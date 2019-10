Lumada Platform Veri Hizmetleri İle Tüm Endüstrilere Veri Odaklı Hız Ve Yenilikçilik Geliyor!

Hitachi, Ltd.’nin (TSE: 6501) yüzde 100 iştiraki olan Hitachi Vantara, bugün NEXT 2019’da yaptığı açıklamayla farklı sektörlerdeki müşterilerinin veri silolarını bölmelerine ve DataOps ile daha fazla yenilik üretmelerine yardımcı olmak için Lumada platform hizmetleri ve çözümleri portföyünü genişlettiğini duyurdu. Hitachi, artık Lumada’nın yeteneklerini her sektörde her kullanım durumunda müşterilerdeki yaygın veri zorluklarını tespit için kurumsal ve endüstriyel müşterilerini Nesnelerin İnternetinin (IoT) ötesine taşıyor.

Günümüzde, kuruluşlar operasyonlarını dönüştürmek için analiz, yapay zekâ (AI) ve yeni dijital iş modellerinin potansiyelinin farkında, ancak mevcuttaki veri yönetim araçları ve süreçleri modern dijital işin hızına ve karmaşıklığına ayak uyduramıyor. Yeni Lumada çözümleri, akıllı veri işlemlerini veya işletmelerin verimliliği arttırmasına ve doğru verileri doğru zamanda doğru yere ulaştırıp yenilikçiliği yönlendirmesine yardımcı olmak için poliçe bazlı, otomatik yaklaşımlar kullanan, ortak çalışmaya dayalı bir veri yönetimi konsepti olan DataOps’u kullanarak bu problemi çözüyor.

Yeni ve güncellenmiş Lumada portföyünde aşağıdakiler yer almaktadır:

Lumada Veri Hizmetleri, akıllı veri temeline sahip, gittikçe karmaşıklaşan veri ekosistemlerini yönetmeye yardımcı olan bir dizi yazılım hizmetidir. Hitachi’nin nesne depolama, veri entegrasyonu ve analiz için tescilli teknolojilerini kullanması ve Hitachi İçerik Platformu’nu (HCP), Pentaho ve Lumada’yı desteklemesi sayesinde, müşteriler artık yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tüm veri varlıklarının veri merkezi, bulut ve uç nokta arasında yönetim ve yönetişimini maliyet avantajıyla gerçekleştirir. Poliçe bazlı otomasyon araçları, maliyet avantajı, uyumluluk ve ticari büyüme taleplerini karşılamak için kurumsal veri akışlarını düzenler.

Lumada Data Lake, yenilikçi, “akıllı” bir veri gölüdür. Kendi performansını sürekli iyileştirir, veri setlerini akıllıca uygun konuma yerleştirir ve veri bataklıklarının oluşmamasını sağlamak için sürekli çalışır. Ayrıca, her yerden analiz araçlarına erişim sağlar.

Lumada Edge Intelligence, kurumların IoT, bağlı cihazlar, kapsayıcı müşteri deneyimleri, uzak ve ağ erişimi olmayan konumlar ve şubeler gibi dijital kullanım senaryoları için ağın uç noktasında veri yönetimi ve analiz özellikleri kazandıran yeni bir yazılım dizisi ve onaylanmış uç donanımlarıdır.

Hitachi Vantara Ürün ve Strateji Şef Yöneticisi Brad Surak, “Günümüzde kuruluşlar, operasyonlarını ve müşteri ile etkileşimlerini geliştirmek için dijital stratejiler uyguluyorlar. Uyguladıkça, verileri yönetmeye yönelik geleneksel yaklaşımların işlerine yaramadığını fark ediyorlar. İşletmelerinde uyarlanabilir, yönetilen bir veri yapısına sahip tedarik zincirini mümkün kılan otomatik, poliçe bazlı yaklaşımlara ihtiyaç duyuyorlar.

Hitachi, bu duyuruyla yapay zekâ döneminde ortak veri yönetiminin modern gereksinimlerini karşılamak için Lumada’yı genişletiyor” dedi.

Büyük İşletme Mimarisi Baş Analisti Noel Yuhanna ise Forrester’ın 2019 tarihli “Büyük Veri Dokusu 2.0 Veri Demokratikleşmesine Öncülük Ediyor” adlı raporunda “Büyük veri yapısına sahip mimariye yatırım yapan şirketler verileri demokratikleştirerek yeni iş içgörülerini, müşteri analizlerini, özelleştirmeyi, gerçek zamanlı ve kestirimci analizleri destekleyebilecek. İş ihtiyaçlarına ve rekabet tehlikesine daha hızlı yanıt verebilecekler” sözlerine yer verdi.

Lumada Veri Hizmetleri, veri öncülüğünde yenilikçilik sağlıyor

Lumada Veri Hizmetleri, müşterilerin analiz, yönetişim ve işletme maliyetlerinde tasarruf etmeleri için poliçe bazlı, yönetilmiş verilerin alımını, depolanmasını, keşfedilmesini, hazırlanmasını ve sunulmasını düzenleyerek veri odaklı yenilikçiliği hızlandırıyor.

Buluttaki ortak bir konsol ile erişilebilen Lumada Veri Hizmetleri, akıllı düzenleme ve poliçe motorlarının desteklediği paylaşılan meta verileriyle çalışır. Veri Hizmetleri bulutta, veri merkezinde veya uç noktada konuşlandırılabilir ve kurumsal bir DataOps çalışması için çevik bir veri yapısı ve self servis veri erişimi sağlar.

Hitachi, değer elde etme süresini kısaltmak için, günümüzde işletmelerin karşılaştığı en acil veri yönetimi gereksinimlerini karşılamak için mevcut ve yeni ürünler aracılığıyla Lumada Veri Servislerini sunar:

Pentaho 9.0 , veri hattı paylaşım, yönetim ve izlemesi için yeni veri akış hizmetleri sunar. Pentaho, veri hattı gecikmelerini azaltabilir ve uç noktadan buluta kadar gelişmiş veri keşif, erişim ve entegrasyonunu sağlar.

, veri hattı paylaşım, yönetim ve izlemesi için yeni veri akış hizmetleri sunar. Pentaho, veri hattı gecikmelerini azaltabilir ve uç noktadan buluta kadar gelişmiş veri keşif, erişim ve entegrasyonunu sağlar. Lumada Data Lake, yeni bir veri kataloğu ve veri kürasyon hizmetlerinin yanına modern obje depolama teknolojilerini ekleyerek, müşterinin 360 derece veri toplama ve analizinden elektronik iletişim, yönetişim ve IoT veri dağıtım noktalarına kadar farklı kullanım senaryoları için modern hibrit bulut veri gölü çözümüdür.

yeni bir veri kataloğu ve veri kürasyon hizmetlerinin yanına modern obje depolama teknolojilerini ekleyerek, müşterinin 360 derece veri toplama ve analizinden elektronik iletişim, yönetişim ve IoT veri dağıtım noktalarına kadar farklı kullanım senaryoları için modern hibrit bulut veri gölü çözümüdür. Lumada Data Optimizer, yeni veri yerleştirme hizmetleri üzerine kuruludur. Katmanlı veriye kesintisiz erişim sağlamak için Hadoop Dağıtık Dosya Sistemleri (HDFS) ile sıkı entegre olan akıllı veri katmanlandırma çözümü ile Hadoop kaynak kullanımını iyileştiren ve maliyetleri düşüren poliçe bazlı bir çözüm sunar.

Lumada Data Lake ile kürasyonu yapılmış, maliyet etkili, otomatik veri yönetimi

Lumada Data Lake, ulaşılabilir fiyatlı çoklu bulut depolama alanı, güçlü veri işlemleri ve son kullanıcı için basit bir yönetim sunan, yeni nesil, kendi kendini iyileştirebilen bir veri gölü çözümüdür. Lumada Data Lake, ölçeklemesi maliyetli, tedarikçiyi tek bulut çözümüne kilitleyen tekil bulut tabanlı veri göllerinin aksine, mantık tabanlı, petabayt ölçeğini uç noktadan çoklu buluta kadar kendi kendini yöneten, maliyet avantajlı bir veri gölü seçeneğidir. En son obje deposu teknolojisine ve S3 uyumluluğuna dayanan Lumada Data Lake’e herhangi bir yerde barındırılan analiz motorlarından erişilebilmektedir.

Lumada Edge Intelligence, uç nokta veri yönetimini basitleştiriyor

Lumada Edge Intelligence, işletmelerin algılayıcılar, varlıklar ve sistemlerdeki verileri iş operasyonlarına entegre etme, yönetme ve yönetişim zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan bir dizi konteyner bazlı yazılım hizmetidir. Lumada Edge Intelligence, operasyonel varlıklara, ekipmanlara ve sistemlere bağlanarak DataOps ve uç noktada gerçek zamanlı içgörüler ortaya koyan, çeşitli, yetkin Hitachi ve ortak donanımlarla çalışma sertifikalarına sahiptir.

Hitachi Vantara’daki Küresel Teknoloji Birleşmelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Laura McCluer, “GSI, ISV ve aşırı ölçeklendirme ortaklarımız, müşterilerin depolamadan yönetime ve analizlere kadar en zorlu veri problemlerine yardımcı olma mücadelesiyle karşı karşıya. Lumada Veri Hizmetleri ve Lumada Edge Intelligence, iş ortaklarımızın bu yüksek değerdeki kaynaktan tam faydalanan, giderek karmaşıklaşan veri ekosistemlerini kapsayan sofistike DataOps yetenekleri geliştirmelerini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Disneyland’de güvenlik Lumada’dan sorulacak

NEXT etkinliğinde duyurulan Hitachi Vantara ve The Walt Disney Company arasındaki yeni anlaşmaya göre, Disney’e ait Kuzey Amerika’daki eğlence merkezlerinde operasyonel faydayı azami düzeye çıkartmak için IoT teknolojisinden ve Lumada platformunun sunduğu gerçek zamanlı analiz ve veri yönetim yeteneklerinden faydalanılacak.

Stratejik ortaklık, Florida’daki Walt Disney World, Kaliforniya’daki Disneyland, Slinky Dog Dash ve Disney’in Hollywood Stüdyoları’ndaki Toy Story Land içerisindeki iki eğlence trenini kapsayacak. Sürüş sistemindeki pompaları, motorlar, iletkenler, algılayıcılar ve düğmelerden veri toplayan ve bunları Disneyland’in veri yönlendirme kümesine aktaran operasyonel sistem, Lumada Edge platformu ile kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmesini sağlıyor. Lumada platformunun sağladığı iç görüler, sürüş kalitesinden motor ısısına kadar bilgi sağlarken, bakımları da sistemde aksaklık oluşmadan yapma imkânı veriyor. Açık bir platform kurulumu gerçekleştiren Hitachi Vantara, dilendiğinde her şeyin buluta taşınmasına da olanak sağlıyor.

Lumada’nın evrimi

Hitachi, 2017 yılında IoT veri ve teknolojilerinin yarattığı yenilikçilik fırsatları için Lumada’yı tanıttı. O zamandan beri, Lumada ivme kazanarak büyümesini sürdürürken, Hitachi, Lumada bazlı2 çözümlerden 10 milyar dolara yaklaşan miktarda gelir elde etti ve iki kez Gartner tarafından IIoT platformları3 için vizyoner seçildi. Hitachi, tüm endüstrilerdeki tüm veri tipleri için veri yönetimi ve uygulama platformu olarak Lumada’yı geliştirmeye devam ediyor.

Rabobank Depolama ve Bilişim Yöneticisi Colin Chatelier: “Karmaşık veri ortamımızı anlamlandırmak için Hitachi Vantara’nın birçok teknolojisinden faydalanıyoruz. Lumada Veri Hizmetleri ile bu bilgileri, doğru veriyi doğru konuma doğru zamanda ulaştırmamızı ve veri odaklı işimizin yatırım geri dönüşünü azami düzeye çıkarmamızı sağlayan tek bir platformda birleştirmekten heyecan duyuyoruz.”

Kullanılabilirlik

Hadoop için Lumada Data Optimizer, Kasım 2019’da dünya çapında satışa sunulacak.

Lumada Edge Intelligence, 2020 yılının Ocak ayında dünya çapında satışa sunulacak.

Pentaho 9.0 Şubat 2020’de satışa sunulacak.

Lumada Veri Gölü 2020 Mart’ında satışa sunulacak.

Piyasaya çıkış tarihleri