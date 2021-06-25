Samsung, 6G teknolojisini test etti 15 metrelik mesafede 6,2 Gbps hız!

Samsung Networks yöneticileri, sanal ortamda yapılan “Samsung Networks: Redefined” etkinliğinde 5G vizyonunun yanı sıra geliştirdiği yazılım ve yonga setleriyle desteklediği 5G teknolojisindeki en son gelişmeleri aktardı. Henüz 4G kullanılmaya başlanmadan önce 5G için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden Samsung, etkinlikte 6G için yaptığı testi de açıkladı. 140Ghz frekansa ve 2Ghz bant genişliğine sahip 6G sisteminde yapılan testlerde 15 metrelik bir mesafede 6,2 Gbps hıza ulaşıldı.

Samsung Networks ekibinin Samsung’un 5G alanında kaydettiği başarıları ve ağ dönüşümüne yön veren yeni çözümlerini anlattığı “Samsung Networks: Redefined” sanal etkinliğinde, Samsung Electronics 5G vizyonunun yanı sıra en son ağ inovasyonları da paylaşıldı.

Etkinlikte Samsung Networks, dünyanın birçok yerinde 5G için kullanılabilir 4 milyondan fazla radyo dağıtımı da dâhil küresel çapta yaşanan önemli gelişmeleri de aktardı. Samsung etkinlikte, yeni nesil ağları yaygınlaştırmak için sanallaştırmayı nasıl geliştirdiğini ve radyoları şirketin geliştirdiği en yeni yonga setlerine nasıl entegre edip 5G radyo inovasyonuna öncülük ettiğini ortaya koydu.

Samsung Electronics Ağlar İş Birimi Başkanı ve Müdürü Paul (Kyungwhoon) Cheun, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir yandan 5G yolculuğumuza devam ediyor ve 5G’nin bir sonraki aşamasına giden yola öncülük ediyoruz. Diğer yandan kablosuz teknolojinin sunabileceği sonsuz olanaklar üzerine konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Operatörlerin ve tüketicilerin 5G’nin sunduğu avantajlardan tüm yönleriyle faydalanmasını sağlayabilecek en iyi küresel uzmanlığın ve teknik bilgilerin bir araya getirilmesi Samsung’un 5G vizyonuna dâhil ettiğimiz konular. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu yolculukta bizimle beraber yürümelerinden memnuniyet duyuyoruz. 5G teknolojisinde hep birlikte daha birçok ilke imza atmak için sabırsızlanıyoruz.”

Sanal etkinlik boyunca Samsung Networks yetkilileri aşağıdaki konular hakkında önemli bilgiler paylaştı:

Sanallaştırma

Radyo Erişim Ağı’ndan (RAN) Core’a kadar bir ağın tamamının sanallaştırılması, operatörlere çoklu avantajlar sunarak ağ yönetiminde daha fazla verimlilik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlayacak. Bunun yanı sıra yazılım uygulamaları sayesinde yükseltmeler daha kolay hale gelecek. vRAN alanındaki son gelişmeler aşağıdaki çözümleri içeriyor:

Samsung vRAN, bir temel bant birimindeki tüm öğeleri sanallaştırmayı başardı. Yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde Samsung, sektördeki ilk tamamen sanallaştırılmış ticari 5G RAN ağını uçtan uca uygulamaya koydu. Son dönemde, şirket tarafından devasa MIMO (Çoklu Giriş – Çoklu Çıkış) radyolarının COTS (ticari kullanıma hazır) sunucuları üzerinde çoklu-gigabit hızları destekleyebildiği ortaya kondu. Bu da vRAN teknolojisinin performansının artık özel donanım çözümlerinin performansına yakın olduğunu gösteriyor.

bir temel bant birimindeki tüm öğeleri sanallaştırmayı başardı. Yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde Samsung, sektördeki ilk tamamen sanallaştırılmış ticari 5G RAN ağını uçtan uca uygulamaya koydu. Son dönemde, şirket tarafından devasa MIMO (Çoklu Giriş – Çoklu Çıkış) radyolarının COTS (ticari kullanıma hazır) sunucuları üzerinde çoklu-gigabit hızları destekleyebildiği ortaya kondu. Bu da vRAN teknolojisinin performansının artık özel donanım çözümlerinin performansına yakın olduğunu gösteriyor. Samsung vCore, optimize bir performans sağlarken operasyonel otomasyonu mümkün kılan, buluta özgü konteynerli bir mimaride yapılandırıyor. Samsung 5G vCore, yüksek uyumluluğu ve ölçeklenebilirliği sayesinde ağ operatörlerinin yeni hizmetlere hızlıca geçebilmesine ve ticari gereksinimlere göre yükseltme yapabilmesine olanak sağlıyor. İlk sanallaştırılmış Core’un 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung dünyanın ilk 5G Bağımsız Olmayan (NSA) sanal çekirdeğini başarıyla piyasaya sürerek 5G Bağımsız (SA) Core üzerindeki veri işleme kapasitesi konusunda ciddi bir aşama kaydetti.

optimize bir performans sağlarken operasyonel otomasyonu mümkün kılan, buluta özgü konteynerli bir mimaride yapılandırıyor. Samsung 5G vCore, yüksek uyumluluğu ve ölçeklenebilirliği sayesinde ağ operatörlerinin yeni hizmetlere hızlıca geçebilmesine ve ticari gereksinimlere göre yükseltme yapabilmesine olanak sağlıyor. İlk sanallaştırılmış Core’un 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung dünyanın ilk 5G Bağımsız Olmayan (NSA) sanal çekirdeğini başarıyla piyasaya sürerek 5G Bağımsız (SA) Core üzerindeki veri işleme kapasitesi konusunda ciddi bir aşama kaydetti. Ağ yönetimi çözümleri, sanallaştırılmış ağlarda operasyonel verimliliğin optimize edilmesini destekliyor. SCO olarak bilinen Samsung Cloud Orchestration, tam bir otomatizasyon ile ağ dağıtımı ve optimizasyonu sürecini koordine ediyor. Samsung’un Network Slice Manager’ı (Ağ Dilimleme Yöneticisi) dilimleme kaynaklarının sadeleştirilmiş bir biçimde yönetimini desteklerken, yapay zekâ tabanlı analitik ağ performansının akıllı bir biçimde analizinin yapılmasını mümkün kılıyor.

5G Radyolar

Samsung, on yılı aşkın bir süredir son derece rekabetçi 5G çözümleri üzerinde araştırma yaparak, standardizasyon sağlayarak ve bunları ticari kullanıma sunarak RAN çözümlerini desteklemek üzere 5G teknolojisine öncülük ediyor. Etkinlikte Samsung Networks yetkilileri, bu konudaki yeni gelişmeleri de şöyle sıraladı:

Şirket içinde üretilen yonga setleri: Samsung, 3. nesil RFIC, 2. nesil 5G modem ve DFE-RFIC entegre çip dahil, yeni ve daha geniş yonga setleri ürün serisiyle yonga seti araştırma ve geliştirme alanındaki liderliğini sürdürüyor. Tüm bunlar Samsung’un kompakt ve verimli, ancak aynı zamanda yüksek performanslı 5G çözümlerini destekleme yönündeki girişimlerinin bir parçası olarak geliştiriliyor.

Samsung, 3. nesil RFIC, 2. nesil 5G modem ve DFE-RFIC entegre çip dahil, yeni ve daha geniş yonga setleri ürün serisiyle yonga seti araştırma ve geliştirme alanındaki liderliğini sürdürüyor. Tüm bunlar Samsung’un kompakt ve verimli, ancak aynı zamanda yüksek performanslı 5G çözümlerini destekleme yönündeki girişimlerinin bir parçası olarak geliştiriliyor. Yeni çözümler: Samsung aynı zamanda 5G radyo yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Samsung son olarak kendi geliştirdiği, orta bantta 400MHz bant genişliğini destekleyen ve operatörlerin daha esnek ve düşük maliyetli uygulama yapabilmesine yardımcı olan geniş bant radyoyu tanıttı. Tanıtımı yapılan diğer yenilikler arasında yeni nesil 5G Compact Macro ve temel bant birimlerinin yanı sıra anten entegrasyonuyla daha kompakt bir form faktörü, daha basit kurulum ve uygulama kolaylıkları sunan yeni One Antenna Radio çözümü de bulunuyor.

Özel Ağlar

Samsung, kapsamlı çözüm portföyünden faydalanarak, güvenilir ve güvenli özel ağlar geliştirme kabiliyetine de sahip. Samsung’un alanında lider 5G çözümleri özel 5G ağları için dirençli bir destekleyici yapı sunarak, akıllı fabrikalar ve gerçek zamanlı 4K video takip sistemi gibi kullanım durumları oluşturabiliyor. Samsung aynı zamanda ağ ekipmanlarından uygulama ve cihazlara uçtan uca PS-LTE çözümleri de sunuyor. Ayrıca, Samsung dünyada bir ilk olarak, Kore çapında 3GPP uyumlu bir PS-LTE ağını desteklemenin yanı sıra alanında bir ilk olan MCPTX video konuşmayı bir bulut platformu üzerinde gerçekleştirmeyi başardı.

6G için gelecek vizyonu

“Samsung Networks: Redefined” etkinliği kapsamında ağlara ilişkin yapılan bilgilendirmelerde, Samsung’un 6G teknolojisi için öngördüğü vizyon ve bu alanda oluşturacağı yapı da paylaşıldı. Samsung, yeni nesil kablosuz teknolojilere hazırlıkta da başı çekiyor. Henüz 4G kullanılmaya başlanmadan önce 5G için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden Samsung, 6G için de şimdiden hazırlıklara başladı. Mevcut durumda kullanıcılara hiper bağlantılı deneyimler sunan Samsung, 6G alanındaki inovasyonlarını da hızlandırmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Samsung, 6G kablosuz iletişim için Terahertz (THz) spektrum uygulamasının sunabileceği imkânlara ilişkin yürüttüğü araştırmaların ardından, tümüyle dijital bir hüzmeleme çözümü kullanarak uçtan uca 140GHz’lik kablosuz bağlantı sağlamayı başardı. 140Ghz frekansa ve 2Ghz bant genişliğine sahip bu sistemde, yapılan testlerde 15 metrelik bir mesafede 6,2 Gbps hıza ulaşıldı.