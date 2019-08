Oppo Reno 2 Serisi İle Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Dünya lideri akıllı telefon markası OPPO, yeni Reno2 serisi ile yaratıcılığın sınırlarını yeniden belirleyecek.

OPPO, yeni Reno2 serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Reno2’nin ilk lansmanı 28 Ağustos’ta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılacak.

OPPO’nun başarılı Reno serisinin ardından, yeni Reno2 serisi kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Reno2 serisi; 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x dijital zoom destekli 5x Hibrit Zoom özelliği, kullanıcıların ultra net gece çekimlerinin keyfini çıkarmasını sağlayan Ultra Karanlık Modu da dahil olmak üzere bir dizi fotoğraf geliştirme özelliği ile geliyor. Ayrıca son derece net ve pürüzsüz videolar çekme imkânı sağlayan ve ‘aksiyon kamerası’ seviyesini getiren Ultra Steady Video özelliği öne çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor.

Reno serisinin hikâyesi

OPPO Reno’nun hikâyesi, 2019’da yaratıcı gençlere ilham veren ilk Reno serisinin piyasaya sürülmesiyle başladı. Hayallerinin peşinden koşan ve kendilerini ifade etmeyi seven öncü gençler için özel olarak hazırlanan OPPO Reno serisi, şık görünümü ve yenilikçi tasarımı ile gönülleri fethetti.

OPPO, her kullanıcı için farklı bir Reno modelinin olduğuna inanıyor. Orijinal OPPO Reno serisi, kullanıcıların yaratıcı hayallerinin önündeki engelleri aşmalarını sağladı. Her kullanıcı kendi benzersiz Reno deneyimi ile sınırların ötesine ulaştı. OPPO ayrıca Reno’nun potansiyelini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından sanatçılar ile ekip oluşturdu. Bu sayede, Reno değerlerini harekete geçiren eğlenceli ve yaratıcı bir ruh ortaya çıkarıldı. OPPO, Reno serisini önümüzdeki on yıl boyunca akıllı telefon pazarının gelişimi için bir katalizör olarak piyasaya sürdü. Yakında piyasaya sürülecek olan OPPO Reno2 serisi ise bu yaratıcılığı bir adım daha ileri götürecek; kullanıcıları daha yeni ve daha akıllı mobil fotoğrafçılık teknikleri ile tanıştıracak.

Öncü teknolojilerle daha yaratıcı bir deneyim

OPPO markası, kendini mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlamaya adıyor. Reno2 serisi de bu adanmışlığın güzel bir örneği olarak, dörtlü kamera kurulumuna sahip ilk OPPO modeli olarak karşımıza çıkıyor. Reno2’nin yenilikçi teknolojisi, kullanıcıların daha geniş bir bakış açısı kazanmasını, zihinlerini yeni açılara ve olanaklara açmasını sağlıyor. Yer veya zaman sınırlaması olmadan; geniş arazilerden, dar sokaklara veya karanlık, ay ışığından yoksun gecelere kadar farklı mekânlarda yapılacak yaratıcı fotoğraf deneyimi Reno2 ile mümkün hale geliyor.

“Yaşam bir varış noktası değil, bir yolculuktur” deyişinden hareketle OPPO, sadece yaratıcı sonuca değil, aynı zamanda sürece de odaklanmaya inanıyor. Bu sürece değer vermek ve bundan zevk almak, kullanıcıların yaratıcılığını her zamankinden daha fazla ortaya çıkarıyor. OPPO bu nedenle, olayları tüm açılardan görmek için güçlü bir araç seti sağlayan ve kullanıcıların zamanın olağanüstü anlarını yakalama yolunda bakış açılarını mükemmelleştiren bir kamera geliştirdi. Dörtlü kamera, 5x Hibrit Zoom, ultra geniş açılı lens özelliğini ve daha fazlasını sunan tam odak uzaklığı görüntüleme sistemi Reno2’de bir araya geldi. Değişken odak uzaklığına sahip üç lens, ultra geniş açıdan telefotoya benzersiz 5x Hibrid Zoom efekti oluşturmak için birlikte çalışıyor ve aynı zamanda yumuşak ve kusursuz bir zoom geçişi sağlamak için görüntü teknolojisini birleştiriyor. Ultra geniş açılı lens, kullanıcılara daha çeşitli fotoğraflar ve fotoğraf temaları kazandıran etkileyici 116° perspektif sunuyor.

Reno2 serisinin Ultra Karanlık Modu, aydınlık şehir bölgeleri, loş aydınlatmalı geceler ve daha fazlası da dahil olmak üzere bir dizi farklı gece sahnesini destekliyor. Işık seviyeleri 1 lux’in altına düşse bile, donanım ağında optimize edilmiş yapay zekâlı parazit azaltma özelliği ile fotoğrafların netliği çıplak gözün ötesine geçebiliyor. Yazılım sayesinde dinamik poz ayarları aynı zamanda gece nesneleri ortaya çıkarmak için en uygun resim parlaklığını sağlıyor. Dahili bir NPU kullanımı, resim işlemeyi hızlandırarak güzel gecelerin tadını çıkarmayı daha rahat ve kolay hale getiriyor.

Reno2 serisi ayrıca, OPPO’nun endüstri lideri Hibrit Görüntü Sabitleme teknolojisi sayesinde, Ultra Steady Video özelliğini devreye alarak son derece net ve pürüzsüz bir video çekimi imkânı sunuyor. Kullanıcının aktif yaşam tarzı (koşu, kayak, bisiklet veya seyahat) ne olursa olsun, amaca yönelik üretilmiş kamera kalitesine yaklaşan Reno2 serisi, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için ideal çözümler sunuyor.

Reno2 serisinin sunduğu benzersiz perspektif özellikleri, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı farklı açılardan görmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle OPPO, kullanıcılarını geleneksel Instagram fotoğrafçılığını da farklı bir boyuna taşıyacak Reno2’nin yenilikçi kamera teknolojileriyle tanışmaya davet ediyor. Objektifin arkasından hayata bakmak isteyenleri Reno2 ile yeni bakış açıları bekliyor.

Reno2 serisi ile ilgili daha fazla bilgi yakında gerçekleşecek lansmanda açıklanacak.