur tarafından 2019 yılında kurulan Pollective, her büyüklükteki şirketin ve son kullanıcının günlük karar almak için ihtiyaç duyduğu tüketici içgörülerini en hızlı ve detaylı şekilde müşterilerine sunuyor.PWA altyapısıyla yazılan ve bu alanda en kapsamlı platform olan Pollective’in kullanıcı sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 30 bini geçti.

Pazar araştırması yapmak ve en doğru bilgileri toplamak için yenilikçi bir çözüm sunmak üzere metodoloji ve teknolojiyi birleştiren bir SaaS araştırma platform olarak kendini konumlandıran Pollective’in içgörü toplama metodolojisinin hızı ve maliyet etkinliği, şirketlere günlük karar almak için ihtiyaç duydukları tüketici içgörüleri ile tüketiciyi ve pazarlarını daha iyi anlamalarını sağlayacak bir DIY (Do it Yourself – Kendin Yap) araştırma aracı olarak pazar araştırmasını şirket içi çözümlenebilecek kolaylığa getirmeyi hedefliyor.

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, “Teknogirişim GSYF olarak, farklı sektörlere şimdiye kadar dört ayrı yatırım yaptık. Pollective’in, oluşturacağı platformla ülkemizden başlayarak pazar araştırması sektörünün dönüşümüne öncülük edeceğine inanıyoruz. Yatırım süreçlerinin sonuçlanmasıyla kısa zaman içinde yeni yatırımların duyurularını da paylaşacağız. Ülkemize ve girişimcilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor

Pandemi dönemiyle birlikte hızlı içgörü almanın öneminin daha da arttığını belirten Pollective ekibi, yatırımla birlikte kullanıcı sayılarını artırmayı, ödeme sistemi entegrasyonunu tamamlayarak son kullanıcıya, markalar ile paylaştığı içgörüsü, ilgisi ve zamanı karşılığında mikro gelirler elde etme imkânı sağlamayı hedefliyor.

Markalara ise ödeme sistemi entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte hedefledikleri kitleye 3 adımda ulaşma, hedef kitle davranışlarını samimi bir şekilde toplama ve marka, kampanya, pazarlama çalışmalarıyla ilgili geri bildirim ve düşünceleri hızlıca toplama fırsatı sunuyor.

Özellikle son dönemde sıklıkla karşılaşılan dijital linçten kaçınma amacıyla geliştirdikleri konsept testleriyle son kullanıcıya UI/UX testi yapma imkanı ile influencer marka yüzü ölçümlemeleri Pollective’in kullanım alanları arasında öne çıkıyor.

KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım’ın yatırımcı olarak destek verdikleri Teknogirişim GSYF, büyüme potansiyeli yüksek, ölçeklenebilir iş modeline sahip erken aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Pollective, Kuveyt Türk’ün yenilikçi fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nin dördüncü dönem girişimleri arasında yer alıyor.